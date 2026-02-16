Debakl Čechů na Oktagonu v Ostravě zlomil Batfalský. Do klece šel přitom nemocný
Oktagon 84 českým zástupcům hrubě nevyšel. Domácí sestava z něj vyšla s celkovou bilancí 2:7. První vítězství připsal až v sedmém duelu Jakub Batfalský. Přeboxoval zkušeného Němce Eugena Black-Della. I on měl však ve třetím kole namále. Kvůli vážnému nachlazení mu skoro nestačily síly. Výhru pro Česko připsal taky David Kozma.
Šest českých bojovníků se sklopenou hlavou mířilo do šaten a tlak na poslední trojici sobotního turnaje narostl. Sérii proher zlomil Jakub Batfalský.
Teprve třiadvacetiletý zápasník místního týmu Fighting Club Ostrava porazil bývalého německého šampiona Eugena Black-Della na body. V úvodních dvou kolech tvrdě zasahoval direkty a diktoval tempo. V závěrečné pětiminutovce se na něm už projevila únava. Inkasoval spoustu ran, ale ukončit se nenechal. Při verdiktu sudích převládly nasbírané body českého borce z prvních dvou třetin mače.
Hned po boji se za výkon v posledním dějství omluvil a vysvětlil důvody vyčerpání. „Hrozilo, že zápas zruším. Během týdne jsem měl ještě teploty a kašel. Fyzička nebyla, i když jsem ji objednával,“ povídal Batfalský ještě v kleci.
Nejkritičtější fázi nachlazení si odbyl minulý víkend, který strávil s horečkami v posteli. Jeho stav se před zápasem zlepšil, k ideálu měl ještě daleko. „Nemocný jsem ještě teď. Dneska ráno jsem měl aktivační trénink a celý jsem ho prokuckal. V zápase samotném jsem pak měl obrovské štěstí,“ vyprávěl na tiskové konferenci po turnaji.
Při rozhodování mladého Čecha převládla touha po tom předvést se domácímu publiku. „Bylo by mi trapné odstoupit, když konečně zápasím doma. Nevěděl jsem ani, co by na to řeklo vedení Oktagonu,“ vysvětlil.
Atmosféra v šatně ideálnímu nastavení taky neprospívala. Na Oktagonu 84 startovalo mezi devíti Čechy pět bijců z Fighting Club Ostrava. Tři z nich prohráli v úvodní polovině turnaje. „Tlak, abych doručil první výhru do naší šatny, jsem necítil. Jen mě to mrzelo. Moji kamarádi prohrávali a já si jen říkal, co se to sakra děje. Před nástupem do klece jsem se musel zkoncentrovat na sebe a totálně nahecovat, abych překonal nemoc,“ popsal Batflaský dění krátce před mačem.
Češi na Oktagonu 84 (tučně vítěz)
David Kozma – na body
Jakub Batfalský – na body
Tomáš Mudroch – KO 2. kolo
Matěj Kuzník – 2. kolo submise
Jan Široký – na body
Václav Klimša – na body
Petr Bartoněk – 1. kolo submise
Lukáš Závičák – na body
Adam Havran – na body