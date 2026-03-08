Kohout prohrál s největší německou hvězdou. Eckerlin zvítězil v senzační bitvě na body
Chtěl definitivně sesadit „Krále Německa“ a nastolit vládu českého šerifa. Matouš Kohout však na zkušeného Christiana Eckerlina na sobotním Oktagonu 85 v Hamburku nestačil. Po vyrovnané tříkolové bitvě s Němcem prohrál na body.
S ikonickým kovbojským kloboukem se Matouš Kohout na Oktagonu 85 vydal do největšího zápasu kariéry proti největší hvězdě německého MMA, Christianovi Eckerlinovi. Třiatřicetiletému Čechovi se sice dařilo o šest let staršího soka tvrdě trefovat a bránit mu wrestlingové výpady, inkasoval však více ran, než rozdal.
Jednomu z nejvýraznějších bojovníků historie Oktagonu hrozil konec kariéry. Tu ale, zdá se, výhrou nad Kohoutem zachránil. Do klece dnes totiž vstupoval po dvou porážkách K.O. v řadě. Nyní se jeví jako pravděpodobné, že se Eckerlin představí v odvetě s rivalem Christianem Jungwirthem, který se o zápas před několika měsíci vehementně přihlásil po vlastní výhře nad Niklasem Stolzem.
Kohoutovi se opět vzdálilo snové místo na špičce divize. Připsal si již desátou kariérní porážku a bude muset nasbírat delší sérii výher, aby se porval o postup do top desítky velterové váhy Oktagonu.