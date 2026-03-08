Předplatné

Kohout prohrál s největší německou hvězdou. Eckerlin zvítězil v senzační bitvě na body

Christian Eckerlin porazil na body Matouše Kohouta
Christian Eckerlin porazil na body Matouše Kohouta
Christian Eckerlin porazil na body Matouše Kohouta
Christian Eckerlin porazil na body Matouše Kohouta
Christian Eckerlin porazil na body Matouše Kohouta
Christian Eckerlin porazil na body Matouše Kohouta
Christian Eckerlin porazil na body Matouše Kohouta
Christian Eckerlin porazil na body Matouše Kohouta
Chtěl definitivně sesadit „Krále Německa“ a nastolit vládu českého šerifa. Matouš Kohout však na zkušeného Christiana Eckerlina na sobotním Oktagonu 85 v Hamburku nestačil. Po vyrovnané tříkolové bitvě s Němcem prohrál na body.

S ikonickým kovbojským kloboukem se Matouš Kohout na Oktagonu 85 vydal do největšího zápasu kariéry proti největší hvězdě německého MMA, Christianovi Eckerlinovi. Třiatřicetiletému Čechovi se sice dařilo o šest let staršího soka tvrdě trefovat a bránit mu wrestlingové výpady, inkasoval však více ran, než rozdal.

Jednomu z nejvýraznějších bojovníků historie Oktagonu hrozil konec kariéry. Tu ale, zdá se, výhrou nad Kohoutem zachránil. Do klece dnes totiž vstupoval po dvou porážkách K.O. v řadě. Nyní se jeví jako pravděpodobné, že se Eckerlin představí v odvetě s rivalem Christianem Jungwirthem, který se o zápas před několika měsíci vehementně přihlásil po vlastní výhře nad Niklasem Stolzem.

Kohoutovi se opět vzdálilo snové místo na špičce divize. Připsal si již desátou kariérní porážku a bude muset nasbírat delší sérii výher, aby se porval o postup do top desítky velterové váhy Oktagonu.

