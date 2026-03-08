Šampion Oktagonu vyšachoval Muradova z titulového mače. Novotný: Nemohl jsem odmítnout
Turecký šampion Kerim Engizek si dupnul a vyšachoval Machmuda Muradova z titulového zápasu. Ještě ani neobhájil svůj pás, namísto toho se loni účastnil pyramidy Tipsport Gamechanger a ve finále prohrál s veteránem UFC, Krzysztofem Jotkem. Bez ohledu na výsledek, Engizek o trůn střední divize nepřišel a měl jej hájit právě proti elitnímu Uzbekovi. To však odmítl a vedení Oktagonu přesvědčil, aby mu dalo odvetu s Polákem, což Muradov přijímá s nelibostí.
Machmud Muradov loni v červnu vyhrál nad Patrikem Kinclem a získal prozatímní šampionský pás, který ho staví do role vyzyvatele právoplatného krále divize Kerima Engizeka. Ten nemohl v roce 2025 pás obhajovat, protože se účastnil roční pyramidy Tipsport Gamechanger. Když ale mělo letos konečně dojít ke sjednocení titulů, Turek střet s Muradovem odmítl a přemluvil vedení Oktagonu, aby mu dalo odvetu s elitním Polákem, proti kterému ve finále pyramidy prohrál.
Titulový zápas Engizeka s Krzysztofem Jotkem oznámila liga v sobotu. Proběhne 11. července v Kolíně nad Rýnem. „Za poslední dva týdny jsem strávil asi třicet pět hodin na telefonu s Kerimem. Jeho nejpálivější problém je Jotko. Říkal jsem, že máme prozatímního šampiona Macha Muradova. Nejdřív tedy zněla má odpověď, že to nepůjde. On ale samozřejmě měl nějaké argumenty, kterými se mě snažil přesvědčit,“ vysvětloval Ondřej Novotný, spolumajitel Oktagonu na tiskové konferenci po sobotním turnaji.
„Musel jsem si promluvit s Machem. Ten byl opravdu velkorysý a odsouhlasil to,“ dodal Novotný a právě tady nejprve došlo k zásadnímu rozporu oproti vyjádření Muradova.
„Já pořád čekám na další zápas v Oktagonu a o tomto zápase jsem nic nevěděl. Když mám prozatímní pás, tak jsem musel být další vyzyvatel já, ne? Nechápu, na co ten pás mám. Byl jsem připravený zápasit s Kerimem i Jotkem,“ napsal Uzbek na Instagramu.
Novotný: Nemohl jsem Kerima odmítnout
Následně ale Muradov vzal zpět část svého výroku. „Jak říkal Ondra na tiskovce, ano, věděl jsem o tom, že Kerim chce zápasit jenom s Jotkem a nic jiného pro něj neexistuje. (Novotný) říkal, že se s ním nemůže domluvit a že je to s ním těžké,“ uvedl.
Muradov si přesto stojí za tím, že by ze svého postu měl mít zápas s Engizekem jako první. „Chci se zeptat, na co ten prozatímní titul je, a proč jsem o něj zápasil. Asi proto, abych se pak mohl utkat s právoplatným šampionem, což dává přeci logiku. Asi je to ale jinak a ten pás tady jen tak zůstane a já budu čekat. Jsem připravený bojovat s oběma. Řekl jsem, kdykoli a kdekoli. A fér je, abych byl další na řadě,“ povídal šestatřicetiletý Uzbek ve video vyjádření. Následně podotknul, že měl Engizek odevzdat titul a až pak zápasit, s kým chce.
„Občas je potřeba udělat nějakou dobrou věc pro zápasníka a Kerim cítí tu potřebu jít a postavit se Jotkovi znova. Ať už vyhraje, nebo prohraje, potřebuje předvést lepší výkon. Nemohl jsem Kerima odmítnout,“ vysvětlil rozhodnutí Novotný.
„Kdybych nevěřil, že je to zápas, který se má odehrát, nesouhlasil bych. V takovýchto situacích jsem připraven trochu pravidla ohýbat. Pravidla se občas mají porušovat. Občas je potřeba sejít z cesty a udělat něco jinak. Tentokrát to bylo důležitější pro něj, pro nás, pro všechny,“ doplnil.