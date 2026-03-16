Humburger přijal životní výzvu! V Liberci se utká s bývalým světovým šampionem ze Švédska
Po strhující bitvě se šampionem Oktagonu následovala dlouhá odmlka. Teď nový oblíbenec domácí MMA scény Dominik Humburger hlásí návrat, a to proti ještě dekorovanějšímu bojovníkovi, než byl Kerim Engizek. Po více než půl roce se český voják 25. dubna v Liberci postaví bývalému králi jedné z nejprestižnějších soutěží světa, Zebaztianu Kadestamovi.
Do posledního zápasu v říjnu loňského roku nastupoval Dominik Humburger s vážnými zdravotními komplikacemi. Ty ho následně donutily zrušit lednový mač. Zdá se však, že „Hambáč“ je konečně fit. Třicetiletý bijec dnes oznámil návrat, k němuž má dojít 25. dubna na turnaji Oktagon 87 v Liberci. A opět kývl na soupeře z absolutní špičky evropského MMA.
Po náročném loňském programu, během nějž absolvoval čtyři zápasy a prohrál pouze ten poslední s úřadujícím šampionem Oktagonu Kerimem Engizekem, má teď před sebou Humburger extrémní výzvu. Vedení ligy mu domluvilo duel se Zebaztianem Kadestamem.
Pětatřicetiletý Švéd strávil osm let v asijské organizaci ONE, která se v poslední dekádě řadila mezi tři nejkvalitnější organizace na světě. Kadestamovi, zvanému „Bandita“, se tam podařilo vyhrát dva titulové zápasy a před dvěma lety knockoutoval hvězdného Roberta Soldiče, někdejšího šampiona KSW a přemožitele Patrika Kincla.
Byť se bude jednat o Kadestamův debut v Oktagonu a není proto veden v rankingu střední váhy, případná výhra by měla Humburgera vystřelit.
Můžu ti to rovnou i celé lehce „učesat“ do sportovně článkového stylu, aby to znělo úderněji.