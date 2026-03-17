Humburgerova životní výzva? Čech by měl na domácí půdě čelit bývalému světovému šampionovi
Po strhující bitvě se šampionem Oktagon následovala dlouhá odmlka. Teď se má nový oblíbenec domácí MMA scény Dominik Humburger konečně vrátit do klece. A to proti ještě slavnějšímu bojovníkovi, než byl Kerim Engizek. Podle důvěryhodných zdrojů deníku Sport se český voják po více než půlroce 25. dubna v Liberci postaví Zebaztianu Kadestamovi, bývalému králi jedné z nejprestižnějších soutěží světa,
Do posledního zápasu v říjnu loňského roku nastupoval Humburger s vážnými zdravotními komplikacemi. Ty ho následně donutily zrušit lednový duel. Zdá se však, že „Hambáč“ je konečně fit. Třicetiletý bijec má v nejbližších dnech ohlásit návrat, který se odehraje 25. dubna na Oktagon 87 v Liberci. Zdroje deníku Sport také potvrdily, že Humburger opět kývl na soupeře z absolutní špičky evropského MMA.
Po náročném loňském programu, během nějž absolvoval čtyři zápasy a prohrál pouze ten poslední s úřadujícím šampionem Oktagonu Kerimem Engizekem, má teď před sebou Humburger extrémní výzvu. Vedení ligy mu údajně domluvilo duel se Zebastianem Kadestamem.
Pětatřicetiletý Švéd strávil osm let v asijské organizaci ONE, která se v poslední dekádě řadila mezi tři nejkvalitnější na světě. Kadestamovi, zvanému „Bandita“, se tam podařilo vyhrát dva titulové zápasy a před dvěma roky knockoutoval hvězdného Roberta Soldiče, někdejšího šampiona KSW a přemožitele Patrika Kincla.
Pokud na zápas skutečně dojde, šlo by o Kadestamův debut v Oktagonu, a není proto zapsán v rankingu divize střední váhy. Případná výhra by měla Humburgera vystřelit mezi elitní jména jako Patrik Kincl, Machmud Muradov nebo Krysztof Jotko.