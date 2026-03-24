Neruda o expanzi MMA: Chceme putovat po Evropě jako F1. V Británii jsme dostali lekci
Miliardový byznys, emoce na hraně a neúprosná realita globálního trhu. Spoluzakladatel organizace Oktagon MMA Pavol Neruda na konferenci E15 Sport & Business 2026 otevřeně popsal, jaké to je dostat „facku“ za 25 milionů korun i proč chce z bojových sportů udělat evropskou obdobu formule 1. Podle něj se projekt právě nachází ve fázi po maturitě, kdy se hlásí na vysokou školu, tedy na zahraniční trhy.
Už dávno přerostl hranice českého a slovenského rybníčku a usiluje o globální pozornost. Pavol Neruda v tomto kontextu přirovnal růst Oktagonu k lidskému vývoji. Po úspěšném etablování v Česku a na Slovensku nyní organizace dospěla k mezinárodní expanzi, kde největším milníkem bylo Německo.
„V Německu už nejsme jen ti se stužkou po maturitě, stáváme se globálními,“ prohlásil během panelu konference E15 Sport & Business pojednávající o tom, jak je sport stále lukrativnějším polem pro investice. „Vyprodáváme haly neuvěřitelně rychle, udělali jsme světový rekord 60 000 lidí na fotbalovém stadionu,“ pochlubil se s tím, že klíčem k úspěchu je i velký kontrakt s televizí RTL, nejsilnějším mediálním partnerem v regionu.
„Přišli jsme tam jako Kryštof Kolumbus na nepopsané území, MMA tam nebylo rozvinuté. Ale vykolíkovali jsme si to tam, je to naše. Teď se soustředíme na Polsko, nejdrsnější trh v Evropě,“ promluvil o metách, kterých Oktagon dosáhl. Ne vždy se ale zadařilo – ve Velké Británii narazil Neruda a spol. na trh obsazený zavedenými organizacemi, horší ekonomickou situaci po brexitu a výraznou konkurenci fotbalu. „Odešli jsme s milionem eur v mínusu, se sklopenou hlavou a další lekcí,“ poznamenal.
Na americký trh si tedy logicky zatím Oktagon netroufá, to ale neznamená, že v plánu nejsou velké věci. „Naše vize je 15–20 turnajů ročně po celé Evropě. Chceme být jako formule 1 – putovat po Evropě a mít Grand Prix v Praze nebo Madridu,“ řekl spoluzakladatel úspěšné organizace.
Střeštík a Turek o podnikání ve fotbale
Dopolední program konference, která se odehrávala v prostorách pražského Mánesu, se ale netýkala jen MMA, ačkoliv jde i díky aspektu „novoty“ jeden z nejrychleji rostoucích sportů. Řešilo se i téma dalšího rychle vyvíjejícího se fenoménu, tedy zájmu movitých podnikatelů o fotbalové kluby. Na to téma promluvili Matěj Turek a Jakub Střeštík, majitelé Dukly, respektive Jablonce, kteří na českou fotbalovou scénu vstoupili před právě probíhající sezonou. Zatímco Turek nadále i přes možný sestup Dukly vidí ve fotbale obří obchodní příležitosti, přísedící většinový akcionář Jablonce to bere střízlivě.
„Všechny peníze v tom necháte. Co vyděláte, investujete zpátky. Když jsem se rozhodl Jablonec kupovat, mým cílem bylo především prodělat co nejméně. Jedině tak po deseti až dvaceti letech, kdy třeba klub zase prodáte, můžete očekávat nějaký zisk,“ podotkl Střeštík.
Celou konferenci uvedla Dominika Němcová ze společnosti Allwyn, která navazuje na tradici Sazky ve sponzoringu českého sportu – je partnerem formule 1, stáje McLaren a generálním partnerem Českého olympijského výboru i jednotlivých sportovců. „Chceme být u sportovce, i když má problém – pomohli jsme s mentálním koučinkem sportovci v krizi a on je dnes zpátky ve hře,“ popsala manažerka novou éru sponzoringu.
Během zhruba tříhodinového programu debatovala i basketbalová legenda Michal Ježdík či zakladatel projektu Domestici.cz Martin Souček.