Šampion v boxu bez rukavic míří do Oktagonu. Reaguje na Muradova: Stačilo mi zavolat
Dříve patřila do undergroundu, teď plní arény. Nejkrvavější disciplína, box bez rukavic, nabývá na popularitě a snaží se o průlom, který se před dvaceti lety podařil MMA. Průkopníkem na české scéně je Josef Hála, jemuž se na konci října loňského roku podařilo vyhrát titul evropského šampiona nejprestižnější světové ligy BKFC. Teď si rukavice přeci jen natáhne, aby v sobotu změřil síly s MMA bojovníkem Tomášem Mudrochem na turnaji Oktagon 87 v Liberci.
Zranění kolen mu nedovolila zápasit pod pravidly MMA, a tak Josef Hála přesedlal na box bez rukavic a plní si sny. Po pěti profesionálních utkáních zůstává neporažený a drží šampionský pás organizace BKFC. Po triumfech v Itálii dostal výjimku od vedení a vrací se na domácí půdu. V Liberci na akci Oktagonu se v boxu v malých rukavicích utká s Tomášem Mudrochem, nadějným českým MMA zápasníkem.
„Pro mě se toho moc nemění, co se týče tréninku. Vždy trénuji ve velkých boxerských rukavicích. Jsem tak zvyklý a dvojitý kryt, který by mi v zápase nebyl moc platný, nepoužívám ani při sparingu. Často si při nich připadám jako boxovací pytel pro ostatní. Mně se daří nejvíc až v zápasech,“ směje se Hála a vyhlíží duel se soupeřem, který všechna svá utkání ukončil před limitem.
Jednatřicetiletý ranař slibuje akční bitvu, v níž doufá i sama organizace Oktagon. Zápas vložila na startovní listinu relativně na poslední chvíli jako lákadlo pro fanoušky. „Jdu si to maximálně užít, ostatně jako všechny zápasy. Samozřejmě, že chci vyhrát a prohry mě štvou, mojí prioritou ale je podat dobrý výkon a bavit se bojem. To, že se teď můžu představit před tolika lidmi na domácí scéně, je skvělé. Před tak velkým publikem jsem snad zápasil jen posledně v Římě,“ těší se šampion.
„Očekávám tvrdý zápas. Tomáš je hodně dobrý bojovník s velice kvalitním postojem. Jestli mi dá koleno nebo mě kopne, zlobit se na něj nebudu. Pochopil bych, kdyby mu prostě sepnuly věci, které pořád trénuje do MMA,“ povídá Hála se širokým úsměvem.
První zprávy o Hálově účasti na jednom z turnajů Oktagonu v Česku prosákly na veřejnost už před více než měsícem. Při debutu v domácí lize se měl ale původně střetnout s elitním Machmudem Muradovem. Ten s tímto duelem patrně opravdu počítal. Na oznámení Hálova duelu s Mudrochem totiž reagoval s trpkostí. „No super, domlouvali zápas pro mě, ale pan Hála se pořád na něco vymlouval a pak řekl, že zápasit nebude, a teď zase jinak,“ napsal Uzbek do komentářů na Instagramu.
U jednoho výroku nezůstalo. Muradov natočil i vyjádření na videu. „Já jsem přijal pravidla, váhu, všechno, ale pak začaly problémy z jeho strany. Stačilo říct, že nechci zápasit s Muradovem, a hotovo. Nic se neděje. Nemusíš se vymlouvat. Stačí říct, že se mnou nebudeš zápasit a chceš jít s někým jiným,“ povídal držitel prozatímního titulu Oktagonu.
Hála na slova uzbeckého bojovníka nijak nereagoval. Poprvé promluvil až pro deník Sport. „Já jsem se k tomu na sociálních sítích nevyjadřoval záměrně. Jsem už na to asi starý, abych se hádal po internetu. K Machovi se asi dostaly jiné informace než ke mně. Než to ale vytáhl na sítě, stačilo mi zavolat, napsat nebo se sejít a mohli bychom si o tom normálně promluvit,“ podotýká boxer.
„O tom, že bych se měl představit v Oktagonu, se mluvilo už delší dobu. Řešil jsem to ale se čtyřmi různými lidmi a jednání bylo proto trochu zmatečné. Původně byl skutečně ve hře duel s Muradovem. Ten měl však podle informací, které se ke mně dostaly, proběhnout až v druhé polovině roku. Když mi pak volal Ondra Novotný s tím, že mě chce na turnaj v Liberci, zbývalo do akce jen pár týdnů. Řekl jsem mu, že se zápasu s Machem nebráním, ale potřebuju víc času na přípravu. A tak jsme se dostali k Tomáši Mudrochovi,“ vysvětluje Hála genezi sobotního utkání.
Byť má boxer zatím domluvený pouze jeden start v Oktagonu, právě rozkol s Muradovem nahrává tomu, aby se v černožluté lize objevil znovu. „Jsem zápasu s Machem určitě otevřený. Byla by to pro mě velká čest s tak kvalitním bojovníkem sdílet klec,“ říká.