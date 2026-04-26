Senzační KO triumf domácího! Roušal vypnul elitního Švéda za 75 sekund, slaví i Humburger
Největší vítězství kariéry pro dvojici českých ranařů. Dominik Humburger a Radek Roušal na sobotním Oktagonu 87 v Liberci obstáli proti elitním nájezdníkům ze Švédska. Profesionální voják přezdívaný „Hambáč“ na body porazil dvojnásobného světového šampiona Zebastiana Kadestama. Na tiskové konferenci pak potvrdil zájem o zápas s Patrikem Kinclem. Radek Roušal už po minutě a patnácti sekundách triumfoval tvrdým KO nad Samuelem Barkem.
Všechen tlak ležel na bedrech Dominika Humburger. Liberecký rodák a místní hrdina ještě doma nikdy neprohrál. Teď ale perfektní statistiku na severočeské půdě hájil proti legendě, dvojnásobnému šampionovi Zebastianu Kadestamovi. Do boje šel navíc třicetiletý Čech po trpké prohře s držitelem titulu Oktagonu Kerimem Engizekem a půlroční pauze vynucené táhlými zdravotními problémy.
Tíhu okamžiku však liberecký viking přetavil do životního výkonu. Ve druhém kole poslal Kadestama přesně trefeným hákem k zemi, kde se jej následně pokusil finišovat. Švédský matador však ukázal velikou odolnost. „Když jsem ho po tom háku bil na zemi, říkal jsem si, co se to kruci děje, vždyť měl být ten magor dávno out,“ vyprávěl v dobrém rozmaru bezprostředně po boji.
Tribuny hlasitě burcovali svého favorita, on se ale strhnout nenechal. Poté, co Humburgerovi došlo, že jej knockoutovat během této akce nezvládne, zvolil rozvážnější přístup. Ten se pak promítl především do třetího kole. S vědomím bodového náskoku spíše jen kontroloval průběh bez zbytečně riskantních pokusů o ukončení před limitem.
„Nejsem z toho výkonu úplně nadšený. Věděl jsem, co proti mně stálo za hrozbu a taky to, že vedu na body, tak jsem si řekl, že radši nebudu blbnout. Trenér na mě volal, ať se nenechám strhnout do bitky. Viděl jsem navíc, jak na mě Zebastian kouká hladově. Byl divokej. „Ty vole, nejdu k tobě, běželo mi hlavou,“ smál se Humburger bezprostředně po vyhlášení výsledků.
Skvěle takticky zvládnutým duelem „Hambáč“ ukázal, že dokáže vyhrávat i jinak než v krvavých bitvách, při nichž si sám sáhne na dno. Potvrdil také, že se může rovnat absolutní špičce polotěžké divize Oktagonu a dál postupovat po vytyčené trajektorii do nejprestižnější světové ligy UFC.
Na tiskové konferenci po skončení turnaje si Humburger, řekl o další velkou výzvu, která jej může výrazně posunout k branám zámořské soutěže. „Patrik Kincl je v žebříčku nade mnou a všichni ostatní na špičce divize už mají zápasy domluvené. S Machem Muradovem nepůjdu, protože jsme tréninkoví parťáci. Patrik by pro mě byla super možnost. Snad to vyjde pro příští utkání,“ uvedl třicetiletý bijec a podotkl, že by se s Kinclem mohl utkat 1. srpna na pražské Štvanici.
Roušal zastavil favorita za 75 sekund
Ještě před Humburgerem se se svým švédským sokem vypořádal Radek Roušal. Do utkání nastupoval jako outsider a v prvních chvílích se zdálo, že se jeho role může naplnit. Samuel Bark vyrazil proti brněnskému bouřlivákovi ve vysokém tempu, tlačil stále vpřed a tvrdě trefoval. Při jedné z kombinací si pak patrně zlomil ruku, načež uspěchal další útok. Ten už Roušal potrestal silným hákem na ucho, který zápas rozhodl.
Expresní KO vystřelí jednatřicetiletého Čecha na hranici top pětky pérové divize. Hon na šampiona však Roušal nemíní uspěchat. „Ještě chci absolvovat dva tři zápasy, než se vrhnu po titulu. Schopnosti v boji na zemi sice piluju, pracuji na nich, stále jsem ale v tomto aspektu boje ještě nováček,“ přiznal na tiskové konferenci. Nejlepší bojovníci jeho kategorie jsou právě elitní zemaři, což pro něj jako kovaného kickboxera představuje dosud neviděnou hrozbu.