Roušal po bleskovém KO: Jsem gladiátor, bojuji na život a na smrt. Chci titul...
Pravým hákem poslal soupeře do kolen a liberecká aréna propukla v chaos. Radek Roušal obhájil domácí barvy proti švédskému favoritovi Samuelu Barkovi, tvrdým KO jej ukončil expresně po 75 sekundách. Po boji si řekl o titul BMF (největší drsňák). Vyhrocenou rivalitu se soupeřem zažehnal ihned po skončení utkání. „Mám rád, když jsou pro mě zápasy osobní. V kleci chci cítit smrad boje, ten pocit, že jsme dva válečníci a jdeme proti sobě na život a na smrt,“ vyprávěl nadšený bijec.
Skoro to vypadalo, že do klece jdete s nastavením: „Nejsem placený za přesčasy.“ Byl rychlý finiš v plánu?
„Je to neskutečný. (usmívá se) Já vždy reaguju na aktivitu soupeře, Bark hodně tlačil, něco jsem inkasoval, tak jsem vracel a padlo to. Jsem nadšený, že se to takhle povedlo. Chci doručovat showtime před zápasem, během něj i po něm. Show samotnou umí dělat každý, já k ní mám i výsledky.“
Otřásl vámi při prvních kombinacích?
„Určitě ano! Byl silný i v klinči. Vydržel jsem v klidu, spíš mě to probudilo.“
Cítíte zadostiučinění vzhledem k tomu, jak vyhrocená atmosféra mezi vámi před zápasem panovala? V minulosti navíc porazil vašeho týmového parťáka Vláda Lengála.
„Jasně, vždy mám rád, když jsou pro mě zápasy osobní. V kleci chci cítit smrad boje, ten pocit, že jsme dva válečníci a jdeme proti sobě na život a na smrt. Jsme jako gladiátoři. Bojujeme, abychom vyhráli vlastní život, a diváci se baví. Vladovi jsem před zápasem řekl: Brácho, jdu tě pomstít.“
Před utkáním jste se se soupeřem hodně hecovali. Co jste si řekli po něm?
„Bylo mi líto, že si o mě zlomil ruku. Šel jsem za ním i do šatny, podívat se jak je na tom. Chci to mít osobní před zápasem, abych cítil agresi. Po boji jsem ale se soupeři úplně v pohodě.“
Oktagon vás pasoval do role jedné z hlavních tváří celého turnaje. Cítil jste velký tlak?
„Abych řekl pravdu, na chvilku mě to opravdu znejistilo. Seděl jsem v šatně a došlo mi, že jsem na hlavní kartě a ještě rok nazpátek jsem začínal celý turnaj. Dlouhé čekání na boj mi dalo pocit nejistoty, ale nakonec jsem to zvládl a byl to skvělý zážitek.“
Jaké máte letos další plány?
„Chci dva, možná tři zápasy. Rozhodně se chci představit na Štvanici a v Brně, pak snad ta O2 arena.“
Bark byl šestka divize. Teď jej na jeho příčce vystřídáte a před vámi už bude jen elita. Tu však tvoří převážně zemaři. Vnímáte, že postup dál pro vás bude o to těžší?
„Teď chci týden klid, neřešit tréninky ani žádné jiné zápasníky. Mně by se líbilo bojovat o titul BMF (největšího drsňáka), jaký je v UFC. To chci jako první, za pořádné peníze! Než se pokusím o normální titul, potřebuji ještě dva až tři zápasy. Boj na zemi mi jde, jsem silný v obraně. Ještě rok budu ale sbírat zkušenosti.“