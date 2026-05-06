Šéf Oktagonu o nové reality show a pravidlech: Nedali jsme tam hovadiny, chráníme sport
Největší domácí MMA organizace se zrodila z reality show Oktagon Výzva. Po deseti letech od první série a vzniku ligy Oktagon spouští nový unikátní formát, aby našel hvězdy z nastupující generace bojovníků a získal si nové mladé diváky. Ti budou moci zasahovat přímo do průběhu finálového turnaje, který proběhne již 24. června. „Nechceme, aby se zápas v jednu chvíli strhnul do polštářové bitvy nebo něčeho podobného. Nedáme tam hovadiny, které by ten sport zneuctily,“ slibuje Pavol Neruda, spolumajitel organizace.
Mladí a hladoví bojovníci z Česka a Slovenska se proti sobě postaví a pobijí se o místo v prestižní lize. Reality show Oktagon Výzva a Cage Game mají takřka stejný příběh, ale hodně odlišné kulisy. Dva výběry trenérsky povedou ostřílení zápasníci, jako tomu bylo i při první sérii před deseti lety. Na české straně Andrej Kalašnik a na slovenské Róbert Pukač. V novém projektu se vedle nich postaví jako kapitáni internetový bavič Martin Mikyska „Mikýř“ a youtuber Peter Altof „Exploited“. Největším rozdíl nespočívá v osazenstvu, nýbrž v pravidlech stavěných tak, aby přilákaly generaci dnešních teenagerů.
Čím je Cage Game odlišná od ostatních reality show Oktagonu jako Výzva, Projekt X a další?
„Všechny ostatní byly malými projekty v rámci Oktagonu, byly součástí kolotoče. Cage Game už je spíše dcera nebo dokonce sestra Oktagonu. Má potenciál existovat samostatně, časem třeba i jako liga. Je to revoluční produkt. Necháme lidi zasahovat do boje a odměňujeme, když bojovníci dokážou udělat show. Ta samozřejmě musí být v normálních hranicích, aby se z toho nestalo něco bizarního jako u jiných organizací.“
Na vizuálu show není Oktagon skoro vůbec vidět. Jen v rohu nad nápisem je malý symbol osmihranu.
„To je záměr. (usmívá se) Malý osmihran funguje jako registrovaná značka Oktagonu. Chceme, aby Cage Game stál sám na vlastních nohách. Finálový turnaj bude ve středu, nikoliv v sobotu, kdy pořádáme normální galavečery. Navíc to celé bude zdarma na YouTube, chceme co největší možný dosah. Jde nám o to, aby se diváci cítili součástí Cage Game a aktivně se zapojovali. A to třeba tak, že když bude zápas probíhat dlouho staticky na zemi, spustíme hlasování o nudnosti, takzvaný „boring meter“. Pokud padesát procent sledujících takto vyjádří, že je průběh nebaví, rozhodčí oba bojovníky ihned postaví na nohy.“
Kde jste si při vymýšlení pravidel stanovili hranice?
„Měli jsme kupu bláznivých nápadů, dali jsme si ale nejvyšší kritérium – budeme chránit sport. Toho se nedotkneme. Nechceme, aby se zápas v jednu chvíli strhnul do polštářové bitvy nebo něčeho podobného. Nedáme tam hovadiny, které by ten sport zneuctily. Milujeme MMA a bojové sporty a chtěli jsme je zachovat takové, jaké jsou.“
Jak reagovali oslovení bojovníci? Byli skeptičtí vůči upraveným pravidlům?
„Je až neuvěřitelné, jak dobré reakce jsme od všech měli. Prezentovali jsme to partnerům, bojovníkům i kapitánům týmů a všichni byli nadšení. To nám hned ukázalo, že má Cage Game vysoký potenciál. Jediný, kdo byl zprvu skeptický, je trenér a manažer André Reinders. Hodně se doptával a měl pochybnosti. Myslím, že teď už chápe, jak velká příležitost to pro jeho svěřence je. Mohou se stát novými hvězdami Oktagonu.“
To je cílem projektu Cage Game, najít nové velké tváře Oktagonu, jakými dřív byli Gábor Boráros a Samuel Krištofič?
„Přesně tak. Přes tuto show chceme zjistit, kdo má ten „X-faktor“ – kdo je zábavný, kdo se umí prodat a zároveň má zápasnické kvality, aby u nás mohl startovat. Na konci turnaje se s Ondrou (Novotným, spolumajitelem ligy) rozhodneme, kdo dostane angažmá v Oktagonu. Nemusí to být nikdo, nebo se může klidně jednat i o tři bijce.“
To funguje podobně jako dříve Oktagon Výzva. Proč jste tedy jednoduše neudělali jen další řadu?
„Oktagon Výzvu a vůbec celý ten formát miluju. Už jen kvůli nostalgii bych ji nejraději točil pořád dokola. Musím ale uznat, že doba se mění. Dnes je vše rychlejší a čas, během kterého dokážeme udržet pozornost, se významně zkrátil. Přichází nová generace fanoušků, kteří nejsou až tak napojení čistě na bojové sporty. Chceme zaujmout mladé. Pro ně je přesně takový typ show ten pravý. My, Oktagon, jsme navíc vždy byli těmi, kdo určují trendy, a teď tomu nebude jinak.“
A nebojíte se reakce starší generace vašich fanoušků?
„Báli i nebáli. Očekáváme, že naši starší tradiční diváci asi budou Cage Game kritizovat, ale když to uvidí, pochopí, že sport jsme zachovali a dali jsme prostor novým talentům. I proto jsme značku Oktagon a Cage Game oddělili. Jedna skupina bude sledovat jen nový projekt, druhá zas jen Oktagon a třetí obojí.“
Natáčí se už druhá série?
„Ne. Máme ale už datum, kdy bude její finále. (usmívá se) Opět proti sobě půjde český a slovenský tým a vyjde ještě letos.“