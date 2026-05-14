Nejstarší MMA bojovnice na světě (49) se představí v Oktagonu. Vyzve elitní veteránku UFC
Absolutní unikát. Když vedení Oktagonu přijímalo do svých řad Danielle Misteliovou, o jejím věku nemělo vůbec tušení. Tehdy osmačtyřicetiletá Švýcarka se při debutu v organizaci postavila výrazně mladší a kvalitnější Saře Smajičové. Během prvního kola inkasovala spoustu tvrdých úderů, v následujícím dějství se jí však podařila senzace, když soupeřku zaskočila škrcením. Na sobotním turnaji Oktagon 88 v Hannoveru se Misteliová vrátí a opět v roli obrovské outsiderky se postaví Ivaně Petrovičové, bývalé evropské šampionce a veteránce UFC.
Po cestě z práce slyšela reklamu na kickboxerskou tělocvičnu a bez jakékoli zkušenosti s bojovými sporty se tehdy jednačtyřicetiletá Danielle Misteliová rozhodla, že začne. A tuto sobotu, po osmi letech od prvního tréninku, se otestuje na půdě Oktagonu proti o osmnáct roků mladší Ivaně Petrovičové, ex-zápasnici UFC a šampionce prestižní francouzské ligy Ares.
Bez mála padesátiletá Švýcarka nastoupí proti Chorvatce ze světové top stovky s papírově velmi malou šancí na úspěch. Oktagon ji výběrem soupeřek nijak nešetřil ani při jejím debutu loni v únoru, kdy proti ní postavil nynější titulovou vyzyvatelku v KSW, Saru Smajičovou. „Snadné soupeřky si nevybírám, spíše jsem za ty kvalitní hodně vděčná. Mně nejde o výhry nebo prohry. Chci být hrdá na to, co v kleci předvedu, a s jakým přístupem do ní vstupuji. Chci, aby na mě i trenéři mohli být hrdí,“ povídala tehdy v rozhovoru pro web iSport.
A během prvního kola se zdálo, že půjde o pořádný průšvih. Misteliová krutě inkasovala a balancovala na hraně ukončení. Ve druhém dějství se jí ale podařil senzační obrat škrcením. Tato senzace zamíchala už tak občas bláznivou „MMA matematiku“ zápasu s Petrovičovou. Ta totiž se Smajičovou v posledním utkání prohrála těsně na body. Byť výsledek laického výpočtu činí ze švýcarské bojovnice favoritku, Chorvatka by vzhledem k jejím zkušenostem i předešlým úspěchům měla být nad její síly.
Dříve věk nikdo neřešil
Loňská premiéra Misteliové v Oktagonu vyvolala velké haló. „Proč by top evropská soutěž upisovala skoro padesátnici?“ zaznívalo často v diskuzích na sociálních sítích. Sama bojovnice byla z reakcí v lehkých rozpacích. „Můj věk v žádném z mých předešlých zápasů nebyl tématem, nikdo to neřešil, dokud se nerozvířila ta debata na sítích. Překvapilo mě to,“ přiznala. Vedle kritiky přišla ale i podpora, která ještě posílila po jejím následném triumfu.
Misteliové nejde o kariéru, tituly a slávu. Bojovými sporty se baví. Vedle MMA sbírá výhry taky v brazilském jiu jitsu a thajském boxu. „Jsem hodně soutěživá a připadá mi zbytečné tvrdě makat, když to nevede k nějaké zkoušce, turnaji nebo zápasu,“ vysvětluje.
Nová životní kapitola také dostala na jinou úroveň vztah s jejím synem Julienem. „Začal trénovat ve stejné době jako já. Chodil se mnou na kickbox, pak jsme změnili tým a více se pustili do wrestlingu a jiu jitsu. Nějakou dobu jsme tam trénovali spolu, pak se ale rozhodl závodit čistě ve wrestlingu. Bylo mu teprve patnáct, na žíněnce se přitom potýkal s dospělými chlapy. Ti ho ale měli rádi a vážili si ho. Nikdy si nestěžoval, byl zdravě urputný,“ vyprávěla hrdě Misteliová, která si vtipně přezdívá „Paní domácí“.
„Miluji společné tréninky, váhově jsme na tom naštěstí podobně. Má něco přes sedmdesát kilo. Zároveň přiznávám, že je mezi námi obrovský rozdíl v dynamice a síle. Pro mě jsou společná kola přínosná, pro něj ale tolik ne. Nechci ho tedy moc brzdit. Hodně mi záleží na tom, abych byla pro týmové kolegy dobrým sparingpartnerem, nechci, aby si proti mně jen odpočinuli, než nastoupí proti někomu lepšímu,“ dodává.
Misteliová je v profesionálním MMA mimořádný úkaz, především je ale inspirací pro ty, kteří bojové sporty sledují a váhají, zda není pozdě na to začít.