Pudilová o zápase se Szabovou: Že jsem outsiderka? Počkejte, co ukážu v kleci
Zápas století žen. Tak liga Oktagon pojmenovala titulové derby mezi úřadující šampionkou Lucií Szabovou a českou jedničkou Lucií Pudilovou, které se odehraje 1. srpna na pražské Štvanici. Veteránka UFC z Příbrami nastoupí proti neporažené Slovence v roli velké outsiderky. Sama se tak ale ani trochu necítí.
Během posledních měsíců jste Szabovou opakovaně vyzývala k utkání. Cítíte teď krátce po oznámení velké zadostiučinění?
„Na ten zápas se opravdu hodně těším, protože byl dlouho ve vzduchu. Myslím si, že všichni chtějí vidět, jak to je. K zápasu jsme se nemohli dlouho dopracovat. Jednou to bylo oznámené, Lucka pak onemocněla a musela odstoupit. Pak to bylo domluvené znovu a já si během přípravy zranila koleno. Makala jsem, abych si dala koleno dohromady co nejrychleji. Předpokládala jsem, že až si dám zdraví dohromady, tak dlužím všem fanouškům dodržet závazek tohoto velkého zápasu. Fakt jsem se nadřela. Pak mi ale přišla odpověď, že nikdo nečekal, že se tak rychle dokážu dát dohromady, a že už mají pro Lucku jiné soupeřky. Teď to konečně vyjde, a za to jsem moc ráda.“
Cítila jste frustraci během období, kdy jste Lucii vyzývala, ale ona ani organizace se k tomu nevyjadřovaly?
„Já mám pořád stejný přístup. Chci bojovat s nejlepšími. V tu chvíli jsem to brala tak, že vyzývám nejlepší. Často je to tak, že když bojovníci vidí, že je někdo dobrej, tak se mu naopak vyhýbají. Přišlo mi pak trochu líto, že mi lidé říkají, co si to vůbec dovoluju někoho vyzývat a že na ten zápas nemám ani nárok.“
To muselo být těžké skousnout.
„Možná fanoušci trošku zapomněli… Ale spíš to beru tak, že jsem si to možná trošku zasloužila. Moje výkony byly spíš takové na jistotu. Nebylo lehké dostávat se do zápasů, protože za sebou nemám jednoduché období. Teď cítím, že už je to lepší a že se dokážu vrátit na úroveň, na kterou patřím.“
Jako outsiderka se nevnímám
Nedávno vám skončila smlouva s Oktagonem. Měla jste jako podmínku, že podepíšete novou, jen za předpokladu, že dostanete titulový zápase s Lucií?
„Ano, řekla jsem si to jako podmínku. Pak už jsem si ale myslela, že se to asi nestane, protože Lucka změnila váhovou kategorii. Už jsem byla smířená, že to nějak bude, a už jsem se na to nesoustředila. A pak to přišlo.“
Experti i sázkové kanceláře vás pasovali do role výrazné outsiderky. Co na to říkáte?
„Já se určitě nevnímám jako outsiderka, to by bylo divné. Určitě se tak nevnímám, myslím si, že mám za sebou těžké zápasy, velké zkušenosti i UFC. Zápasila jsem proti absolutní světové špičce. Teď budu mít také těžkou soupeřku. Popravdě si ale ani nepamatuju, že bych ve své kariéře měla nějakou lehkou. Jestli si někdo myslí, že jsem velká outsiderka, ať si počká, co ukážu v kleci.“
Za poslední rok jste měla více zápasů v boxu než v MMA. Proč?
„Na začátku proto, že jsem byla po zranění kolene a nemohla jsem kopat ani dělat wrestling, a tak jsem trénovala jen box. Pak přišla příležitost na zápas, tak jsem si řekla, že to zkusím. Myslím si, že to byla dobrá příležitost v chvíli, kdy jsem nemohla startovat pod pravidly MMA. Jsem ráda, že v tom můžu i pokračovat, protože mám ráda box a můžu se v tom vyvíjet.“
Budete mít tedy dvě kariéry, MMA i boxerskou?
„Ano, takový je plán.“