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OKTAGON 92: Szabová vs. Pudilová - hlavní karta, kde sledovat

Nejlepší slovenská zápasnice Lucie Szabová završila krasojízdu v&nbsp;Oktagonu desátou výhrou v&nbsp;řadě a titulem bantamové váhy
Nejlepší slovenská zápasnice Lucie Szabová završila krasojízdu v Oktagonu desátou výhrou v řadě a titulem bantamové váhyZdroj: Oktagon MMA
Szabová slavila výhru
Lucie Pudilová v akci
Lucie Pudilová slaví první výhru po těžkém zranění
Fleury ovládl hlavní zápas
Muradova čeká v Oktagonu životní výzva! Utká se o titul s irským šampionem
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Otakar Plzák
Oktagon
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  • Organizace OKTAGON zavítá 1. srpna na legendární pražskou Štvanici.
  • Hlavním zápasem večera bude souboj mezi Lucií Szabovou a Lucií Pudilovou o titul bantamové váhy.
  • Dalším tahákem se stane duel Willema Fleuryho a Macha Muradova. Na kartě však uvidíme i bývalého šampiona Davida Kozmu.

Program a hlavní karta Oktagon 92

ZápasníciVáhová kategorie
Lucia Szabová (SK) vs. Lucie Pudilová (ČR)Bantamweight (Titulový zápas)
Will Fleury (Irl.) vs. Makhmud Muradov (Uzb.)Light Heavyweight (Titulový zápas)
MAIN CARD
David Kozma (ČR) vs. David Zawada (Něm.)Welterweight
Hafeni Nafuka (Nam.) vs. Tomáš Mudroch (ČR)Lightweight
Jakub Batfalský (ČR) vs. Vojtěch Khol (ČR)Featherweight
Miroslav Brož (ČR) vs. Rafael Aronov (Izr.)Catchweight 80 kg
Jakub Tichota (ČR) vs. Firas Daud (Něm.)Featherweight
David Hošek (ČR) vs. Daniel Schwindt (Něm.)Middleweight
Roman Paulus (SK) vs. Harun Kurt (Rak.)Bantamweight
Ivan Klevets (Ukr.) vs. Kevin Enz (Něm.)Lightweight

Kde sledovat OKTAGON 92 živě?

  • Premier Sport 3 Extra

OKTAGON 92 můžete sledovat na Premier Sport 3 Extra. Tento balíček můžete najít pouze u televizních poskytovatelů T-Mobile a Telly za cenu 320 Kč. V den turnaje stojí 400 Kč.

  • OKTAGON TV

Další variantou je PPV OKTAGON TV, který vychází na 319 Kč.

Požadavky na sledování Oktagon TV

 

Stolní počítače

Mobilní zařízení

Operační systém

Aktuální verze Windows 10 a vyšší / MacOS 12 a vyšší

Android 12 / iOS 15 a novější

Prohlížeč

Google Chrome 116 a vyšší
Safari 15 a vyšší
Microsoft Edge 123 a vyšší

Google Chrome 116 a vyšší Safari 15 a vyšší

Další požadavky

Procesor min. 1,6 GHz
Paměť RAM min. 8 GB
Rychlost internetu min.10 Mbps/s

Rychlost internetu min.10 Mbps/s

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Nejzajímavější zápasy v turnaji Oktagon 92

Lucia Szabová vs. Lucie Pudilová

Největší ženská bitva v historii domácí scény o titul bantamové váhy. Neporažená double šampionka Lucia Szabová se v dlouho odkládané bitvě postaví své obrovské rivalce Lucii Pudilové. Česká válečnice si s sebou do klece bere zkušenosti z prestižní UFC. „Silent Killer“ je však i po návratu z mateřské dovolené ve skvělé formě a ničí jednu soupeřku za druhou. Tento očekávaný „ženský zápas století“ rozhodne o tom, kdo se stane absolutní královnou OKTAGONu.

Will Fleury vs. Makhmud Muradov

Největší bitva historie OKTAGONu o titul polotěžké váhy. Šampion těžké i polotěžké váhy Will Fleury vyzve obrovskou hvězdu. Původně měl nastoupit proti Danu Škvorovi, ten se však zranil, a tak jako náhrada na poslední chvíli přichází „Mach“ Muradov. Prozatímní šampion střední váhy se vůbec poprvé představí v polotěžké divizi. S sebou si nese zkušenosti z UFC i velmi nepříjemný, pohyblivý styl, který by nemusel Fleurymu sedět. Na druhou stranu však rodilý Uzbek nikdy nečelil brutální síle takového formátu, jakou disponuje irský rodák. Bitva světových parametrů je tady!

David Kozma vs. David Zawada

David Kozma se po dlouhých osmi letech vrací pod otevřené nebe na Štvanici. Návrat to bude očekávaný, protože populární Růžový panter se stále nachází v pozici buď, anebo. V únoru na OKTAGONu 84 zažil zmrtvýchvstání, když po třech tvrdých porážkách zvítězil na body nad Jozefem Wittnerem. Nyní se postaví proti obávanému ukončovateli Davidu Zawadovi, který je ve velmi podobné situaci jako rodák z Karviné. Případná prohra může pro oba znamenat konec kariéry, zatímco vítězství je přiblíží zpět na výsluní.

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