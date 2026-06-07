Rána do rozkroku, pak bolestná křeč. Brutální faul zhatil senzační zápas šampionů Oktagonu
Jediný úder zmařil životní výkon. Nejmladší šampion historie Oktagonu Igor Severino naprosto dominoval proti o čtrnáct let staršímu Kazachovi Žalgasu Žumagulovovi. Když se ale třiadvacetiletý Brazilec v druhém kole již po několikáté v řadě pokusil o tvrdý hák na tělo, minul. Pěst dopadla na suspenzor a hvězdný Kazach se s úpěním svalil na zem. Klečel a svíjel se ochromující bolestí takřka pět minut, načež zklamaně řekl rozhodčímu, že nebude schopen pokračovat. Utkání tak skončilo bez výsledku.
Senzační bitva s hořkou pachutí. Titulové utkání na sobotním Oktagonu 89 v Bratislavě mezi šampiony Igorem Severinem a Žalgasem Žumagulovem naplnilo očekávání a doručilo akční podívanou na sportovní úrovni zámořské ligy UFC. Brazilský fenomén měl nad zkušenějším Kazachem jasně navrch. Přesto z klece odešel bez výhry.
Recept na krále muší váhy spočíval v neustávajícím tlaku a zasahování břicha. Severinovi se obojí dařilo. Když už ale sahal po životním vítězství, minul cíl a trefil Kazacha hrozivou ranou do rozkroku. Střet úderu a chrániče hlasitě zaduněl a Žumagulov propadl agónii. Ani pětiminutová pauza nestačila, aby se zmátořil. Rozhodčí byl proto nucen zápas odmávat jako bezvýsledný.
Severino nijak neprotestoval a ihned soupeři nabídl odvetu. „Respektuji výsledek. Snažil jsem se o naprosto čistý zápas, ale bohužel jsem takto minul. Teď už s tím nic nenadělám. Určitě chci s Žumagulovem odvetu. Jen mi dejte datum, já budu připraven,“ vyjádřil se třiadvacetiletý Brazilec na tiskové konferenci.