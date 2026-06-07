Novotný o Muradovovi: Nemá smlouvu. Zápas proti pěti za 10 milionů? Hrozně hloupé!
Organizace bizarních zápasů Clash má novou konkurenci - stáj GMMA. Ta získala do svých řad mimo jiné i elitního bijce a šampiona Oktagonu Machmuda Muradova. Za zápas s pěti soupeři má slíbenou výplatu deseti milionů korun. Účast Muradova na takovéto akci představuje pro Oktagon možný reputační problém. „Řekl jsem mu, že opravdu nejsme rádi, že do toho jde. Obzvlášť ve formátu jeden proti pěti. Je to hrozně hloupé,“ povídal Ondřej Novotný, spolumajitel Oktagonu, na tiskové konferenci po sobotním turnaji v Bratislavě.
Co říkáte na účast Muradova na akci organizace GMMA, kterou vede bývalý zaměstnanec Clashe Jakub Jíra?
„Mach aktuálně nemá smlouvu s Oktagonem, takže si může dělat, co chce. Nemůžeme mu to zakázat. Je to jen na něm. Pokud se mě ptáte, jestli jsem z toho nadšený a vidím to jako správný krok, odpověď jistě znáte.“
Muradov také obdržel nabídky od zahraničních lig (sportovního MMA) PFL, ACA a dalších. Hrozí, že o něj úplně přijdete? Obzvlášť, když přihlédneme k tomu, že je frustrovaný kvůli tomu, že v Oktagonu rok nedostal zápas.
„Je to možné. Také jsme byli frustrováni, když jsme ho žádali, aby vstoupil do loňského ročníku pyramidy Tipsport Gamechangeru. On to odmítl, protože prý nechtěl tak zápasit často, načež ale začal prohlašovat, že chce startovat snad každý druhý měsíc. Bohužel se tohle občas děje... Projekt Tipsport Gamechanger nám přinesl úžasné věci, ale zároveň se kvůli němu zasekl běh divize. Přesně tohle postihlo Macha.“
Rozvedete to?
„Opravdu jsem se snažil udělat vše, abych mu zařídil zápas. Někteří bojovníci to zrušili, přestože nejdřív řekli, že do toho půjdou. Jiní byli zranění, a proto nebyli k dispozici. Pak nadešlo finále pyramidy, Krysztof Jotko porazil Kerima Engizeka a teď je čeká odveta. Řekl jsem Machovi, že pro něj budu mít do konce roku ještě dva mače a myslel jsem, že to pro něj bude tak akorát, protože letos ještě čtyřikrát startoval v organizaci Fame. On si ale staví dům, a tak chce zjevně zápasit, jak často to jen jde.“
Co dál?
„Je to na něm. V Oktagonu je vítán. A po této „práci bokem“ nevím… Budeme se o tom ještě muset poradit. Uvidíme. Cesta je rozhodně otevřená. Nicméně, řekl jsem mu, že opravdu nejsme rádi, že do toho jde. Obzvlášť ve formátu jeden proti pěti. Je to hrozně hloupé. Takové zápasy by podle mě měly být nezákonné.“
Jakub Jíra, promotér GMMA, šel ještě před Muradovem za Karlosem Vémolou. Představuje to problém, že obchází bojovníky Oktagonu s takovými nabídkami?
„Ne, není to pro nás problém. Je vtipné, že se na to vůbec ptáte.“