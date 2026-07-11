Kincl čelí íránské hrozbě. Čech v Německu zabojuje o post titulového vyzyvatele
Ve srovnání s hvězdami, s nimiž se Patrik Kincl napříč posledními roky utkával, se jeho aktuální sok Hojat Khajevand zdá jako snadná překážka. Mimo klec nenápadný a tichý Íránec přitom má všechny předpoklady k tomu, aby někdejšímu českému šampionovi při sobotním duelu na akci Oktagonu v Kolíně nad Rýnem pořádně zatopil. Senzační zápasnické dovednosti kombinuje s kvalitním boxingem. Přesně tím se ale vyznačuje taky „Inspektor“ z Hradce Králové. Kincla čeká extrémně těžká bitva a v sázce je pravděpodobně další titulová šance.
Před rokem, krátce po prohře v Edenu, tehdy pětatřicetiletý Patrik Kincl uvažoval o konci kariéry. Prožil další nezdar v šampionském klání a v kleci proti Machmudu Muradovovi působil bezradně. Později přiznal, že byl na pokraji úplného vyhoření. Za uplynulých dvanáct měsíců se mu však podařil parádní obrat, který chce nyní dokonat ve svém posledním tažení za prestižním titulem Oktagonu. A proto v sobotu musí zvládnout milník a porazit Hojata Khajevanda.
I díky práci s mentálními kouči se Kinclovi podařilo rozdmýchat v sobě do té doby pouze doutnající oheň. Jasně to předvedl na silvestrovském turnaji v pražské O2 areně. V utkání s Robertem Pukačem působil jako by měl životní formu. S přinejmenším stejně dobrým nastavením musí vcházet do klece taky v Kolíně nad Rýnem, protože jej čeká o úroveň kvalitnější sok, Íránec žijící v Německu, který během loňského roku nasbíral tři výhry, dvě K. O. a prohrál jen s bývalou světovou osmičkou Krysztofem Jotkem.
Khajevand vystupuje jako klidný, rezervovaný chlapík a často je proto v zástupu bouřliváků na špičce střední divize přehlížen. Tato tichá hrozba se ale rovná bijcům jako Kerim Engizek, Piotr Wawrzyniak nebo Alex Lohoré, s nimiž Kincl bojoval přetím. Íránský wrestler aktuálně zažívá nejlepší rok v kariéře.
„Kdybych s ním zápasil dřív a neviděl jeho poslední starty, měl bych tendenci ho dost podcenit. Jeho box totiž působí nemastně neslaně a jeho styl vypadá utahaně. Člověk by si řekl, že brzy odejde fyzicky i kondičně a že silově na tom není nic moc, jenže on je v tom zkrátka dobrý. Jasně to při svých nedávných zápasech ukázal,“ uvědomuje si Kincl.
„Každého soupeře dokáže zaskočit. Má elitní wrestling, ale hrozí i v postoji. Je hodně neortodoxní. Sleduji ho od té doby, co vstoupil do Oktagonu. Postupem času se mi jeho styl líbí víc a víc. Mám rád tyhle „černé ovce“, které na první pohled nepředvádějí nic oslnivého, ale pak v kleci doručí výsledek,“ dodává s úsměvem bijec „Inspektor“.
Kvalitní box a lepivý wrestling na pletivu. Tím se vyznačuje, jak Khajevand tak i Kincl. Oba navíc těží z uvolněného pohybu na nohou, který dokážou v mžiku sekundy proměnit v dynamický útok. Rozdílem ve prospěch českého borce jsou podle expertů kopy.
„Patrik je všem po technické stránce lepší. Má i dobré nohy a určitě by je měl proti Khajevandovi zapojit. Doporučoval bych přímé kopy na tělo, kterými by mohl diktovat vzdálenost. Další málo zmiňovanou výhodou je jeho úroveň jiu-jitsu. Přestože soupeře hodí na zem nebo ho bude presovat na pletivu, Patrik dokáže z defenzivní pozice zakontrovat škrcením nebo pákou a zápas vzápětí finišovat,“ popisuje trenér Reinders.
Pokud Kincl íránský test zvládne, může ještě v sobotu vyzvat šampiona. Na stejném turnaji v Německu pouze čtyřicet minut po něm totiž začne titulový mač mezi obhájcem Kerimem Engizekem a vítězem prestižní pyramidy Tipsport Gamechanger Krysztofem Jotkem. Čech může v případě výhry vyzvat držitele zlatého opasku.
Cestu k postu vyzyvatele Kinclovi do velké míry usnadnil diskutovaný konec Machmuda Muradova v Oktagonu. Uzbek, který byl ještě před několika týdny prozatímním šampionem, totiž s největší českou ligou neprodloužil smlouvu a přešel do bizarní soutěže G MMA, kde si přijde na rekordní výplatu v řádu jednotek milionů korun.