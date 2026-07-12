Vémola se skutečně vrací do klece! V září se na fotbalovém stadionu utká s ‚Neandrtálcem‘
Spekulace se naplnily! Na sobotním turnaji Oktagonu v Kolíně nad Rýnem se potvrdila již dlouho diskutovaná informace – Karlos Vémola se vrací do klece. Už 26. září se na frankfurtském fotbalovém stadionu utká s Frédéricem Vosgrönem, slavným německým „Neandrtálcem“, který drží neporažené skóre 5:0. „Dávej si bacha, co chceš! Je mi líto německých fanoušků, protože budu muset zmlátit jejich miláčka,“ řekl Vémola o jedenáct let mladším soupeři.
Pouze třináct měsíců vydržel Karlos Vémola v důchodu, než na sobotním Oktagonu v Kolíně nad Rýnem oznámil velký comeback. Dal tak zapravdu řadě spekulací, k nimž nedávno přispěl návratem do tréninku. Ten zúročí už brzy. Zápas jej čeká 26. září na frankfurtském fotbalovém stadionu, kde se před šedesátitisícovým publikem pobije s hvězdným Němcem Frédéricem Vosgrönem.
Ten došel souboj nepřímo oznámit veřejnou výzvou v osmihranném kolbišti hned po zápasu Patrika Kincla, který zrovna porazil Hojata Khajevanda. „Chci bojovat s největší hvězdou Oktagonu, s králem České republiky, který sedí přímo přede mnou. Chci bojovat proti šampionovi, veteránovi, aby ukázal, co ve mně je. Tak co Karlosi, zatančíme se?“ burácel Vosgröne na Vémolu sedícího na komentátorské židličce na druhé straně pletiva.
Ten výzvu přijal s úsměvem a rychle zamířil za novým rivalem. „Kde byl, když jsem ještě zápasil? Vždyť já jsem už v důchodu. Teď chce zápasit s králem Česka. Já ale nejsem jako on, já nikdy zápasy neodmítám. On jich odmítl spoustu, ale já jsem vždycky zápasil s těmi nejlepšími,“ povídal do mikrofonu Vémola tváří v tvář o jedenáct let mladšímu soupeři.
„Dávej si bacha, co chceš! Je mi líto německých fanoušků, kteří jsou asi ti nejlepší na světě, protože budu muset zmlátit jejich miláčka,“ pronesl Terminátor pobaveně. „Možná jsem starý chlap, ale Fredy rozhodně nikdy nebojoval s někým, jako jsem já,“ dodal.
Vémola skutečně čelil elitní konkurenci a má na kontě 47 duelů s bilancí 38:9. Vosgröne má výrazně slabší resumé. V MMA drží neporažené skóre čítající pět výher. Ty však nasbíral proti o několik tříd slabším soupeřům, než je český matador. Výjimkou je pouze vítězství nad kvalitním Francouzem Jorickem Montagnacem.
Naproti zkušenostnímu rozdílu hraje v Němcův prospěch věk a špičkové dovednosti v boji na zemi. Před kariérou MMA bojovníka se totiž „Neandrtálec“ věnoval jiu-jitsu, v němž se mu podařilo prosadit na světové úrovni. A jak ukázaly některé předešlé zápasy, Vémola měl místy problémy, když se ocitl ve spodní pozici na lopatkách. S přehledem si tam s ním poradil šampion Will Fleury.
Proč Vémola ukončil tak dlouho avizovaný sportovní důchod, do něhož vstoupil ihned po výhře ve třetím utkání s odvěkým rivalem Attilou Véghem? Důvod je jednoduchý - peníze. Za mega zápas na fotbalovém stadionu si Vémola jistě připíše objemnou částku, která se mu bude hodit nejen na pokrytí jeho pověstného životního stylu, ale také nákladů na právníky při stále probíhající kauze.
Návrat Vémoly pravděpodobně nebude jednorázový. Na konci roku Oktagon uspořádá jubilejní stý turnaj v pražské O2 areně, kde se má představit smetánka organizace, k níž někdejší čtyřnásobný šampion bezpochyby patří.