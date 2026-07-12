Senzační výhra Kincla, je blíž titulové šanci. O Poláka se ale hlásí i Muradov a Engizek
Inspektor? Kdeže. Profesor! Patrik Kincl perfektně zvládl těžkou výzvu v podobě elitního íránského bijce Hojata Khajevanda a na sobotním Oktagonu 91 v Kolíně nad Rýnem si připsal druhou výhru v řadě. Po boji uvedl, že by se rád utkal s výhercem hlavního utkání turnaje, kterým se o hodinu později stal elitní Polák Krysztof Jotko. Cestu za titulem mu ale může zkomplikovat Machmud Muradov i Kerim Engizek.
Moc dobře si byl Patrik Kincl vědom hrozby, kterou představoval Hojat Khajevand. Do utkání proto vstoupil s velkou dávkou respektu a nepouštěl se do žádných zběsilých ataků. Když se mu ale poněkolikáté podařilo trefit přesné direkty, osmělil se a začal přebírat otěže utkání.
V postoji působil uvolněně, hezky se hýbal, tvrdě trefoval údery i kopy. Rozhodující pak byl ale přesně načasovaný hod na zem ve druhém kole. Šestatřicetiletý veterán z Hradce Králové pak nedal soupeři žádný prostor. S technickou přesností jej kontroloval, než si záhy vypracoval pozici pro škrcení arm-triangl. Soupeř zaplácal a Kincl rázem slavil jubilejní třicáté vítězství.
„Po celou přípravu jsem byl z Hojata vysranej. Udělal ze mě lepšího zápasníka i člověka. Zjistil jsem si historii Íránů, co je to za lidi a co má v genech a fakt jsem z něho byl vysraný. Čím vším si Íránci prošli a dokážou přesto jít dál. To mě motivovalo do tréninku a já to tady pak mohl ukázat,“ povídal Kincl bezprostředně po vyhlášení verdiktu.
„Podívám se na dnešní finále. To bude strašný peklo. Brousím si zuby na ta nejvyšší patra,“ pronesl bijec s širokým úsměvem, odkázal přitom na titulový mač, v němž o hodinu později Krystof Jotko podruhé porazil Kerima Engizeka.
Žebříčkově dává zápas Kincla s Jotkem smysl. S elitním Polákem by se ale rád utkal také Machmud Muradov, u kterého stále není jasné, jestli prodlouží smlouvu s Oktagonem. A v třetí šanci doufá také Turek, jenž způsobil na turnaji velký poprask a dokonce ukradl opasek, aby na následné párty oslavoval domnělou výhru. Teprve další měsíce ukážou, komu dá vedení organizace přednost.
Zápasník
Soupeř
Výsledek
Engizek (Tur.)
Jotko (Pol.)
vítěz Jotko na body
Machaev (Rak.)
Palokaj (Alb.)
vítěz Machaev v 1. kole KO
KINCL
Khajevand (Írán)
vítěz Kincl ve 2. kole na škrcení
Kertész (Maď.)
Akipa (Kurd.)
vítěz Akipa ve 3. kole KO
Oniszczuk (Pol.)
Stanton (VB)
vítěz Oniszczuk na body
Zenuni (Alb.)
Šebek (SK)
vítěz Zenuni na body