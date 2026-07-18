Oktagon vydal tresty: Tučná pokuta a bolestná stopka. Špatný vtip, zlobí se i tak Jotko
Bouření turecké hvězdy akci Oktagonu z minulého víkendu má drsnou dohru. Vedení MMA organizace včera večer vydalo tresty. Bojovník Kerim Engizek dostal za krádež šampionského opasku a účast v bitce pokutu zhruba 485 tisíc korun (20 tisíc eur) a půlroční zákaz startu. Sankce padly i na bratra a trenéra tureckého bijce. Poškozený Krzysztof Jotko, jenž Engizeka porazil na body, není s tresty spokojen. „To není trest, ale špatný vtip. Hanba Oktagonu,“ zlobí se Polák.
Absolutní zkrat Kerima Engizeka po porážce s Krzysztofem Jotkem nenechali šéfové Oktagonu bez následků. Bitka, krádež opasku a burcování fanoušků k urážkám stály tureckého bojovníka 484 tisíc korun a šestiměsíční stopku. Obzvlášť ta pro něj bude bolestná, protože tak přijde o vytoužený start na turnaji na frankfurtském fotbalovém stadionu, kde se chtěl na konci září představit před šedesátitisícovým publikem.
„Při hodnocení incidentu organizace zohlednila, že se jednalo o první disciplinární prohřešek Kerima Engizeka v Oktagonu. Po celou dobu svého působení byl příkladným profesionálem a ambasadorem organizace. V průběhu interního řízení projevil sebereflexi a plně spolupacoval,“ stojí v prohlášení ligy na jejích sociálních sítích.
Pokuty a stopky dostali také další aktéři incidentu z Engizekova týmu. Kouč Pouya Rahmani musí zaplatit 181 tisíc korun a devět měsíců se neobjeví v rohu žádného ze svých svěřenců na turnajích Oktagonu. Právě on byl jedním z těch, kteří celou situaci nejvíce eskalovali a přímo zaútočil na Jotkova trenéra Thiaga Alvese.
Devítiměsíční zákaz dostal i Engizekův bratr Metin. Ten při incidentu poplival Jotka za zad na hlavu. Musí zaplatit 60 tisíc korun.
Poškozený z incidentu Jotko není s verdiktem organizace spokojen. „To není trest, ale špatní vtip. Hanba Oktagonu,“ napsal elitní Polák a aktuální šampion na sociální sítě.
Reakce fanoušků na sociálních sítích se různí. Někteří Oktagon chválí za adekvátní reakci, jiní sdílí Jotkův postoj. „Slabé rozhodnutí. Dana White (šéf UFC) by Engizeka vyhodil. Nikdo teď nebude brát Oktagon vážně,“ píše jeden z fanoušků na síti X.
„Šest měsíců je málo, čekal jsem klidně i tři. Pokuta 20 tisíc euro je adekvátní. Klobou dolů,“ píše za jiný v diskuzi.