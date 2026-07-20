Muradova čeká v Oktagonu životní výzva! Utká se o titul s irským šampionem. Škvor se zranil
Velká odveta na pražské Štvanici padá! Daniel Škvor si při tréninku poranil prsní sval a odstupuje proto z titulového mače s Willem Fleurym, přemožitelem Karlose Vémoly a nejdominantnějším šampionem Oktagonu. Za českého ranaře tak 1. srpna zaskočí Machmud Muradov, čímž zároveň zodpovídá otázku svého angažmá v černo-žluté stáji. Patrně bude současně působit v Oktagonu i v bizarní organizaci G MMA. Utkání s Irem bude jedno z nejtěžších v jeho kariéře.
Dva roky si Daniel Škvor budoval sérii výher, aby mohl vyzvat šampiona Willa Fleuryho k odvetě a souboji o titul polotěžké váhy. Pouhých jedenáct dní před utkáním se ale musel této šance vzdát. První srpnový den jej v Praze na Štvanici zastoupí Machmud Muradov.
„Mrzí mě to. Doufám, že v budoucnu dostanu šanci s Fleurym o ten titul bojovat. Bohužel jsem si natrhl prsní úpon a zranění jde až do vazivové části. Je to hodně nebezpečné. Kdyby to prasklo úplně, mohlo by mi to ukončit kariéru. Po konzultaci s lékaři a trenéry jsem se rozhodl odstoupit. Nejdřív jsem to vzít chtěl, ale ani po týdnu rehabilitace se rána nelepšila,“ uvedl sedmatřicetiletý bijec pro web iSport.
Hořce na ztrátu soupeře reagoval také elitní Ir, který drží skalpy domácí elity včetně Karlose Vémoly nebo Martina Budaye. „Opravdu mě štve, že zápas s Danem nevyšel. Fakt jsem se na to těšil a svědomitě se připravil. Měl jsem přichystaný i krásný finiš, o který jsem se chtěl pokusit. Zranění je bohužel součástí našeho sportu. Doufám, že není příliš vážné a Dan se bude moct brzy vrátit,“ pověděl Fleury.
Během několika mála dní musí šampion zásadně přestavět strategii. Měl čelit kickboxerovi světové úrovně a teď bude namísto něj stát proti komplexnímu MMA borci se zkušenostmi ze zámořské ligy UFC.
„Machmud je hodně odlišný soupeř, než je Dan. Musím si ho rychle nastudovat a připravit se. Myslím ale, že to bude jako zápasení ze staré školy, kdy prostě nastoupíte proti soupeři bez specifické přípravy a bojujete instinktivně. Při takové zkoušce mohu opravdu ukázat svoji úroveň. Předvedu, na čem jsem posledních patnáct let pracoval,“ míní čtyřnásobný šampion Oktagonu.
Ten bude pro Muradova pravděpodobně nejtěžším soupeřem v kariéře, a to jak obrazně, tak i fyzicky. Fleury poslední rok a půl strávil v těžké váze (do 120 kg), kde se střetával s giganty. Sám měl ještě před měsícem kolem sto sedmi kilo. Muradov naproti tomu nikdy v polotěžké divizi nepůsobil. Přesune se do ní z nižší, střední váhy, což je osmikilový skok.
Utkání, které bude perlou turnaje, jímž Oktagon oslaví deset let své existence, nabídne světovou kvalitu. Oba borci se totiž v posledních několika letech pohybují výhradně ve světové top padesátce a mají zkušenosti z prestižních zahraničních lig. Uzbek byl pět let v UFC, Ir zase dva roky v Bellatoru, ve své době druhé největší organizaci.
„Muradov je podle mě druhý nejkvalitnější bojovník v celém Oktagonu, takže očekávám sakra těžkou výzvu. Náš duel je obrovský a určí absolutní jedničku v organizaci, což mě hodně motivuje,“ hlásí Fleury.
„Jak jsem říkal – kdykoliv a s kýmkoliv! Soupeře si nevybírám. Ano, je to na poslední chvíli, ale věřím, že pás budu mít já,“ vyjádřil se s úsměvem Muradov.