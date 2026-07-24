Německá komise neuznala protest exšampiona Oktagonu. Titul nadále drží Jotko
Turbulentní příběh vyhroceného zápasu Krzysztofa Jotka a Kerima Engizeka se chýlí ke konci. Vedení Oktagonu minulý týden rozdalo disciplinární tresty tureckému bijci a jeho týmu za potyčku po utkání, načež německý svaz GEMMAF dnes zveřejnil rozhodnutí komise o protestu proti zásahu rozhodčího. Skupina sudích nevyhověla Engizekovi, který usiloval o anulování výsledku. Šampionem tak zůstává Polák.
Strhující, ale nečistý. Takový byl titulový duel donedávna úřadujícího šampiona Kerima Engizeka a elitního veterána UFC Krzysztofa Jotka. Polský zápasník si připsal vítězství na body, přestože byl sedmkrát faulován a rozhodčí Gerd Richter nechal většinu porušení pravidel bez většího zásahu. A Engizek podal protest právě na jeden z momentů, kdy se arbitr odhodlal vstoupit do dění.
Turek se chytal pletiva, trefoval Jotka do zátylku i rozkroku. Všechny fauly jsou průkazné z televizního záznamu až na jeden, na němž Engizek stavěl svůj nárok na vítězství či anulaci výsledku. Kolenem zasáhl soupeře do suspenzoru. Richter rozpoznal faul a zastavil průběh, aby dal Polákovi čas na rozdýchání podpásovky, zatímco provinilci udělil další varování.
Engizek v dané chvíli nijak neprotestoval. Po porážce ale hned zhlédl záznam a umanul si, že trefil rivala do břicha a měl proto vyhrát na KO. Ještě téže noci podal protest.
Komise německého svazu GEMMAF mu nevyhověla. Výsledek nebude změněn a Jotko tedy zůstává vítězem a šampionem Oktagonu.