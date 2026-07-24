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Německá komise neuznala protest exšampiona Oktagonu. Titul nadále drží Jotko

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Engizekův protest neuspěl! Jotko zůstává šampionem. Kdo ho vyzve? • Zdroj: iSport.tv
Výsledek titulového zápasu mezi Jotkem a Engizekem zůstává v platnosti, rozhodl německý svaz GEMMAF
Výsledek titulového zápasu mezi Jotkem a Engizekem zůstává v platnosti, rozhodl německý svaz GEMMAF
Výsledek titulového zápasu mezi Jotkem a Engizekem zůstává v platnosti, rozhodl německý svaz GEMMAF
Výsledek titulového zápasu mezi Jotkem a Engizekem zůstává v platnosti, rozhodl německý svaz GEMMAF
Výsledek titulového zápasu mezi Jotkem a Engizekem zůstává v platnosti, rozhodl německý svaz GEMMAF
Krzysztof Jotko ovládl hlavní zápas sobotního Oktagonu proti Kerimu Engizekovi
Krzysztof Jotko ovládl hlavní zápas sobotního Oktagonu proti Kerimu Engizekovi
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Marián Šustr
Oktagon
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Turbulentní příběh vyhroceného zápasu Krzysztofa Jotka a Kerima Engizeka se chýlí ke konci. Vedení Oktagonu minulý týden rozdalo disciplinární tresty tureckému bijci a jeho týmu za potyčku po utkání, načež německý svaz GEMMAF dnes zveřejnil rozhodnutí komise o protestu proti zásahu rozhodčího. Skupina sudích nevyhověla Engizekovi, který usiloval o anulování výsledku. Šampionem tak zůstává Polák.

Strhující, ale nečistý. Takový byl titulový duel donedávna úřadujícího šampiona Kerima Engizeka a elitního veterána UFC Krzysztofa Jotka. Polský zápasník si připsal vítězství na body, přestože byl sedmkrát faulován a rozhodčí Gerd Richter nechal většinu porušení pravidel bez většího zásahu. A Engizek podal protest právě na jeden z momentů, kdy se arbitr odhodlal vstoupit do dění.

Turek se chytal pletiva, trefoval Jotka do zátylku i rozkroku. Všechny fauly jsou průkazné z televizního záznamu až na jeden, na němž Engizek stavěl svůj nárok na vítězství či anulaci výsledku. Kolenem zasáhl soupeře do suspenzoru. Richter rozpoznal faul a zastavil průběh, aby dal Polákovi čas na rozdýchání podpásovky, zatímco provinilci udělil další varování.

Engizek v dané chvíli nijak neprotestoval. Po porážce ale hned zhlédl záznam a umanul si, že trefil rivala do břicha a měl proto vyhrát na KO. Ještě téže noci podal protest.

Komise německého svazu GEMMAF mu nevyhověla. Výsledek nebude změněn a Jotko tedy zůstává vítězem a šampionem Oktagonu.

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