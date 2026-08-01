Oktagon 92: Historický comeback! Muradov ukončil Fleuryho. Šampionkou je i Szabová
Velký večer českého MMA doručil! Machmud Muradov se pod otevřeným nebem na pražské Štvanici postaral dost možná o největší překvapení historie Oktagonu. V titulové bitvě s Willem Fleurym prohrával, ale na začátku druhého kola trefil obrovské KO a je novým šampionem! Na turnaji Oktagon 92 vyhrála ženský „zápas století“ o titul v bantamové váze mezi Lucie Szabová. Slovenka porazila veteránku UFC Lucii Pudilovou a je také šampionkou.
Na legendární Štvanici slavil Oktagon desáté narozeniny a oslavil je náležitě. Ve strhující bitvě mezi Willem Fleurym a Machmudem Muradovem to dlouho vypadalo, že navrch bude mít Ir, který měl velmi silný závěr prvního kola a soupeře poslal k zemi. Na začátku druhého kola se ale Uzbek vzchopil, trefil obrovské KO a stal se novým šampionem.
V ženském titulovém zápase v bantamové váze měla jasnou převahu Lucie Szabová, která zasadila veteránce Lucii Pudilové několik tvrdých úderů. KO se jí trefit nepodařilo, ale nebylo pochyb, komu rozhodčí pás šampionky přisoudí.
Zprávy ze dne 2. srpna 2026
Na turnaji Oktagon 92 vyhrála na body ženský „zápas století“ o titul v bantamové váze mezi Lucie Szabová. Slovenka porazila veteránku UFC Lucii Pudilovou a je šampionkou.
Szabová si připsala druhé a třetí kolo.
Česká bojovnice Pudilová zaskočila šampionku Szabovou a hned několikrát ji v prvním kole hodila na zem a kontrolovala. Souboj pokračuje.
Zbývá už jen poslední duel, kterým je ženský „zápas století“ o titul v bantamové váze mezi neporaženou Lucií Szabovou a veteránkou UFC Lucií Pudilovou.
Tohle je jeden z největších zápasů a zvratů v historii českého i evropského MMA. Muradov přijal zápas pouhých 12 dní před konáním, inkasoval knockdown, zachránil ho gong a pak se vrátil s triumfálním KO.
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Historický comeback! Muradov hned na začátku druhého kola trefil obrovské KO a je novým šampionem!
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