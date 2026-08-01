Předplatné

Oktagon 92: Historický comeback! Muradov ukončil Fleuryho. Šampionkou je i Szabová

Machmud Muradov porazil Willa Fleuryho
Machmud Muradov porazil Willa FleuryhoZdroj: OKTAGON
Machmud Muradov knokautoval Willa Fleuryho
Karlos Vémola gratuluje Machmudu Muradovi k titulu
David Kozma porazil Dawida Zawadu
Tomáš Mudroch porazil Hafeniho Nafuku
Tomáš Mudroch porazil Hafeniho Nafuku
Batfalský po výhře: Chci Machaeva a titul! Trashtalk se mnou nic nedělá
Tomáš Mudroch porazil Hafeniho Nafuku
24
Fotogalerie
Marián Šustr, Jonáš Burger
Oktagon
Vstoupit do diskuse (3)

Velký večer českého MMA doručil! Machmud Muradov se pod otevřeným nebem na pražské Štvanici postaral dost možná o největší překvapení historie Oktagonu. V titulové bitvě s Willem Fleurym prohrával, ale na začátku druhého kola trefil obrovské KO a je novým šampionem! Na turnaji Oktagon 92 vyhrála ženský „zápas století“ o titul v bantamové váze mezi Lucie Szabová. Slovenka porazila veteránku UFC Lucii Pudilovou a je také šampionkou.

Na legendární Štvanici slavil Oktagon desáté narozeniny a oslavil je náležitě. Ve strhující bitvě mezi Willem Fleurym a Machmudem Muradovem to dlouho vypadalo, že navrch bude mít Ir, který měl velmi silný závěr prvního kola a soupeře poslal k zemi. Na začátku druhého kola se ale Uzbek vzchopil, trefil obrovské KO a stal se novým šampionem.

V ženském titulovém zápase v bantamové váze měla jasnou převahu Lucie Szabová, která zasadila veteránce Lucii Pudilové několik tvrdých úderů. KO se jí trefit nepodařilo, ale nebylo pochyb, komu rozhodčí pás šampionky přisoudí. 

Online přenos - Oktagon 92
Všechny zprávyDůležité momenty

Zprávy ze dne 2. srpna 2026

2. srpna 2026 · 00:53

Na turnaji Oktagon 92 vyhrála na body ženský „zápas století“ o titul v bantamové váze mezi Lucie Szabová. Slovenka porazila veteránku UFC Lucii Pudilovou a je šampionkou.

Lucie Pudilová v duelu s Lucií Szabovou
Lucie Pudilová v duelu s Lucií Szabovou
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
2. srpna 2026 · 00:34

Szabová si připsala druhé a třetí kolo.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
2. srpna 2026 · 00:21

Česká bojovnice Pudilová zaskočila šampionku Szabovou a hned několikrát ji v prvním kole hodila na zem a kontrolovala. Souboj pokračuje.

2. srpna 2026 · 00:17
Video placeholder
2. srpna 2026 · 00:16

Zbývá už jen poslední duel, kterým je ženský „zápas století“ o titul v bantamové váze mezi neporaženou Lucií Szabovou a veteránkou UFC Lucií Pudilovou.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
2. srpna 2026 · 00:01

Tohle je jeden z největších zápasů a zvratů v historii českého i evropského MMA. Muradov přijal zápas pouhých 12 dní před konáním, inkasoval knockdown, zachránil ho gong a pak se vrátil s triumfálním KO.

Video placeholder
2. srpna 2026 · 00:01

Zprávy ze dne 1. srpna 2026

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 23:51

Historický comeback! Muradov hned na začátku druhého kola trefil obrovské KO a je novým šampionem!

1. srpna 2026 · 23:49

Šílené! První kolo končí brutálním knockdownem. Fleury trefil Muradova na bradu a ten padl na záda. Uzbeka ale zachranil konec kola.

1. srpna 2026 · 23:39

Jeden ze dvou největších taháků večera je tu! Machmud Muradov vyzve v titulovém zápase v polotěžké váze Willa Fleuryho.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 23:36

Oktagon potvrdil, kdy se uskuteční jubilejní 100. turnaj. Akci nabitou hvězdami bude hostit pražská O2 arena 29. prosince.

 

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 23:29

David Kozma vyzval k zápasu na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu největší německou hvězdu Christiana Eckerlina.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 23:16

Třetí kolo byla válka! Oba borci sebou navzájem otřásli v boxerské přebíjené. Kozma si připsal klíčovou výhru a ověřil si, že jeho brada stále snese tvrdé rány.

Video placeholder
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 23:09

Kozma bojuje na jistotu bez rizika. Zawada mu to usnadňuje pasivitou. Teď ale Němec vše vsadí na KO.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 23:01

Největší potlesk na turnaji právě sklízí David Kozma, kterému se hned v první minutě podařil strh na zem, kde veterána UFC Dawida Zawadu pevně kontroluje.

1. srpna 2026 · 22:44

Redaktor iSportu Marián Šustr vyzpovídal po vítězství Jakuba Batfalského

Video placeholder
Batfalský po výhře: Chci Machaeva a titul! Trashtalk se mnou nic nedělá • v=1&#38;
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 22:37

Patnáctiminutová tahanice končí výhrou Tomáše Mudrocha na body. Byť jej Hafeni Nafuka neustále presoval, český bijec trefil většinou tvrdých ran, kopů i loktů. Velké vítězství pro domácího borce. Právě zlomil nepříjemnou vlnu dvou porážek.

Tomáš Mudroch porazil Hafeniho Nafuku
Tomáš Mudroch porazil Hafeniho Nafuku
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 22:00

Jakub Batfalský kontrolovaným výkonem došel k vítězství na body nad Vojtěchem Kholem.

Jakub Batfalský slaví výhru nad Vojtěchem Kholem
Jakub Batfalský slaví výhru nad Vojtěchem Kholem
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 21:50

Až ve třetím kole se Kholovi podařilo pod sebou Batfalského déle udržet a trefit tvrdé lokty. Aby ale zvítězil nestačí sbírat body. Musí zápas ukončit.

Jakub Batfalský slaví výhru nad Vojtěchem Kholem
Jakub Batfalský slaví výhru nad Vojtěchem Kholem
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 21:47

Jakub Batfalský disciplinovaně plní strategii. Útočí z dlouhé vzdálenosti a pěkně brání pokusy o strhy na zem, které opakuje Vojtěch Khol. V souboji talentů se zatím více daří ostravskemu borci.

Vstoupit do diskuze (3)

MMA 2026: program zápasů

MMA:

MMA 2026

UFC:
UFC

Oktagon:
OKTAGON MMA

Clash:
Clash 15

Fury vs. Usyk * Elektrokola * Elektrokoloběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů