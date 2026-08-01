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Oktagon 92 ONLINE: Čechům se na Štvanici nedaří, Brožovi návrat do klece zhořkl

Miroslav Brož schytal KO
Miroslav Brož schytal KOZdroj: OKTAGON
Jakub Tichota schytal od Firase Dauda spoustu ran
Roman Paulus slaví vítězství
Machmud Muradov na vážení před duelem proti Willu Fleurymu v rámci turnaje Oktagon 92
David Kozma na vážení před turnajem Oktagon 92
Zápas Willa Fleuryho a Machmuda Muradova bude tahákem turnaje Oktagon 92
Nejdřív ostré pohledy, pak podání rukou mezi Luciou Szabovou a její vyzvyvatelkou Lucií Pudilovou
Titulový zápas mezi Szabovou a Pudilovou je dlouho očekávanou bitvou
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Marián Šustr, Jonáš Burger
Oktagon
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Velký večer českého MMA je tu! Turnaj Oktagon 92 dnes nabízí pod otevřeným nebem na pražské Štvanici dvě obrovské titulové bitvy a atraktivní návraty. Na programu je ženský „zápas století“ o titul v bantamové váze mezi neporaženou Lucií Szabovou a veteránkou UFC Lucií Pudilovou. Druhým vyvrcholením bude boj o pás polotěžké váhy mezi šampionem Willem Fleurym a Machmudem Muradovem, který po zranění původního soupeře naskočí do své premiéry v této váze. Veškeré dění sledujeme ONLINE na iSportu.

Online přenos - Oktagon 92
Všechny zprávyDůležité momenty

Zprávy ze dne 1. srpna 2026

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 21:07

I další Čech zapsal na Štvanici porážku. David Hošek podlehl na body Danielu Schwindtovi

David Hošek prohrál s Danielem Schwindtem
David Hošek prohrál s Danielem Schwindtem
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 20:36

Miroslav Brož se vyjádřil ke sportovnímu důchodu: „Ještě mě nechte si to rozmyslet. Velké slovo bude mít ještě moje manželka. Ta mě po tomhle zbije ještě víc než soupeř. (směje se). Děkuji vám fanouškům, jak jste fandili. Miluji vás.“

Důležitý moment
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 20:27

Strhující bitva končí bolestným KO. Miroslav Brož v druhé polovině prvního kola inkasoval sadu brutálních ran a padl v bezvědomí.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 20:26

Do klece nastoupila legenda českého MMA MiroslavBrož. Pro zápas s RafaelemAronovem vystoupil ze sportovního důchodu. A fanouškům na Štvanici tím dělá obrovskou radost. Dostává zatím nebouřlivější ovace.

1. srpna 2026 · 20:11

První Čech na dnešní kartě Jakub Tichota prohrál s Němcem Firasem Daudem na body.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 20:00

Protiútoky, kopy, nástup do páky na nohu. Všechna snaha Tichoty se míjí účinkem. Daud jej tvrdě natrefoval a připsal si i druhé kolo.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 19:56

První kolo Tichota bodově ztratil a navíc utrpěl tržnou ránu na obličeji.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 19:54

Atmosféra na Štvanici je jako každý rok skvělá. Zaplněné tribuny skandují jméno Tichoty, který se právě snaží ubránit tlak německého borce.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 19:53

Do boje nastupuje Jakub Tichota, někdejší přední talent české scény a juniorský mistr světa. Dnes jej ale čeká těžká zkouška v podobě německé naděje Firase Dauda

1. srpna 2026 · 19:51

Slovák Roman Paulus porazil HarunaKurta

Roman Paulus slaví vítězství
Roman Paulus slaví vítězství
1. srpna 2026 · 19:03

První duel končí drtivým KO ve prospěch Ivana Klevetse. Reprezent pražského Monster gymu ukončil Kevina Enze kopem z otočky na hlavu. Německý bijec musel být převezen z klece na vozíčku v doprovodu zdravotníků.

1. srpna 2026 · 18:40

Turnaj začíná a aréna se pomalu plní fanoušky. Vzduch je po dešti příjemnější, horko a dusno tak budou menší hrozbou pro bojovníky.

1. srpna 2026 · 17:31

V hospodách okolo Štvanice už se scházejí stovky natěšených fanoušků v dresech svých favoritů. Turnaj vypukne už za hodinu. Lehký déšť má brzy ustat a vzduch by měl být o něco příjemnější než během odpoledne, což je pro bojovníky výrazné plus.

1. srpna 2026 · 17:23

Minulý týden hostila Štvanice tenisový turnaj Livesport Prague Open, dnes kurt nahradí klec.

Livesport Prague Open na Štvanici
Livesport Prague Open na Štvanici
1. srpna 2026 · 17:08

Životní milník. Tím je sobotní duel s Machmudem Muradovem na akci Oktagon 92. Irský šampion Will Fleury nastupuje do pátého titulového mače v tuzemské lize a po třech duelech v supertíze se vrací do kategorie do 93 kg. Na pátečním vážení na něm však nebyla nijak patrná únava z těžkého shazování. Nastoupil před komisi odhodlaně a ještě s větší vervou se postavil tváří v tvář soupeři. „Před šesti lety jsem si říkal, že je fenomenální bojovník a chtěl jsem být jednou na jeho úrovni. Hodně jsem makal a jsem tady,“ povídá sedmatřicetiletý bojovník v rozhovoru pro deník Sport.>>>

1. srpna 2026 · 16:57

Veteráni dvou nejlepších lig světa Machmud Muradov a Will Fleury se na sobotním turnaji Oktagon 92 na Štvanici poperou o titul šampiona polotěžké váhy. Uzbecký bijec nejenže potvrdil start pouhých dvanáct dní před jeho konáním, když zaskakuje za zraněného Daniela Škvora, ale dokonce přechází o váhovou divizi výš. Naproti tomu irský gigant poslední tři zápasy absolvoval v supertíze. Bude fyzická výhoda Fleuryho určujícím faktorem zápasu a dokáže Muradov trefit K. O.? Přečtěte si, co pro deník Sport a web iSport řekly přední postavy domácí scény MMA>>>

Zprávy ze dne 31. července 2026

31. července 2026 · 12:06

Muradov i Fleury jsou v TOP formě! „Pudilová vyhrála první kolo,“ směje se Reinders

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Muradov i Fleury jsou v TOP formě! "Pudilová vyhrála první kolo," směje se Reinders • v=2&#38;iSport.tv
31. července 2026 · 10:07

Všichni aktéři titulových duelů zvládli splnit váhu a nic tak nebrání zítřejším dlouho očekávaným bitvám!

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31. července 2026 · 10:01

Nejkvalitnější zápas historie na Štvanici? Muradov i Fleury splnili váhový limit.

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Marián Šustr, redaktor iSport.cz
31. července 2026 · 09:57

Oficiální vážení je u konce.

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MMA 2026: program zápasů

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