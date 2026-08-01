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Oktagon 92 ONLINE: Klevetsův knockout na úvod turnaje! Němce odvezli na vozíku

Zápas Willa Fleuryho a Machmuda Muradova bude tahákem turnaje Oktagon 92
Zápas Willa Fleuryho a Machmuda Muradova bude tahákem turnaje Oktagon 92Zdroj: Oktagon MMA
Roman Paulus slaví vítězství
Machmud Muradov na vážení před duelem proti Willu Fleurymu v rámci turnaje Oktagon 92
David Kozma na vážení před turnajem Oktagon 92
Zápas Willa Fleuryho a Machmuda Muradova bude tahákem turnaje Oktagon 92
Nejdřív ostré pohledy, pak podání rukou mezi Luciou Szabovou a její vyzvyvatelkou Lucií Pudilovou
Titulový zápas mezi Szabovou a Pudilovou je dlouho očekávanou bitvou
Neporažená Lucia Szabová se představí proti české vyzyvatelce Lucii Pudilové
David Kozma splnil váhový limit a znovu se vrátí do klece v rámci turnaje Oktagon 92
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Marián Šustr, Jonáš Burger
Oktagon
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Velký večer českého MMA je tu! Turnaj Oktagon 92 dnes nabízí pod otevřeným nebem na pražské Štvanici dvě obrovské titulové bitvy a atraktivní návraty. Na programu je ženský „zápas století“ o titul v bantamové váze mezi neporaženou Lucií Szabovou a veteránkou UFC Lucií Pudilovou. Druhým vyvrcholením bude boj o pás polotěžké váhy mezi šampionem Willem Fleurym a Machmudem Muradovem, který po zranění původního soupeře naskočí do své premiéry v této váze. Veškeré dění sledujeme ONLINE na iSportu.

Online přenos - Oktagon 92
Všechny zprávyDůležité momenty

Zprávy ze dne 1. srpna 2026

1. srpna 2026 · 20:11

První Čech na dnešní kartě Jakub Tichota prohrál s Němcem Firasem Daudem na body.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 20:00

Protiútoky, kopy, nástup do páky na nohu. Všechna snaha Tichoty se míjí účinkem. Daud jej tvrdě natrefoval a připsal si i druhé kolo.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 19:56

První kolo Tichota bodově ztratil a navíc utrpěl tržnou ránu na obličeji.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 19:54

Atmosféra na Štvanici je jako každý rok skvělá. Zaplněné tribuny skandují jméno Tichoty, který se právě snaží ubránit tlak německého borce.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 19:53

Do boje nastupuje Jakub Tichota, někdejší přední talent české scény a juniorský mistr světa. Dnes jej ale čeká těžká zkouška v podobě německé naděje Firase Dauda

1. srpna 2026 · 19:51

Slovák Roman Paulus porazil HarunaKurta

Roman Paulus slaví vítězství
Roman Paulus slaví vítězství
1. srpna 2026 · 19:03

První duel končí drtivým KO ve prospěch Ivana Klevetse. Reprezent pražského Monster gymu ukončil Kevina Enze kopem z otočky na hlavu. Německý bijec musel být převezen z klece na vozíčku v doprovodu zdravotníků.

1. srpna 2026 · 18:40

Turnaj začíná a aréna se pomalu plní fanoušky. Vzduch je po dešti příjemnější, horko a dusno tak budou menší hrozbou pro bojovníky.

1. srpna 2026 · 17:31

V hospodách okolo Štvanice už se scházejí stovky natěšených fanoušků v dresech svých favoritů. Turnaj vypukne už za hodinu. Lehký déšť má brzy ustat a vzduch by měl být o něco příjemnější než během odpoledne, což je pro bojovníky výrazné plus.

1. srpna 2026 · 17:23

Minulý týden hostila Štvanice tenisový turnaj Livesport Prague Open, dnes kurt nahradí klec.

Livesport Prague Open na Štvanici
Livesport Prague Open na Štvanici
1. srpna 2026 · 17:08

Životní milník. Tím je sobotní duel s Machmudem Muradovem na akci Oktagon 92. Irský šampion Will Fleury nastupuje do pátého titulového mače v tuzemské lize a po třech duelech v supertíze se vrací do kategorie do 93 kg. Na pátečním vážení na něm však nebyla nijak patrná únava z těžkého shazování. Nastoupil před komisi odhodlaně a ještě s větší vervou se postavil tváří v tvář soupeři. „Před šesti lety jsem si říkal, že je fenomenální bojovník a chtěl jsem být jednou na jeho úrovni. Hodně jsem makal a jsem tady,“ povídá sedmatřicetiletý bojovník v rozhovoru pro deník Sport.>>>

1. srpna 2026 · 16:57

Veteráni dvou nejlepších lig světa Machmud Muradov a Will Fleury se na sobotním turnaji Oktagon 92 na Štvanici poperou o titul šampiona polotěžké váhy. Uzbecký bijec nejenže potvrdil start pouhých dvanáct dní před jeho konáním, když zaskakuje za zraněného Daniela Škvora, ale dokonce přechází o váhovou divizi výš. Naproti tomu irský gigant poslední tři zápasy absolvoval v supertíze. Bude fyzická výhoda Fleuryho určujícím faktorem zápasu a dokáže Muradov trefit K. O.? Přečtěte si, co pro deník Sport a web iSport řekly přední postavy domácí scény MMA>>>

Zprávy ze dne 31. července 2026

31. července 2026 · 12:06

Muradov i Fleury jsou v TOP formě! „Pudilová vyhrála první kolo,“ směje se Reinders

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Muradov i Fleury jsou v TOP formě! "Pudilová vyhrála první kolo," směje se Reinders • v=2&#38;iSport.tv
31. července 2026 · 10:07

Všichni aktéři titulových duelů zvládli splnit váhu a nic tak nebrání zítřejším dlouho očekávaným bitvám!

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31. července 2026 · 10:01

Nejkvalitnější zápas historie na Štvanici? Muradov i Fleury splnili váhový limit.

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Marián Šustr, redaktor iSport.cz
31. července 2026 · 09:57

Oficiální vážení je u konce.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
31. července 2026 · 09:53

Váhu i splnily i aktérky titulového duelu bantamové váhy žen, Lucia Szabová a Lucie Pudilová. Následně si vyměnily ostré pohledy, došlo i na krátkou roztržku, kterou ale uzavřelo podání rukou.

Titulový zápas mezi Szabovou a Pudilovou je dlouho očekávanou bitvou
Titulový zápas mezi Szabovou a Pudilovou je dlouho očekávanou bitvou
Nejdřív ostré pohledy, pak podání rukou mezi Luciou Szabovou a její vyzvyvatelkou Lucií Pudilovou
Nejdřív ostré pohledy, pak podání rukou mezi Luciou Szabovou a její vyzvyvatelkou Lucií Pudilovou
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
31. července 2026 · 09:46

Muradov: „Jak vždy říkám: Kdekoli, kdykoli a s kýmkoliv. Myslím to vážně. Těžká váha, polotěžká váha, střední váha. Zvládnu všechno!“

Machmud Muradov na vážení před duelem proti Willu Fleurymu v rámci turnaje Oktagon 92
Machmud Muradov na vážení před duelem proti Willu Fleurymu v rámci turnaje Oktagon 92
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
31. července 2026 · 09:43

Muradov a Fleury si ještě v zákulisí před přeměřením limitu pobaveně povídají. Oba vypadají ve špičkové formě. Uzbek zvládl shazování velice lehce. Na Irovi jde vidět obrovský rozdíl oproti předešlým zápasům v těžké divizi.

Zápas Willa Fleuryho a Machmuda Muradova bude tahákem turnaje Oktagon 92
Zápas Willa Fleuryho a Machmuda Muradova bude tahákem turnaje Oktagon 92
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
31. července 2026 · 09:38

David Kozmasplnil váhový limit ve skvělé formě a náladě, aby se postavil veteránovi nejlepších lig světa Davidu Zawadovi. Pohled do očí byl velice intenzivní.

David Kozma splnil váhový limit a znovu se vrátí do klece v rámci turnaje Oktagon 92
David Kozma splnil váhový limit a znovu se vrátí do klece v rámci turnaje Oktagon 92
David Kozma na vážení před turnajem Oktagon 92
David Kozma na vážení před turnajem Oktagon 92

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