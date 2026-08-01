Oktagon 92 ONLINE: Klevetsův knockout na úvod turnaje! Němce odvezli na vozíku
Velký večer českého MMA je tu! Turnaj Oktagon 92 dnes nabízí pod otevřeným nebem na pražské Štvanici dvě obrovské titulové bitvy a atraktivní návraty. Na programu je ženský „zápas století“ o titul v bantamové váze mezi neporaženou Lucií Szabovou a veteránkou UFC Lucií Pudilovou. Druhým vyvrcholením bude boj o pás polotěžké váhy mezi šampionem Willem Fleurym a Machmudem Muradovem, který po zranění původního soupeře naskočí do své premiéry v této váze. Veškeré dění sledujeme ONLINE na iSportu.
Zprávy ze dne 1. srpna 2026
První Čech na dnešní kartě Jakub Tichota prohrál s Němcem Firasem Daudem na body.
Protiútoky, kopy, nástup do páky na nohu. Všechna snaha Tichoty se míjí účinkem. Daud jej tvrdě natrefoval a připsal si i druhé kolo.
První kolo Tichota bodově ztratil a navíc utrpěl tržnou ránu na obličeji.
Atmosféra na Štvanici je jako každý rok skvělá. Zaplněné tribuny skandují jméno Tichoty, který se právě snaží ubránit tlak německého borce.
Do boje nastupuje Jakub Tichota, někdejší přední talent české scény a juniorský mistr světa. Dnes jej ale čeká těžká zkouška v podobě německé naděje Firase Dauda.
Slovák Roman Paulus porazil HarunaKurta.
První duel končí drtivým KO ve prospěch Ivana Klevetse. Reprezent pražského Monster gymu ukončil Kevina Enze kopem z otočky na hlavu. Německý bijec musel být převezen z klece na vozíčku v doprovodu zdravotníků.
Turnaj začíná a aréna se pomalu plní fanoušky. Vzduch je po dešti příjemnější, horko a dusno tak budou menší hrozbou pro bojovníky.
V hospodách okolo Štvanice už se scházejí stovky natěšených fanoušků v dresech svých favoritů. Turnaj vypukne už za hodinu. Lehký déšť má brzy ustat a vzduch by měl být o něco příjemnější než během odpoledne, což je pro bojovníky výrazné plus.
Minulý týden hostila Štvanice tenisový turnaj Livesport Prague Open, dnes kurt nahradí klec.
Životní milník. Tím je sobotní duel s Machmudem Muradovem na akci Oktagon 92. Irský šampion Will Fleury nastupuje do pátého titulového mače v tuzemské lize a po třech duelech v supertíze se vrací do kategorie do 93 kg. Na pátečním vážení na něm však nebyla nijak patrná únava z těžkého shazování. Nastoupil před komisi odhodlaně a ještě s větší vervou se postavil tváří v tvář soupeři. „Před šesti lety jsem si říkal, že je fenomenální bojovník a chtěl jsem být jednou na jeho úrovni. Hodně jsem makal a jsem tady,“ povídá sedmatřicetiletý bojovník v rozhovoru pro deník Sport.>>>
Veteráni dvou nejlepších lig světa Machmud Muradov a Will Fleury se na sobotním turnaji Oktagon 92 na Štvanici poperou o titul šampiona polotěžké váhy. Uzbecký bijec nejenže potvrdil start pouhých dvanáct dní před jeho konáním, když zaskakuje za zraněného Daniela Škvora, ale dokonce přechází o váhovou divizi výš. Naproti tomu irský gigant poslední tři zápasy absolvoval v supertíze. Bude fyzická výhoda Fleuryho určujícím faktorem zápasu a dokáže Muradov trefit K. O.? Přečtěte si, co pro deník Sport a web iSport řekly přední postavy domácí scény MMA>>>
Zprávy ze dne 31. července 2026
Muradov i Fleury jsou v TOP formě! „Pudilová vyhrála první kolo,“ směje se Reinders
Všichni aktéři titulových duelů zvládli splnit váhu a nic tak nebrání zítřejším dlouho očekávaným bitvám!
Nejkvalitnější zápas historie na Štvanici? Muradov i Fleury splnili váhový limit.
Oficiální vážení je u konce.
Váhu i splnily i aktérky titulového duelu bantamové váhy žen, Lucia Szabová a Lucie Pudilová. Následně si vyměnily ostré pohledy, došlo i na krátkou roztržku, kterou ale uzavřelo podání rukou.
Muradov: „Jak vždy říkám: Kdekoli, kdykoli a s kýmkoliv. Myslím to vážně. Těžká váha, polotěžká váha, střední váha. Zvládnu všechno!“
Muradov a Fleury si ještě v zákulisí před přeměřením limitu pobaveně povídají. Oba vypadají ve špičkové formě. Uzbek zvládl shazování velice lehce. Na Irovi jde vidět obrovský rozdíl oproti předešlým zápasům v těžké divizi.
David Kozmasplnil váhový limit ve skvělé formě a náladě, aby se postavil veteránovi nejlepších lig světa Davidu Zawadovi. Pohled do očí byl velice intenzivní.
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