Oktagon 92 ONLINE: Muradov a Fleury splnili váhu. Nejdřív ostré pohledy, pak podání rukou
Turnaj Oktagon 92 nabídne pod otevřeným nebem na pražské Štvanici dvě obrovské titulové MMA bitvy a atraktivní návraty. Na programu je ženský „zápas století“ o titul v bantamové váze mezi neporaženou Lucií Szabovou a veteránkou UFC Lucií Pudilovou. Druhým vyvrcholením bude boj o pás polotěžké váhy mezi šampionem Willem Fleurym a Machmudem Muradovem, který po zranění původního soupeře naskočí do své premiéry v této váze. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 31. července 2026
Všichni aktéři titulových duelů zvládli splnit váhu a nic tak nebrání zítřejším dlouho očekávaným bitvám!
Nejkvalitnější zápas historie na Štvanici? Muradov i Fleury splnili váhový limit
Oficiální vážení je u konce.
Váhu i splnily i aktérky titulového duelu bantamové váhy žen, Lucia Szabová a Lucie Pudilová. Následně si vyměnily ostré pohledy, došlo i na krátkou roztržku, kterou ale uzavřelo podání rukou.
Muradov: „Jak vždy říkám: Kdekoli, kdykoli a s kýmkoliv. Myslím to vážně. Těžká váha, polotěžká váha, střední váha. Zvládnu všechno!“
Muradov a Fleury si ještě v zákulisí před přeměřením limitu pobaveně povídají. Oba vypadají ve špičkové formě. Uzbek zvládl shazování velice lehce. Na Irovi jde vidět obrovský rozdíl oproti předešlým zápasům v těžké divizi.
David Kozmasplnil váhový limit ve skvělé formě a náladě, aby se postavil veteránovi nejlepších lig světa Davidu Zawadovi. Pohled do očí byl velice intenzivní.
Miroslav Brož se vrací ze sportovního důchodu ve špičkové formě. Na váhu se postavil odhodlaně s energií, jako by snad měl už bojovat. Limit splnil narozdíl od jeho soupeře Rafaela Aronova, který převážil o 300 gramů. Má ještě dvě hodiny, aby zhubnul.
Dobrý začátek. Němec Kevin Enz i jeho soupeř Ivan Klevets z Ukrajiny splnili váhový limit.
Dobrý den, začíná oficiální vážení před turnajem Oktagon 92, který se odehraje na ikonické pražské Štvanici.
Zprávy ze dne 30. července 2026
Machmud Muradov na poslední chvíli, pouhých dvanáct dní před konáním Oktagonu na Štvanici, potvrdil záskok za zraněného Daniela Škvora a postaví se tak irskému šampionovi Willu Fleurymu. Zvládne Uzbek přestup do vyšší kategorie proti mohutnějšímu soupeři a na co si musí dát největší pozor? To pro deník Sport popisuje zápasový analytik Jan Novák.Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 29. července 2026
|Oktagon 92 na Štvanici
|Lucia Szabová (SK) vs. Lucie Pudilová (ČR)
|Bantamweight
|Titulový zápas
|Will Fleury (Irl.) vs. Makhmud Muradov (Uzb.)
|Light Heavyweight
|Titulový zápas
|David Kozma (ČR) vs. David Zawada (Něm.)
|Welterweight
|Hlavní karta
|Hafeni Nafuka (Nam.) vs. Tomáš Mudroch (ČR)
|Lightweight
|Hlavní karta
|Jakub Batfalský (ČR) vs. Vojtěch Khol (ČR)
|Featherweight
|Hlavní karta
|Miroslav Brož (ČR) vs. Rafael Aronov (Izr.)
|Catchweight (80 kg)
|Hlavní karta
|Jakub Tichota (ČR) vs. Firas Daud (Něm.)
|Featherweight
|Hlavní karta
|David Hošek (ČR) vs. Daniel Schwindt (Něm.)
|Middleweight
|Hlavní karta
|Roman Paulus (SK) vs. Harun Kurt (Rak.)
|Bantamweight
|Hlavní karta
|Ivan Klevets (Ukr.) vs. Kevin Enz (Něm.)
|Lightweight
|Hlavní karta