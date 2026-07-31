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Oktagon 92 ONLINE: Muradov a Fleury splnili váhu. Nejdřív ostré pohledy, pak podání rukou

Štvanice se chystá na další MMA turnaj Oktagonu
Štvanice se chystá na další MMA turnaj OktagonuZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Marián Šustr, Jonáš Burger
Oktagon
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Turnaj Oktagon 92 nabídne pod otevřeným nebem na pražské Štvanici dvě obrovské titulové MMA bitvy a atraktivní návraty. Na programu je ženský „zápas století“ o titul v bantamové váze mezi neporaženou Lucií Szabovou a veteránkou UFC Lucií Pudilovou. Druhým vyvrcholením bude boj o pás polotěžké váhy mezi šampionem Willem Fleurym a Machmudem Muradovem, který po zranění původního soupeře naskočí do své premiéry v této váze. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - Oktagon 92
Všechny zprávyDůležité momenty

Zprávy ze dne 31. července 2026

31. července 2026 · 10:07

Všichni aktéři titulových duelů zvládli splnit váhu a nic tak nebrání zítřejším dlouho očekávaným bitvám!

31. července 2026 · 10:01

Nejkvalitnější zápas historie na Štvanici? Muradov i Fleury splnili váhový limit

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
31. července 2026 · 09:57

Oficiální vážení je u konce.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
31. července 2026 · 09:53

Váhu i splnily i aktérky titulového duelu bantamové váhy žen, Lucia Szabová a Lucie Pudilová. Následně si vyměnily ostré pohledy, došlo i na krátkou roztržku, kterou ale uzavřelo podání rukou.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
31. července 2026 · 09:46

Muradov: „Jak vždy říkám: Kdekoli, kdykoli a s kýmkoliv. Myslím to vážně. Těžká váha, polotěžká váha, střední váha. Zvládnu všechno!“

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
31. července 2026 · 09:43

Muradov a Fleury si ještě v zákulisí před přeměřením limitu pobaveně povídají. Oba vypadají ve špičkové formě. Uzbek zvládl shazování velice lehce. Na Irovi jde vidět obrovský rozdíl oproti předešlým zápasům v těžké divizi.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
31. července 2026 · 09:38

David Kozmasplnil váhový limit ve skvělé formě a náladě, aby se postavil veteránovi nejlepších lig světa Davidu Zawadovi. Pohled do očí byl velice intenzivní.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
31. července 2026 · 09:23

Miroslav Brož se vrací ze sportovního důchodu ve špičkové formě. Na váhu se postavil odhodlaně s energií, jako by snad měl už bojovat. Limit splnil narozdíl od jeho soupeře Rafaela Aronova, který převážil o 300 gramů. Má ještě dvě hodiny, aby zhubnul.

31. července 2026 · 09:13

Dobrý začátek. Němec Kevin Enz i jeho soupeř Ivan Klevets z Ukrajiny splnili váhový limit. 

31. července 2026 · 09:10

Dobrý den, začíná oficiální vážení před turnajem Oktagon 92, který se odehraje na ikonické pražské Štvanici.

Zprávy ze dne 30. července 2026

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
30. července 2026 · 11:29

Machmud Muradov na poslední chvíli, pouhých dvanáct dní před konáním Oktagonu na Štvanici, potvrdil záskok za zraněného Daniela Škvora a postaví se tak irskému šampionovi Willu Fleurymu. Zvládne Uzbek přestup do vyšší kategorie proti mohutnějšímu soupeři a na co si musí dát největší pozor? To pro deník Sport popisuje zápasový analytik Jan Novák.Více čtěte ZDE>>>

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Fleury uškrtí Muradova? Uzbek hrozí dynamikou. Szabová je jasná favoritka • v=3&#38;iSport.tv

Zprávy ze dne 29. července 2026

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
29. července 2026 · 11:49

 

29. července 2026 · 11:00
Oktagon 92 na Štvanici
Lucia Szabová (SK) vs. Lucie Pudilová (ČR)BantamweightTitulový zápas
Will Fleury (Irl.) vs. Makhmud Muradov (Uzb.)Light HeavyweightTitulový zápas
David Kozma (ČR) vs. David Zawada (Něm.)WelterweightHlavní karta
Hafeni Nafuka (Nam.) vs. Tomáš Mudroch (ČR)LightweightHlavní karta
Jakub Batfalský (ČR) vs. Vojtěch Khol (ČR)FeatherweightHlavní karta
Miroslav Brož (ČR) vs. Rafael Aronov (Izr.)Catchweight (80 kg)Hlavní karta
Jakub Tichota (ČR) vs. Firas Daud (Něm.)FeatherweightHlavní karta
David Hošek (ČR) vs. Daniel Schwindt (Něm.)MiddleweightHlavní karta
Roman Paulus (SK) vs. Harun Kurt (Rak.)BantamweightHlavní karta
Ivan Klevets (Ukr.) vs. Kevin Enz (Něm.)LightweightHlavní karta

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