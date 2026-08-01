Oktagon 92 ONLINE: Titulové zápasy se blíží, Mudroch porazil na Štvanici Němce
Velký večer českého MMA je tu! Turnaj Oktagon 92 dnes nabízí pod otevřeným nebem na pražské Štvanici dvě obrovské titulové bitvy a atraktivní návraty. Na programu je ženský „zápas století“ o titul v bantamové váze mezi neporaženou Lucií Szabovou a veteránkou UFC Lucií Pudilovou. Druhým vyvrcholením bude boj o pás polotěžké váhy mezi šampionem Willem Fleurym a Machmudem Muradovem, který po zranění původního soupeře naskočí do své premiéry v této váze. Veškeré dění sledujeme ONLINE na iSportu.
Zprávy ze dne 1. srpna 2026
Třetí kolo byla válka! Oba borci sebou navzájem otřásli v boxerské přebíjené. Kozma si připsal klíčovou výhru a ověřil si, že jeho brada stále snese tvrdé rány.
Kozma bojuje na jistotu bez rizika. Zawada mu to usnadňuje pasivitou. Teď ale Němec vše vsadí na KO.
Největší potlesk na turnaji právě sklízí David Kozma, kterému se hned v první minutě podařil strh na zem, kde veterána UFC Dawida Zawadu pevně kontroluje.
Redaktor iSportu Marián Šustr vyzpovídal po vítězství Jakuba Batfalského.
Patnáctiminutová tahanice končí výhrou Tomáše Mudrocha na body. Byť jej Hafeni Nafuka neustále presoval, český bijec trefil většinou tvrdých ran, kopů i loktů. Velké vítězství pro domácího borce. Právě zlomil nepříjemnou vlnu dvou porážek.
Jakub Batfalský kontrolovaným výkonem došel k vítězství na body nad Vojtěchem Kholem.
Až ve třetím kole se Kholovi podařilo pod sebou Batfalského déle udržet a trefit tvrdé lokty. Aby ale zvítězil nestačí sbírat body. Musí zápas ukončit.
Jakub Batfalský disciplinovaně plní strategii. Útočí z dlouhé vzdálenosti a pěkně brání pokusy o strhy na zem, které opakuje Vojtěch Khol. V souboji talentů se zatím více daří ostravskemu borci.
Po krátké přestávce bude následovat hlavní karta.
Titulové zápasy
- Lucia Szabová vs. Lucie Pudilová
- Will Fleury vs. Makhmud Muradov
Main card
- David Kozma vs. David Zawada
- Hafeni Nafuka vs. Tomáš Mudroch
- Jakub Batfalský vs. Vojtěch Khol
I další Čech zapsal na Štvanici porážku. David Hošek podlehl na body Danielu Schwindtovi.
Miroslav Brož se vyjádřil ke sportovnímu důchodu: „Ještě mě nechte si to rozmyslet. Velké slovo bude mít ještě moje manželka. Ta mě po tomhle zbije ještě víc než soupeř. (směje se). Děkuji vám fanouškům, jak jste fandili. Miluji vás.“
Strhující bitva končí bolestným KO. Miroslav Brož v druhé polovině prvního kola inkasoval sadu brutálních ran a padl v bezvědomí.
Do klece nastoupila legenda českého MMA MiroslavBrož. Pro zápas s RafaelemAronovem vystoupil ze sportovního důchodu. A fanouškům na Štvanici tím dělá obrovskou radost. Dostává zatím nebouřlivější ovace.
První Čech na dnešní kartě Jakub Tichota prohrál s Němcem Firasem Daudem na body.
Protiútoky, kopy, nástup do páky na nohu. Všechna snaha Tichoty se míjí účinkem. Daud jej tvrdě natrefoval a připsal si i druhé kolo.
První kolo Tichota bodově ztratil a navíc utrpěl tržnou ránu na obličeji.
Atmosféra na Štvanici je jako každý rok skvělá. Zaplněné tribuny skandují jméno Tichoty, který se právě snaží ubránit tlak německého borce.
Do boje nastupuje Jakub Tichota, někdejší přední talent české scény a juniorský mistr světa. Dnes jej ale čeká těžká zkouška v podobě německé naděje Firase Dauda.
Slovák Roman Paulus porazil HarunaKurta.
První duel končí drtivým KO ve prospěch Ivana Klevetse. Reprezent pražského Monster gymu ukončil Kevina Enze kopem z otočky na hlavu. Německý bijec musel být převezen z klece na vozíčku v doprovodu zdravotníků.
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