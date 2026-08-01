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Oktagon 92 ONLINE: Titulové zápasy se blíží, Mudroch porazil na Štvanici Němce

David Kozma porazil Dawida Zawadu
David Kozma porazil Dawida Zawadu Zdroj: OKTAGON
Tomáš Mudroch porazil Hafeniho Nafuku
Tomáš Mudroch porazil Hafeniho Nafuku
Batfalský po výhře: Chci Machaeva a titul! Trashtalk se mnou nic nedělá
Tomáš Mudroch porazil Hafeniho Nafuku
Jakub Batfalský slaví výhru nad Vojtěchem Kholem
Miroslav Brož schytal KO
David Hošek prohrál s Danielem Schwindtem
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Marián Šustr, Jonáš Burger
Oktagon
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Velký večer českého MMA je tu! Turnaj Oktagon 92 dnes nabízí pod otevřeným nebem na pražské Štvanici dvě obrovské titulové bitvy a atraktivní návraty. Na programu je ženský „zápas století“ o titul v bantamové váze mezi neporaženou Lucií Szabovou a veteránkou UFC Lucií Pudilovou. Druhým vyvrcholením bude boj o pás polotěžké váhy mezi šampionem Willem Fleurym a Machmudem Muradovem, který po zranění původního soupeře naskočí do své premiéry v této váze. Veškeré dění sledujeme ONLINE na iSportu.

Online přenos - Oktagon 92
Všechny zprávyDůležité momenty

Zprávy ze dne 1. srpna 2026

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 23:16

Třetí kolo byla válka! Oba borci sebou navzájem otřásli v boxerské přebíjené. Kozma si připsal klíčovou výhru a ověřil si, že jeho brada stále snese tvrdé rány.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 23:09

Kozma bojuje na jistotu bez rizika. Zawada mu to usnadňuje pasivitou. Teď ale Němec vše vsadí na KO.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 23:01

Největší potlesk na turnaji právě sklízí David Kozma, kterému se hned v první minutě podařil strh na zem, kde veterána UFC Dawida Zawadu pevně kontroluje.

1. srpna 2026 · 22:44

Redaktor iSportu Marián Šustr vyzpovídal po vítězství Jakuba Batfalského

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Batfalský po výhře: Chci Machaeva a titul! Trashtalk se mnou nic nedělá • v=1&#38;
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 22:37

Patnáctiminutová tahanice končí výhrou Tomáše Mudrocha na body. Byť jej Hafeni Nafuka neustále presoval, český bijec trefil většinou tvrdých ran, kopů i loktů. Velké vítězství pro domácího borce. Právě zlomil nepříjemnou vlnu dvou porážek.

Tomáš Mudroch porazil Hafeniho Nafuku
Tomáš Mudroch porazil Hafeniho Nafuku
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 22:00

Jakub Batfalský kontrolovaným výkonem došel k vítězství na body nad Vojtěchem Kholem.

Jakub Batfalský slaví výhru nad Vojtěchem Kholem
Jakub Batfalský slaví výhru nad Vojtěchem Kholem
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 21:50

Až ve třetím kole se Kholovi podařilo pod sebou Batfalského déle udržet a trefit tvrdé lokty. Aby ale zvítězil nestačí sbírat body. Musí zápas ukončit.

Jakub Batfalský slaví výhru nad Vojtěchem Kholem
Jakub Batfalský slaví výhru nad Vojtěchem Kholem
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 21:47

Jakub Batfalský disciplinovaně plní strategii. Útočí z dlouhé vzdálenosti a pěkně brání pokusy o strhy na zem, které opakuje Vojtěch Khol. V souboji talentů se zatím více daří ostravskemu borci.

1. srpna 2026 · 21:32

Po krátké přestávce bude následovat hlavní karta. 

Titulové zápasy

  • Lucia Szabová vs. Lucie Pudilová
  • Will Fleury vs. Makhmud Muradov

Main card

  • David Kozma vs. David Zawada
  • Hafeni Nafuka vs. Tomáš Mudroch
  • Jakub Batfalský vs. Vojtěch Khol
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 21:07

I další Čech zapsal na Štvanici porážku. David Hošek podlehl na body Danielu Schwindtovi

David Hošek prohrál s Danielem Schwindtem
David Hošek prohrál s Danielem Schwindtem
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 20:36

Miroslav Brož se vyjádřil ke sportovnímu důchodu: „Ještě mě nechte si to rozmyslet. Velké slovo bude mít ještě moje manželka. Ta mě po tomhle zbije ještě víc než soupeř. (směje se). Děkuji vám fanouškům, jak jste fandili. Miluji vás.“

Důležitý moment
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 20:27

Strhující bitva končí bolestným KO. Miroslav Brož v druhé polovině prvního kola inkasoval sadu brutálních ran a padl v bezvědomí.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 20:26

Do klece nastoupila legenda českého MMA MiroslavBrož. Pro zápas s RafaelemAronovem vystoupil ze sportovního důchodu. A fanouškům na Štvanici tím dělá obrovskou radost. Dostává zatím nebouřlivější ovace.

1. srpna 2026 · 20:11

První Čech na dnešní kartě Jakub Tichota prohrál s Němcem Firasem Daudem na body.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 20:00

Protiútoky, kopy, nástup do páky na nohu. Všechna snaha Tichoty se míjí účinkem. Daud jej tvrdě natrefoval a připsal si i druhé kolo.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 19:56

První kolo Tichota bodově ztratil a navíc utrpěl tržnou ránu na obličeji.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 19:54

Atmosféra na Štvanici je jako každý rok skvělá. Zaplněné tribuny skandují jméno Tichoty, který se právě snaží ubránit tlak německého borce.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
1. srpna 2026 · 19:53

Do boje nastupuje Jakub Tichota, někdejší přední talent české scény a juniorský mistr světa. Dnes jej ale čeká těžká zkouška v podobě německé naděje Firase Dauda

1. srpna 2026 · 19:51

Slovák Roman Paulus porazil HarunaKurta

Roman Paulus slaví vítězství
Roman Paulus slaví vítězství
1. srpna 2026 · 19:03

První duel končí drtivým KO ve prospěch Ivana Klevetse. Reprezent pražského Monster gymu ukončil Kevina Enze kopem z otočky na hlavu. Německý bijec musel být převezen z klece na vozíčku v doprovodu zdravotníků.

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