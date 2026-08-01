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Oktagon 92 ONLINE: Velký večer MMA začíná! Štvanice se pomalu plní fanoušky

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Muradov i Fleury jsou v TOP formě! "Pudilová vyhrála první kolo," směje se Reinders • Zdroj: iSport.tv
Machmud Muradov na vážení před duelem proti Willu Fleurymu v rámci turnaje Oktagon 92
David Kozma na vážení před turnajem Oktagon 92
Zápas Willa Fleuryho a Machmuda Muradova bude tahákem turnaje Oktagon 92
Nejdřív ostré pohledy, pak podání rukou mezi Luciou Szabovou a její vyzvyvatelkou Lucií Pudilovou
Titulový zápas mezi Szabovou a Pudilovou je dlouho očekávanou bitvou
Neporažená Lucia Szabová se představí proti české vyzyvatelce Lucii Pudilové
David Kozma splnil váhový limit a znovu se vrátí do klece v rámci turnaje Oktagon 92
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Marián Šustr, Jonáš Burger
Oktagon
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Velký večer českého MMA je tu! Turnaj Oktagon 92 dnes nabízí pod otevřeným nebem na pražské Štvanici dvě obrovské titulové bitvy a atraktivní návraty. Na programu je ženský „zápas století“ o titul v bantamové váze mezi neporaženou Lucií Szabovou a veteránkou UFC Lucií Pudilovou. Druhým vyvrcholením bude boj o pás polotěžké váhy mezi šampionem Willem Fleurym a Machmudem Muradovem, který po zranění původního soupeře naskočí do své premiéry v této váze. Veškeré dění sledujeme ONLINE na iSportu.

Online přenos - Oktagon 92
Všechny zprávyDůležité momenty

Zprávy ze dne 1. srpna 2026

1. srpna 2026 · 18:40

Turnaj začíná a aréna se pomalu plní fanoušky. Vzduch je po dešti příjemnější, horko a dusno tak budou menší hrozbou pro bojovníky.

1. srpna 2026 · 17:31

V hospodách okolo Štvanice už se scházejí stovky natěšených fanoušků v dresech svých favoritů. Turnaj vypukne už za hodinu. Lehký déšť má brzy ustat a vzduch by měl být o něco příjemnější než během odpoledne, což je pro bojovníky výrazné plus.

1. srpna 2026 · 17:23

Minulý týden hostila Štvanice tenisový turnaj Livesport Prague Open, dnes kurt nahradí klec.

Livesport Prague Open na Štvanici
Livesport Prague Open na Štvanici
1. srpna 2026 · 17:08

Životní milník. Tím je sobotní duel s Machmudem Muradovem na akci Oktagon 92. Irský šampion Will Fleury nastupuje do pátého titulového mače v tuzemské lize a po třech duelech v supertíze se vrací do kategorie do 93 kg. Na pátečním vážení na něm však nebyla nijak patrná únava z těžkého shazování. Nastoupil před komisi odhodlaně a ještě s větší vervou se postavil tváří v tvář soupeři. „Před šesti lety jsem si říkal, že je fenomenální bojovník a chtěl jsem být jednou na jeho úrovni. Hodně jsem makal a jsem tady,“ povídá sedmatřicetiletý bojovník v rozhovoru pro deník Sport.>>>

1. srpna 2026 · 16:57

Veteráni dvou nejlepších lig světa Machmud Muradov a Will Fleury se na sobotním turnaji Oktagon 92 na Štvanici poperou o titul šampiona polotěžké váhy. Uzbecký bijec nejenže potvrdil start pouhých dvanáct dní před jeho konáním, když zaskakuje za zraněného Daniela Škvora, ale dokonce přechází o váhovou divizi výš. Naproti tomu irský gigant poslední tři zápasy absolvoval v supertíze. Bude fyzická výhoda Fleuryho určujícím faktorem zápasu a dokáže Muradov trefit K. O.? Přečtěte si, co pro deník Sport a web iSport řekly přední postavy domácí scény MMA>>>

Zprávy ze dne 31. července 2026

31. července 2026 · 12:06

Muradov i Fleury jsou v TOP formě! „Pudilová vyhrála první kolo,“ směje se Reinders

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Muradov i Fleury jsou v TOP formě! "Pudilová vyhrála první kolo," směje se Reinders • iSport.tv
31. července 2026 · 10:07

Všichni aktéři titulových duelů zvládli splnit váhu a nic tak nebrání zítřejším dlouho očekávaným bitvám!

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31. července 2026 · 10:01

Nejkvalitnější zápas historie na Štvanici? Muradov i Fleury splnili váhový limit.

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Marián Šustr, redaktor iSport.cz
31. července 2026 · 09:57

Oficiální vážení je u konce.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
31. července 2026 · 09:53

Váhu i splnily i aktérky titulového duelu bantamové váhy žen, Lucia Szabová a Lucie Pudilová. Následně si vyměnily ostré pohledy, došlo i na krátkou roztržku, kterou ale uzavřelo podání rukou.

Titulový zápas mezi Szabovou a Pudilovou je dlouho očekávanou bitvou
Titulový zápas mezi Szabovou a Pudilovou je dlouho očekávanou bitvou
Nejdřív ostré pohledy, pak podání rukou mezi Luciou Szabovou a její vyzvyvatelkou Lucií Pudilovou
Nejdřív ostré pohledy, pak podání rukou mezi Luciou Szabovou a její vyzvyvatelkou Lucií Pudilovou
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
31. července 2026 · 09:46

Muradov: „Jak vždy říkám: Kdekoli, kdykoli a s kýmkoliv. Myslím to vážně. Těžká váha, polotěžká váha, střední váha. Zvládnu všechno!“

Machmud Muradov na vážení před duelem proti Willu Fleurymu v rámci turnaje Oktagon 92
Machmud Muradov na vážení před duelem proti Willu Fleurymu v rámci turnaje Oktagon 92
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
31. července 2026 · 09:43

Muradov a Fleury si ještě v zákulisí před přeměřením limitu pobaveně povídají. Oba vypadají ve špičkové formě. Uzbek zvládl shazování velice lehce. Na Irovi jde vidět obrovský rozdíl oproti předešlým zápasům v těžké divizi.

Zápas Willa Fleuryho a Machmuda Muradova bude tahákem turnaje Oktagon 92
Zápas Willa Fleuryho a Machmuda Muradova bude tahákem turnaje Oktagon 92
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
31. července 2026 · 09:38

David Kozmasplnil váhový limit ve skvělé formě a náladě, aby se postavil veteránovi nejlepších lig světa Davidu Zawadovi. Pohled do očí byl velice intenzivní.

David Kozma splnil váhový limit a znovu se vrátí do klece v rámci turnaje Oktagon 92
David Kozma splnil váhový limit a znovu se vrátí do klece v rámci turnaje Oktagon 92
David Kozma na vážení před turnajem Oktagon 92
David Kozma na vážení před turnajem Oktagon 92
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
31. července 2026 · 09:23

Miroslav Brož se vrací ze sportovního důchodu ve špičkové formě. Na váhu se postavil odhodlaně s energií, jako by snad měl už bojovat. Limit splnil narozdíl od jeho soupeře Rafaela Aronova, který převážil o 300 gramů. Má ještě dvě hodiny, aby zhubnul.

31. července 2026 · 09:13

Dobrý začátek. Němec Kevin Enz i jeho soupeř Ivan Klevets z Ukrajiny splnili váhový limit. 

31. července 2026 · 09:10

Dobrý den, začíná oficiální vážení před turnajem Oktagon 92, který se odehraje na ikonické pražské Štvanici.

Zprávy ze dne 30. července 2026

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
30. července 2026 · 11:29

Machmud Muradov na poslední chvíli, pouhých dvanáct dní před konáním Oktagonu na Štvanici, potvrdil záskok za zraněného Daniela Škvora a postaví se tak irskému šampionovi Willu Fleurymu. Zvládne Uzbek přestup do vyšší kategorie proti mohutnějšímu soupeři a na co si musí dát největší pozor? To pro deník Sport popisuje zápasový analytik Jan Novák.Více čtěte ZDE>>>

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Fleury uškrtí Muradova? Uzbek hrozí dynamikou. Szabová je jasná favoritka • v=3&#38;iSport.tv

Zprávy ze dne 29. července 2026

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
29. července 2026 · 11:49

 

29. července 2026 · 11:00
Oktagon 92 na Štvanici
Lucia Szabová (SK) vs. Lucie Pudilová (ČR)BantamweightTitulový zápas
Will Fleury (Irl.) vs. Makhmud Muradov (Uzb.)Light HeavyweightTitulový zápas
David Kozma (ČR) vs. David Zawada (Něm.)WelterweightHlavní karta
Hafeni Nafuka (Nam.) vs. Tomáš Mudroch (ČR)LightweightHlavní karta
Jakub Batfalský (ČR) vs. Vojtěch Khol (ČR)FeatherweightHlavní karta
Miroslav Brož (ČR) vs. Rafael Aronov (Izr.)Catchweight (80 kg)Hlavní karta
Jakub Tichota (ČR) vs. Firas Daud (Něm.)FeatherweightHlavní karta
David Hošek (ČR) vs. Daniel Schwindt (Něm.)MiddleweightHlavní karta
Roman Paulus (SK) vs. Harun Kurt (Rak.)BantamweightHlavní karta
Ivan Klevets (Ukr.) vs. Kevin Enz (Něm.)LightweightHlavní karta

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