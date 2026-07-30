Fleury uškrtí Muradova? Nebo může stačit jedna rána... Oktagon čeká světový duel, říká expert
Domácí MMA liga Oktagon si ke svému desetiletému jubileu nadělí jeden z nejkvalitnějších duelů. Hlavní předzápas sobotního turnaje na Štvanici obstarají dva elitní borci ze světové top čtyřicítky. Machmud Muradov na poslední chvíli, pouhých dvanáct dní před konáním, potvrdil záskok za zraněného Daniela Škvora a postaví se tak irskému šampionovi Willu Fleurymu. Zvládne Uzbek přestup do vyšší kategorie proti mohutnějšímu soupeři a na co si musí dát největší pozor? To pro deník Sport popisuje zápasový analytik Jan Novák. ONLINE z víkendové akce ZDE>>>
Štvanická aréna bude v sobotu hostit turnaj Oktagonu a s ním také zápas světových kvalit. Aktéři šampionského klání Machmud Muradov a Will Fleury mají řadu společných jmenovatelů. Oba působili v prestižních ligách v zámoří, drží tituly černo-žluté stáje a oba se přesouvají pro vzájemný duel do jiné váhové kategorie. Uzbek míří o devět kilo nahoru, zatímco irský bijec hubne ze supertíhy.
Rychlost a dynamika Muradova proti hrubé síle a odolnosti Fleuryho. Tento popis je sice přiléhavý, nikoli ale úplný. Více než o střet různých fyzických atributů půjde o porovnání stylů. Ano, oba bijci jsou velice komplexní, v takto vyrovnaném duelu však sáhnou po svých nejsilnějších zbraních.
„Fleuryho elitní dovednosti ve wrestlingu a hlavně grapplingu (boj na zemi) budou v zápase s Muradovem naprosto stěžejní. Už proti Karlosu Vémolovi, který je sám mistr v tomto aspektu boje, Fleury ukázal, jak umí kombinovat různé netradiční typy strhů a kontroly,“ míní Jan Novák, zápasový analytik, jenž pomáhá s přípravou strategií elitním bijcům z česko-slovenské scény.
„Než aby Fleury riskoval, že jej Muradov natrefuje v postoji, půjde cestou nejmenšího odporu a pokusí se zápas co nejrychleji dostat na zem. V prvním kole, kdy ještě budou oba v plné síle, to bude extrémně náročné. „Mach“ je v obraně proti strhům opravdu skvělý. Odolávat takovému tlaku dlouhodobě bude ale těžké,“ popisuje Novák. „Nedivil bych se, pokud se Ir rozhodne soupeře betonovat pod sebou bez větší aktivity, aby ho vyčerpal a po delší době taky donutil chybovat,“ dodává.
Uzbecký bijec se bude držet toho, čím si prorazil cestu až do UFC. „Machův styl je postavený na dynamických útocích a neustálém měnění pozic. Pro každého soupeře je proto těžké ho zaměřit. Změny úhlů a pohyb nepoužívá jen k obraně, ale hlavně k útoku. První úder a druhý úder kombinace často vysílá z úplně jiného místa, čímž protivníka vždy zaskočí. Fleury sám uznal, že v tomhle vidí jednu z největších hrozeb,“ podotýká Novák.
Muradov patří mezi nejnebezpečnější postojáře na světě. Na kontě má devětadvacet vítězných zápasů a osmnáct z nich ukončil KO. Během štace v zámoří si za své finiše připsal dva prestižní bonusy za výkon večera.
„Když rozpozná, že je soupeř otřesený, vidí rázem rudě a nastolí brutální útok. Často mu přitom stačí jen jedna rána, aby zápas rozhodl. Ve vyšší váhové kategorii se jeho knockoutový úder může projevit ještě více,“ soudí analytik.
Vyrovnaní soupeři, nebo převaha Fleuryho?
Muradov a Fleury mají zadané navzájem se kontrující úkoly a sportovní úrovní jsou si naprosto vyrovnanými soupeři. Co tedy činí z irského šampiona mírného favorita? Fyzická převaha a delší ostrá příprava Fleuryho.
A také zápas z minulosti, jehož průběh leccos napovídá. Gerald Meerschaert uštědřil Muradovovi vůbec první porážku v UFC. Američan odolal v prvním kole obrovskému tlaku a náporu desítek brutálních ran od Uzbeka. „Muradov tehdy vypadal, že je snad o třídu lepší. Pak ale přišlo druhé kolo a ztráta prvního dechu. Dynamika odešla. Meerschaertovi se povedlo Muradova dostat pod sebe a vzápětí ho uškrtit. Myslím, že podobný scénář může předvést i Fleury,“ říká Novák.
Pokud má uzbecký bijec z pražského Monster Gymu porazit Fleuryho, měl by využít rychlosti a dynamiky dřív, než ho o ně připraví únava. Honbu za knockoutovou výhrou proto musí zahájit hned po úvodním gongu.
Ir se naproti tomu nesmí nechat strhnout bouřlivou atmosférou. Klíčem k úspěchu Fleuryho je trpělivost. Soupeře může nejprve ždímat na pletivu, než se pustí do prvního pořádného pokusu o strh na zem. A na zemi pak musí postupovat klidně, metodicky a čekat na chybu Uzbeka, která mu otevře cestu ke škrcení.