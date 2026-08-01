Fleury vs. Muradov, jak to vidí experti: Mach se trefí a nepustí. Kdy může nastat zlom?
Duel světové kvality v srdci Prahy. Veteráni dvou nejlepších lig světa Machmud Muradov a Will Fleury se na sobotním turnaji Oktagon 92 na Štvanici poperou o titul šampiona polotěžké váhy. Uzbecký bijec nejenže potvrdil start pouhých dvanáct dní před jeho konáním, když zaskakuje za zraněného Daniela Škvora, ale dokonce přechází o váhovou divizi výš. Naproti tomu irský gigant poslední tři zápasy absolvoval v supertíze. Bude fyzická výhoda Fleuryho určujícím faktorem zápasu a dokáže Muradov trefit K. O.? Přečtěte si, co pro deník Sport a web iSport řekly přední postavy domácí scény MMA. ONLINE z víkendové akce ZDE>>>
Michal Martínek
- bývalý šampion Oktagonu, bojovník KSW
Fleury musí rozpoutat bitky
Tohle je zápas úrovně světové extra třídy! Až mi přijde škoda, že se odehraje na Štvanici a ne v Edenu. Fleury je jednička Oktagonu a Mach má ze všech borců z domácí scény největší šanci ho porazit. Je teď na absolutním výkonnostním vrcholu, vyspěl fyzicky, technicky i mentálně.
Jediné, co Machmudovi sráží šance, je, že nestihl dostatečné množství sparingů a specifické přípravy. Za to Fleury trénoval na Škvora, který má dost podobnou výšku a rozpětí paží. Sice se s Machem liší stylem boje, ale přesto je to výhoda pro Ira. Čím náročnější průběh bude zápas mít, tím více se může projevit, že Machmudovi chybí ostré sparingy.
Panuje obecný názor, že Fleury půjde po boji na zemi. To se mu ale podle mě nebude dařit, protože bude stát proti borci s prvotřídní obranou proti strhům. Fleury proto bude muset rozpoutat bitku. V technickém zápase na distance bude mít totiž Mach navrch. Skvěle pracuje s pohybem a změnou úhlů.
Daniel Škvor
- bývalý mistr světa v kickboxingu, bojovník Oktagonu
Muradov může soupeřem pořádně otřást
Mach sice přijal zápas s Fleurym na poslední chvíli, ale vůbec bych ho kvůli tomu nepodceňoval. On totiž trénuje pořád. Je mimořádně disciplinovaný a neustále zvládá kolem jedenácti tréninků týdně. O to je tento duel zajímavější, oba nastoupí v prvotřídní formě. Ani váha nebude hrát až tak velkou roli. Ano, Ir bude těžší, ale rozdíl nebude tak výrazný, aby byl rozhodující. Mach bude mít v kleci stejnou váhu jako Jiří Procházka, který byl v této divizi světovým šampionem – asi devadesát sedm kilo.
Fleury i Machmud jsou hodně komplexní. Přesto vidím Machovu výhodu v postoji. Fleury totiž není typ bojovníka, kterým nejde otřást. Viděli jsme ho padnout na zadek po pořádných ranách. Na druhé straně Mach, když dobře trefí, tak už nepustí a jde suverénně po finiši.
André Reinders
- hlavní kouč týmu Reinders MMA
Muradov se musí rychle hýbat, nebo…
Machmud je genetický úkaz, fyzicky je odskočený od většiny lidí i profesionálních bojovníků. Bez větších problémů kondičně zvládne těžký pětikolový zápas. A průběh? Bude to střet síly proti rychlosti. Pro Fleuryho bude těžké stíhat rychlé změny směrů, dynamické výpady a zaměřování vlastních útoků. Nejvýrazněji to bude znát v prvních dvou pětiminutovkách. Pro irského bijce by tedy bylo nejlepší začít od začátku presovat Macha na pletivo, klinčovat a ždímat jeho síly. Při takovém průběhu může prodat silovou a váhovou převahu.
Machmud ale nemusí nutně zůstávat jen u wrestlingové defenzivy. Je v tomto aspektu boje natolik technicky vybavený, že sám může Fleuryho hodit pod sebe a kontrolovat. Potřebuje hru co nejvíce rozehrát do různých stylů, využít své komplexnosti a zároveň zůstat v pohybu. Fleury si je určitě vědomý soupeřových kvalit, a tak ho zkusí co nejvíce zpomalit, než se začne pokoušet o finiš.
Martin Burkot
- hlavní kouč týmu Brno MMA Fighters
Ukáže se, jak silný Fleury skutečně je
Jeden z nejkvalitnějších duelů, který se kdy v Česku odehrál. O tom není debat. Zajímavý je hlavně tím, jak je vyrovnaný. Já sám to vidím 51 ku 49 pro irského borce. Fleury má za sebou skvělou sérii výher a hlavně plnou přípravu. Jak mu bude Mach schopný vzdorovat, závisí na jeho kondici. Pokud se zápas dostane do čtvrtého nebo pátého kola a Fleury bude kvůli shazování utahaný, Machmud ho může knockoutovat. Už mnohokrát dokázal, že má v rukou obrovský granát.
Ir se určitě pokusí zkrátit vzdálenost a přenést souboj na zem. Fleuryho devíza je síla. Teď se ale teprve ukáže, jak silný skutečně je. Mach má za sebou hodiny a hodiny tréninků s Karlosem Vémolou a dalšími wrestlery. Obranu proti strhům má skvěle nadrilovanou. Zlom nastane ve chvíli, kdy ho Fleury hodí pod sebe. Bude klíčové, aby se rychle zvedl. V opačném případě ho tam soupeř zmuchlá a vezme mu spoustu sil. Když sebere Machovi kondici, bude mu stačit si tímto způsobem zápas pohlídat, až do konce. Machmud proto musí být neustále v pohybu a trefovat z delší vzdálenosti.