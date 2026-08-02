Muradov vypnul Fleuryho a vzápětí si s ním domluvil odvetu: Prosinec? Není problém!
Duel, který se zapíše do historie. Bitva šampionů na sobotním turnaji Oktagon 92 na Štvanici předčila už tak obrovská očekávání. Obhájce pásu Will Fleury na konci kola poslal Machmuda Muradova k zemi brutální ranou. Uzbeka zachránil gong. Během přestávky se ale dokázal zmátořit natolik, že hned v úvodních sekundách druhé pětiminutovky sám trefil drtivý hák a irský šampion padl. Soupeři si po boji projevili velký respekt a ještě na tiskové konferenci si domluvili odvetu. „Zvládl bys remač v prosinci na Oktagonu 100? To by bylo skvělé,“ ptal se Fleury. „Není problém,“ opáčil Muradov.
Přestřelka dvou nejkvalitnějších bojovníků Oktagonu dostala Štvanici do varu. Na ostrově v srdci Prahy znělo bouřlivé skandování jmen obou borců, domácího Machmuda Muradova i irského šampiona Willa Fleuryho. Ani na chvilku si fanoušci nemohli vydechnout. Svým řevem doprovázeli strhující podívanou.
Po kontrole na zemi a přestřelce přišla ohromující rána. Muradov šel k zemi a Ir přiskočil s dalšími ranami. Finiš ale Fleury nestihl. Zazněl gong a bojovníci odešli do svých rohů. Šampion vběhl do druhé pětiminutovky s myšlenkou, že si jde pro jasnou výhru. Na to ale rychle doplatil. Uzbek ho ukončil pravým hákem na bradu.
„Když máte sny, musíte jim věřit, makat, makat a ještě jednou makat,“ ryčel Muradov do mikrofonu se zlatým šampionským opaskem přehozeným přes rameno.
Na tiskovou konferenci dorazil novopečený král polotěžké váhy ve skvělé náladě. A není se čemu divit. Tohle je pro něj absolutní výhra. Zápas s Fleurym přijal ve vyšší kategorii a pouhých dvanáct dní před konáním. A ze záskoku za zraněného Daniela Škvora se stal jedničkou Oktagonu napříč divizemi.
„Trefil mě, ale moje palice vydrží fakt hodně. To nebyl knockdown,“ vrátil se Muradov ke kritickému momentu na konci prvního dějství. „To teda knockdown byl, kámo! O čem to mluvíš? Padl jsi na zem,“ přerušil ho se smíchem pomlácený Ir. „Tak asi jo. Já to ale tolik necítil. Moje palice vydrží fakt hodně. Říkal jsem si jen, že musím být v klidu a trpělivý,“ odpověděl rovněž se smíchem Uzbek reprezentující pražský Monster Gym.
„Když mi zavolali s nabídkou, hned jsem řekl, že ho seknu! Věřil jsem tomu. Respekt Willovi, že mě jako náhradníka vzal. Nemusel. Jsem rád, že to byl sportovní mač a je mezi námi velmi velký vzájemný respekt. O to cennější ta výhra pro mě je,“ povídal bijec s širokým úsměvem.
Skalp double šampiona je pro Muradova vrcholem už tak bohaté kariéry, kterou zčásti trávil i v nejelitnější lize UFC. „Každé výhry si hrozně moc vážím, ale tahle patří mezi ty největší. Porazil jsem šampiona, kterého si vážím. Ještě před chvilkou jsme se chtěli navzájem zabít v kleci, ale teď ještě před tiskovkou jsme se bavili, podal jsem si ruku s jeho rodinou… Mám z toho husí kůži. Proto tenhle sport miluji,“ povídal dojatě.
Na jedné straně obrovská radost, na té druhé velké zklamání a slzy v očích. Naproti drsnému výsledku se Fleury k porážce postavil jako příkladný šampion. „Jsem zničený. Takový je ale sport. Na světě umírají děti na rakovinu. Zato já jsem v pořádku a zdravý. V životě se dějí mnohem horší věci než prohry ve sportovním utkání. Jsem zdrcený, prohra mě hrozně mrzí, ale je dobré to zasadit do širší perspektivy,“ vyjádřil se sedmatřicetiletý bijec.
„Strašně moc jsem chtěl, aby tohle byl speciální večer pro nás oba,“ dodal. Na tiskové konferenci seděl vedle své partnerky Lucie Pudilové, která v hlavním mači turnaje také utrpěla prohru. „Nepovedlo se, ale tak to někdy je. Vrátím se zpět, zlepším se a zas budu vítězit. Nejsem mrtvý. A Mach? Předvedl vynikající výkon. Dávám mu obrovský kredit. Vzal to pouhých dvanáct dní před turnajem, nastoupil jako boss a skvěle odvedl svou práci. Je to nejtalentovanější bojovník v celém Oktagonu.“
Jedním duelem ale společný příběh Muradova a Fleuryho nekončí. Uzbecký bojovník ještě na pátečním vážení uvedl, že chce kromě polotěžké váhy ovládnout i střední a těžkou. Na otázku, zda chce nyní odvetu s Fleurym v těžké váze, kde Ir ještě titul drží, odpověděl takto: „Jak říká šéf (Ondřej Novotný): Na tiskovce se zápasy nedělají. Já ale nemluvím jen tak. Beru všechno.“
Fleury se ihned chopil slova. „Mojí hlavní prioritou je dostat zpět titul v polotěžké váze. Ten má teď Mach. Vím, že je teď v dobré pozici, protože je i prozatímní šampion ve střední váze a měl by proto teď bojovat s Krzysztofem Jotkem. Vím, že na tiskovce se zápasy nedělají, ale fakt si chci vzít ten pás zpět,“ prohlásil.
Následně se ještě u společného stolu obrátil přímo na soka. „Zvládl bys remač v prosinci na Oktagonu 100? To by bylo skvělé,“ zeptal se Fleury. „Není problém! Já jsem připravený. Stačí, aby mi šéfové zavolali, a já to beru. Aspoň na Vánoce budu moct žrát, když to bude v polotěžké váze,“ opáčil Muradov.