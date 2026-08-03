Szabová přebodovala Pudilovou. Češka si ve druhém kole zlomila ruku: Nemohla jsem dávat rány
Česká jednička Lucie Pudilová vstupovala do titulové bitvy na sobotním Oktagonu 92 v Praze jako obrovská outsiderka. V hlavním utkání turnaje překvapila nejen fanoušky a experty, ale i soupeřku, dvojnásobnou šampionku Lucii Szabovou. Veteránka UFC z Příbrami si připsala první kolo. Na dobrý úvod ale nestačila navázat. Na začátku druhé pětiminutovky si totiž zlomila palec na pravé ruce. Slovenka se navíc přizpůsobila soupeřčině strategii a připsala si největší skalp kariéry.
První minuty utkání nechaly celou Štvanici v úžasu. Předem odepisovaná vyzyvatelka Lucie Pudilová skórovala proti šampionce Lucii Szabové hned několik strhů a na zemi hrozila nástupy do škrcení.
Strategií české bojovnice bylo kombinovat wrestling s boxingem. Druhá část plánu však shořela na startu druhého dějství. Pudilová vyslala úder pravou rukou a zlomila si při něm palec. Nezbývalo jí proto, než se ve zbývajících bez mála dvaceti minutách ustavičně snažit o strhy na zem. Během utkání se jí jich podařilo celkem pět. To ale nestačilo.
Szabová se v průběhu souboje dobře adaptovala, začala používat thajboxerské klinče a trefovat kombinace. Během pěti kol zasáhla Češku celkem sto třicet osmkrát a inkasovala pouze osmapadesát ran.
„Před zápasem jsem se cítila dobře. V druhém kole jsem si zlomila ruku, což mě limitovalo. Nebudu se ale vymlouvat. Výsledek je, jaký je. Věděla jsem, že Lucka je šampionka a já musím udělat víc. Bohužel se mi nepodařilo ji přebodovat,“ vyjádřila se Pudilová po porážce. „Nemohla jsem vůbec dávat ránu pravou rukou, a tak jsem se ji snažila dostat na zem a chytit záda, abych ji ukončila na škrcení,“ povídala.
Ačkoli Češka bojovala se zraněním, zatopila neporažené soupeřce, jako ještě nikdo před ní. „Já s tím výkonem zkrátka spokojená nejsem. Vím, že jsem vyhrála a měla bych se radovat. Možná, že radost přijde v dalších dnech,“ vyjádřila se Slovenka po utkání, v němž si připsala čtyři z pěti kol. „Samozřejmě jsem ráda, že jsem tu mohla startovat a že se mi podařilo vyhrát v takto těžkém zápase. Byla to velká zkouška, velká výzva. Stála jsem proti soupeřce, která má za sebou třikrát více zápasů, než já,“ dodala.
Dvojnásobná šampionka potvrdila, že ji Pudilová zaskočila. „Určitě to byla z její strany dobrá strategie. Neměla jsem konkrétní očekávání, co bude dělat, ale tohle mě dost překvapilo. Věděla jsem jen, že to bude fyzicky, psychicky i takticky velice náročný souboj,“ vyprávěla Szabová a vzápětí doplnila: „Byl to můj nejtěžší zápas kariéry.“
Pro Slovenku měl být mač s Pudilovou generálkou před vstupem do hvězdné ligy UFC. Ona sama i většina expertů očekávala, že Češku porazí bez větších problémů. Tento zápas ale šampionce ukázal dosud neprobádané mezery. „Musím přehodnotit, na čem musím zapracovat. Po takovém výkonu je skutečně těžké říct, co bude dál. Proberu to s vedením organizace a trenéry. Pokud bude další zápas v Oktagonu, asi půjdu proti Němce Alině Dalaslanové,“ uvedla.