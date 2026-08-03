Kozma si otestoval hlavu v tvrdé přestřelce: Nahulený jsem nebyl! Teď ho čeká německá hvězda
Růžový panter je zpět, teď už opravdu! David Kozma v únoru prolomil nepříjemnou sérii tří knockoutových proher vítězstvím nad Jozefem Wittnerem. Celý duel držel na zemi, aby neinkasoval tvrdé rány. Ve vzduchu proto stále visela otázka: Snese ještě Kozma pořádný úder? Na sobotním turnaji Oktagonu přišel bývalý šampion s odpovědí. Po dominantních dvou kolech se v tom třetím odhodlal dát si s Davidem Zawadou férovku v postoji. A vydržel! Odměnou mu je start na akci na fotbalovém stadionu pro 60 tisíc lidí.
Zawada je veterán největších lig světa UFC a PFL, dobré výsledky měl i v Oktagonu. Jak moc si této výhry ceníte?
„David je top zápasník a legenda našeho sportu. Věděl jsem, že bude hodně kvalitní a jsem moc rád, že jsem ho porazil. Na bývalé zápasníky UFC mám štěstí, protože „Apollo“ Leandro Silva byl bývalý zápasník, Bojan Veličković taky, teďka Zawada… Takže jak někdo přijde z UFC do Oktagonu, tak ho típnu.“ (směje se)
První dvě kola jste jel na jistotu. Potřeboval jste ho vyždímat, abyste ve třetím kole mohl jít do boxerské přestřelky?
„Přesně takový byl plán. A vyšlo to. Ve třetím kole už byl hodně unavený, a tak jsem si chtěl zkusit trošku zaboxovat a nebyl jsem tím pádem v obavách, že mě nějak kriticky trefí, protože jsem jeho údery viděl přicházet. Byly tahané, a když mě trefil, tak to se mnou vlastně nic neudělalo, protože měl zatavené ruce z obrany na zemi. Pořád se totiž zkoušel zvednout a já ho cíleně betonoval, aby se takto unavil.
Fanoušci skandovali vaše jméno, hecovali vás. Bylo těžké se nezbláznit, nejít do bitky?
„Byl jsem hodně koncentrovaný, takže těžké to nebylo. Nezbláznil jsem se a udržel strategii. Šel jsem za jistým vítězstvím tak, abych se nezranil a byl připravený naskočit hned do další přípravy na zářijový zápas s Eckerlinem.“
Ještě pořád se mluví o tom, zda skutečně ještě vydržíte tvrdé rány. Myslíte, že tím třetím kolem jste tu diskusi definitivně ukončil?
„Určitě! Ani jednou jsem necítil, že bych byl otřesený. Po zápase mi řekli i moji trenéři, že jsem byl nahulený, ale já fakt nebyl. (směje se) Největší ránu, kterou mi tam dal, byla na konci druhého kola, když se po mě ohnal ze zad. Bylo to asi pět sekund do konce a byl to jediný úder, který jsem trošku cítil. V postoji mnou neotřásl ani jednou.“
Byla to perfektní generálka na zápas s Eckerlinem?
„Já myslím, že jo. Neudělal jsem v zápase žádnou větší chybu. Udělal jsem všechno, jak jsem měl, splnil jsem si svoje domácí úkoly.“
Jste na vlně dvou výher. Zawada, předtím Wittner. Teď jdete na Eckerlina. Vnímáte ho jako o úroveň lepšího soupeře, než byli ti dva předešlí?
„Já jsem ho původně řadil níž, než Zawadu. Já chci Eckerlina hlavně z toho důvodu, že on je ve Frankfurtu obrovská hvězda. Já miluju velké zápasy a chci si zkusit nepřátelské prostředí. Vím, že celý Frankfurt bude řvát jeho jméno a mě vybučí. Chci to zažít a porazit jejich krále. Je to můj vysněný zápas.“
Když jste před sedmi lety zápasil v Rusku, nevyhovovalo vám, jaké tam bylo ticho. Nikdo nefandil ani vám, ani soupeři. V Česku je to zas pokaždé obrovský rachot ve váš prospěch. Teď vás ale vybučí šedesát tisíc lidí. Jak se na to připravíte?
„Nikdy jsem nic podobného nezažil. V nepřátelském prostředí jsem nebyl nikdy a ještě ne před takovým publikem… Nevím, jaké to bude, ale chci si to zkusit. Novinář:
Cílíte už „jen“ na tyto mega zápasy, nebo jdete stále po titulu?
„Chci ten titul, rozhodně! Každé vítězství mě posouvá blíž k titulu. Asi na to nestačí dva nebo tři, ale já věřím, že jednou k němu dojdu a vezmu si ho zpět.“