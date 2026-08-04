Rozhodčí se ukvapil? Byl jsem při vědomí, říká Fleury o knockoutové porážce s Muradovem
Senzační K.O. Machmuda Muradova, které ukončilo šest let trvající vítěznou éru šampiona Willa Fleuryho, budí bouřlivé diskuze. „Hrozné ukončení,“ píší fanoušci na sociálních sítích o zákroku rozhodčího Piotra Jarosze. Ten odmával finiš krátce poté, co Ir padl po brutálním pravém plaváku na zem, kde inkasoval další dva čisté údery.
Uzbeckému bijci z pražského Monster Gymu se podařilo něco jedinečného. Pouhých sedmdesát sekund poté, co sám padl na zadek po tvrdém háku, se Machmudu Muradovovi podařilo trefit KO. Výhrou nad hvězdným Willem Fleurym se domácí bijec pasoval na šampiona polotěžké váhy. Onen knockout se ale okamžitě stal předmětem diskuzí na sociálních sítích.
Muradov zasáhl Fleuryho pravým plavákem na bradu. Ir se zapotácel a sekundu nato dopadl na zem. Okamžitě se pokusil soupeře utlačit nohou do kyčle, načež inkasoval dva tvrdé direkty a natáhl se rukama kolem těla, aby se ubránil další salvě. V tom ale mezi bojovníky vstoupil rozhodčí Piotr Jarosz, aby odmával konec utkání. Ubránil tak irského bijce před nadměrným inkasováním.
Na sociálních sítích ale zaznívá protinázor – souboj byl podle některých fanoušků ukončen předčasně. Na tyto hlasy Fleury reagoval na tiskové konferenci. „Když mezi nás rozhodčí skočil, řekl jsem hned, že jsem při vědomí a už ho držím. Byl jsem schopný ještě další údery vydržet. On mě sice pár sekund držel na zemi, ale když jsem se postavil, nevrávoral jsem, neztrácel balanc a věděl jsem o sobě,“ povídal poražený borec.
„Trefil mě krásným úderem. Chápu rozhodčího. Když jsem padal na zem, nevypadalo to dobře. Další rány jsem však zvládl. Nebudu se nijak vymlouvat a říkat, že to bylo předčasné ukončení. Mach udělal svoji práci skvěle a férově. Gratuluji,“ řekl rezolutně a dodal: „Moc rád bych si dal okamžitou odvetu.“
Fleury se na tiskové konferenci otočil přímo na Muradova. „Zvládl bys remač v prosinci na Oktagonu 100? To by bylo skvělé,“ zeptal se Fleury. „Není problém! Já jsem připravený. Stačí, aby mi šéfové zavolali, a já to beru. Aspoň na Vánoce budu moct žrát, když to bude v polotěžké váze,“ odpověděl Muradov pohotově.