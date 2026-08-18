Zlomila si palec na 7 kousků a dál zápasila. Pudilová ukázala jizvu a plánuje velký návrat
Na Oktagonu na Štvanici chtěla Lucie Pudilová před dvěma týdny napsat vlastní příběh outsiderky, která šokovala svět. Trochu jak ten Rockyho. Po pro mnohé překvapivě vydařeném prvním kole jí plán zhatila jedna rána. Česká jednička a veteránka nejlepší ligy světa UFC si v úvodu druhého dějství jednou ranou přivodila několikanásobnou zlomeninu palce. S tou pak proti šampionce Lucii Szabové musela zápasit ještě dalších bezmála dvacet minut. V sobotu poslala fanouškům upřímný vzkaz.
V prvním kole Pudilová jasně ukázala, že našla díru ve stylu neporažené slovenské hvězdy Lucie Szabové. Namísto předvídaného kickboxerského mače převedla titulové utkání do zápasnické show. Hned několikrát po sobě Češka dokázala sokyni dostat na zem dobře načasovanými hody.
Koučové jí nastavili strategii tak, aby kombinovala wrestling s boxingem. To druhé ale zásadně nevyšlo. Pudilová trefila jednu z ran patrně na tvrdé čelo a ještě k tomu palcem, který se okamžitě zlomil na víc kusů. Češka se nevzdala a bojovala dál, byť každé další kolo jasně bodově ztratila, až nakonec prohrála verdiktem sudích.
Druhý den po turnaji absolvovala operaci a teprve před pár dny si sundala obvazy. A co se skrývalo pod nimi, jí donutilo přemýšlet. „Viděla jsem rentgen, věděla jsem, že mám rozbitou ruku, věděla jsem, že jsem byla na operaci, ale člověk si to asi úplně nepřipustí, dokud na něj nevykoukne tahle jizva,“ píše Pudilová na Instagramu pod fotkou dlouhé jizvy podél palce a dlaně.
„Dnes mi doktor ještě vysvětlil, že to vlastně nebylo šest kousků, jak jsem si celou dobu myslela, ale sedm. Takže postupně zjišťuju, co všechno jsem si tam vlastně provedla. Naplno mi došlo, že jsem si to udělala sama. Špatně jsem trefila, sama jsem nárazem ruku tak rozbila, a přesto jsem potom ještě čtyři kola pokračovala v titulovém zápase,“ vzpomíná bojovnice.
„Pokračovala jsem s jednou rukou. Úchop mě extrémně bolel. Nemohla jsem ani pořádně udeřit, ale v hlavě jsem měla pořád jedinou věc: vyhrát. A teď, když se dívám na jizvu, říkám si… možná na těch řečech, že jsem úplný blázen, fakt něco bude,“ popisuje.
„Čtyři kola s jednou funkční rukou v titulovém zápase… Asi jsem si chtěla dokázat, že jsem terminátor. Teď mi moje jizva vysvětluje, že jsem spíš idiot. Každopádně se léčím, dávám se dohromady a pomalu se vracím zpátky,“ ukončuje upřímnou zpověď.
Byť Pudilová prohrála, další titulová šance není v nedohlednu. Její přemožitelka se odebírá z Oktagonu do zámoří, aby se zkusila prosadit v UFC. Češka tak potřebuje snad jen jednu přesvědčivou výhru a může se rázem opět dostat do boje o šampionský pás.