Přestaň brečet a vymlouvat se, pálí Muradov do Fleuryho. Domlouvání odvety se vyostřuje
Ještě před dvěma týdny, pouhou hodinu po skončení zápasu, to vypadalo, že je mezi Machmudem Muradovem a Willem Fleurym vše dohodnuto. Irský bijec po drsné prohře na Oktagonu 92 vyzval k remači novopečeného šampiona a ten jej pohotově přijal. Na tiskové konferenci v přímém přenosu si dokonce domluvili místo a čas – pražská O2 arena na konci roku. Teď se však hádají o tom, v jaké váze duel proběhne. Uzbek tlačí na přesun do těžké divize, aby měl šanci získat další titul. Fleury se staví ostře proti a rozpoutal slovní přestřelku.
Oba chtějí odvetu, ale neshodnou se na zásadní podmínce – váze. Will Fleury na turnaji Oktagon 92 na Štvanici přišel o titul polotěžké váhy (-93 kg), Machmud Muradov mu chce nyní sebrat i ten v těžké váze. Uzbekovi by se tím podařil dosud nevídaný kousek. Byť ve střední divizi (-83,9 kg) drží pouze prozatímní pás, ovládnutím supertíhy by se stal prvním triple šampionem v historii velkých evropských lig.
Sedmatřicetiletý Ir má bez ohledu na nedávnou porážku stejnou ambici. Proto tolik tlačí, aby dostal šanci opět získat titul v polotíze. Pokud by přistoupil na odvetu v těžké divizi a vyhrál, byl by nadále pouze jejím šampionem. A v případě, že by prohrál, úplně by přišel o tento prestižní status.
Teprve hodinu poté, co Muradov poslal Fleuryho k zemi, kde ho zasypal ranami, oba bojovníci zasedli za jeden stůl na tiskové konferenci.
„Mojí hlavní prioritou je dostat zpět titul v polotěžké váze. Ten má teď Mach. Vím, že je teď v dobré pozici, protože je i prozatímní šampion ve střední váze a měl by proto teď bojovat s Krzysztofem Jotkem. Vím, že na tiskovce se zápasy nedělají, ale fakt si chci vzít ten pás zpět,“ prohlásil Ir, načež Uzbeka oslovil přímo. „Zvládl bys remač v prosinci na Oktagonu 100? To by bylo skvělé,“ řekl.
Zmatek v domluvě
Muradov neváhal. Přestože ještě před konferencí v rozhovoru pro deník Sport uvedl, že chce, aby se odveta odehrála v těžké váze, v sále před kamerami kývl na start v polotíze. „Není problém! Já jsem připravený. Aspoň na Vánoce budu moct žrát, když to bude v polotěžké váze,“ prohlásil elitní bijec, který absolutní většinu své dosavadní kariéry působil v o devět kilo nižší kategorii.
Uctivé poměry mezi rivaly ale vzaly rychle za své. Muradov v aktuálně probíhajících jednání s vedením Oktagonu nastavil jasné ultimátum: Buď se odveta odehraje v těžké váze, nebo se vrátí zpět do té střední, aby se utkal se šampionem Jotkem.
Proti tomu se Fleury naštvaně ohradil. „Zápas v těžké váze mi přeci nevrátí titul v polotěžké. Pokud prohraješ, zdrhneš do střední váhy a já budu muset čekat, až se vrátíš do polotěžké k obhajobě. Než jsem já učinil přesun do vyšší kategorie, porazil jsem to nejlepší, co bylo v té původní. Ukončil jsem Daniela Škvora, Pavla Langera a přejel Karlose Vémolu,“ prohlásil Ir na sociálních sítích.
„Ty chceš šanci v těžké váze a přitom máš v polotíze jen jednu kontroverzní výhru,“ dodal Fleury. Onu kontroverzi vítězství vidí v tom, že sám rivala poslal k zemi a finiš odvrátil gong na konci prvního kola. Zároveň tvrdí, že byl při ukončení stále při vědomí a mohl dál bojovat.
Muradov s reakcí neotálel. „Přestaň brečet a vymlouvat se. Prohrál jsi, já vyhrál. Vzal jsem ten zápas jen dvanáct dní předem, bojoval s tebou ve tvojí vlastní váhové kategorii a porazil tě. Měl jsi příležitost dát si se mnou odvetu v těžké váze, ale nechtěl jsi ji,“ odpověděl bijec komentářem na Fleuryho příspěvek na instagramu.
„Teď mám vyřizování ve střední váze. Jdu si vzít to, co mi patří - můj pás. A potom budu obhajovat dva tituly. A ty dál breč, stěžuj si, dělej výmluvy a přidávej všechna ta vtipná videa a fóry, co tak rád děláš,“ popíchl Muradov rivala nakonec.