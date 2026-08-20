Proti Humburgerovi si sáhnu na dno, předpovídá Kincl a mluví o další titulové šanci
Žádné z tuzemských derby za poslední dobu nenabízí na papíře takovou kvalitu a neslibuje tak atraktivní podívanou jako duel Patrika Kincla a Dominika Humburgera. Bývalý několikanásobný šampion se s o sedm let mladším ranařem, který zároveň slouží v armádě, pobije 17. října na turnaji Oktagon 95 v Karlových Varech. V sázce je mnoho. Souboj borců z kraje světové padesátky pravděpodobně pasuje vítěze do pozice titulového vyzyvatele. „Chci pak zápasit o pás,“ říká rezolutně Kincl v rozhovoru pro deník Sport.
Naposledy jste se blýskl profesorským výkonem proti Hojatu Khajevandovi, kterého jste ukončil ve druhém kole na škrcení.Když se ohlédnete za tímto mačem, vnímáte to také v podstatě jako bezchybnou, čistou práci, nebo jste mohl něco udělat lépe?
„Že to bylo úplně bez chyby, se říci nedá. Jsem nastavený tak, že tam vždy něco najdu. Je však pravda, že na cokoliv jsem sáhl, to se mi podařilo. Zvládl jsem propsat taktiku, kterou jsme měli připravenou, do zápasu a až na nějaké drobnosti se to povedlo čistě.“
Jak těžké bude podobně precizní výkon zopakovat proti Dominiku Humburgerovi?
„Nečekal jsem ani u Khajevanda, že to takto dopadne. Byl jsem nastavený, že se to strhne do těžké bitvy ve vysokém tempu. Tento přístup si teď přenáším do Karlových Varů. Jsem připravený na náročný zápas. Pokud to ale znovu sedne a povede se mi vyhrát bez větších problémů, zlobit se nebudu.“
Humburger většinu svých soupeřů strhává do zběsilé bitvy. Těšíte se na ni, nebo se spíše obáváte?
„Upřímně, po minulém zápase jsem neměl úplně vnitřní radost, protože mi tam chyběla ta pravá výzva. Byl jsem nastavený na to, že sáhnu na dno. Tento přístup si přenáším i sem. Počítám s tím, že to bude náročné. Dominik má v rukou opravdové bomby a já si na ně budu muset dát velký pozor. Bude záležet na mně, abych zachytil tempo a prosadil svou práci.“
Co je podle vás soupeřovou největší předností?
„Jeho mentální nastavení. Je těžké ho po wrestlingových výměnách nebo těžkém grapplingu zastavit, protože hned, jak vstane, pokračuje v tlaku. Spousta zápasníků potřebuje po výměně pauzu, ale on dokáže po těžké práci okamžitě znovu útočit. Častokrát tím své soupeře nalomil.“
Jak se na to připravíte?
„Čerpám ze svých zkušeností z minulosti. Jsem nastavený tak, že to bude náročné, a nesmím podlehnout. Fyzicky i psychicky se připravuji na to, že si sáhnu na dno. Vím, že může přijít chvíle, kdy mi zápas nebude chutnat, bude to bolet a třeba se mi i bude chtít zvracet. V ten moment si ale řeknu: Jo, na tohle přesně jsem trénoval. Odpočinout si můžu až po zápase v šatně v rukou zdravotníků.“
Rozhodne kondice?
„Bude to velký faktor. Pokud se zápas dostane do vysokého tempa, rozhodne celková fyzická i silová připravenost. Technicky jsme na tom podobně.“
Zajímá mě vaše mentální nastavení. Před dvěma roky jste si prošel vyhořením. Pak jste ale opět rozdmýchal vnitřní plamen. Změnil se váš přístup?
„Soustředím se více na sebe. Jasně, MMA je divácký sport, ale primárně musí bavit mě a já ho prostě miluju. Pomáhá mi, že držím nižší váhu a nemusím řešit drastické diety, takže mohu trénovat naplno až do zápasu. Naplňuje mě to, a dokud to tak bude dál, zůstanu u toho. Mám štěstí, že nemám žádná vážná zranění.“
Tento zápas bude derby. Je to pro vás něco extra?
„Česko-české zápasy nemám rád. Fandím českému MMA a chci vidět, jak se ostatním klukům daří proti zahraniční konkurenci. Už nějakou dobu jsem ale vzadu v hlavě věděl, že na to dříve nebo později musí dojít. Víme, jak Oktagon staví zápasy, rád nabízí fanouškům velké zápasy a pro české MMA je to velký zápas.“
Význam má i žebříčkově. Vy jste dvojka střední divize Oktagonu, Humburger trojka. Myslíte si, že vám tento duel zajistí titulovou šanci?
„To jsou otázky. Řešili jsme to už před Khajevandem, že?“ (směje se)
Ano, řešili. Tehdy jsem si myslel, že to tak proběhne.
„Já taky! Byl jsem skoro přesvědčený, že to tak bude. Nicméně střední váha je sakra zamotaná. Čert nám byl dlužný ten loňský Tipsport Gamechanger, který to celé zamotal. Je to složité. Myslím si, že už proti Khajevandovi jsem dostatečně ukázal, že si titulovou šanci zasloužím. Na druhou stranu bych na něj musel čekat bůhvíjak dlouho. A nechci se rouhat v tom, že jsem teď relativně zdravý, a čekat a natahovat to. Pak by přišlo nějaké brutální zranění, které mě sekne. To se raději udržím v zápasovém chodu a vletím proti tomu, koho mi Oktagon nabídne. Po této výhře ale asi nebude žádných pochyb, že jsem další v řadě na titulák.“
Zápas se uskuteční v půlce října. Chcete stihnout jubilejní turnaj Oktagon 100 na konci roku?
„Samozřejmě tam mířím! Musím o sobě dávat vědět. O2 arena mě baví a daří se mi tam, byť je to v blbém období. Dcera ani neví, kdy jsou Vánoce, protože je skoro vždy posouváme. Vím ale, že to bude stát za to. Atmosféra toho turnaje bude skvělá.“