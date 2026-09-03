Muradov se rozhodl: Fleury teď odvetu nedostane, protože brečí. Chci radši Jotka
Vyostřená rivalita mezi Machmudem Muradovem a Willem Fleurym si bude muset počkat na své rozuzlení. Uzbecký bijec totiž jasně prohlásil, že se s irským rivalem na prosincové jubilejní akci Oktagon 100 nemíní utkat. „Já už jsem rozhodnutý definitivně. Fleurymu jsem nabídl těžkou váhu. On nechce, tak nechce. Já zase odmítám polotěžkou váhu,“ říká rezolutně Muradov v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Chápete, proč chce Fleury okamžitou odvetu a máte o ni také zájem?
„Fleuryho ta prohra žere. Podcenil mě. Myslel si, že mě měl na lopatě. Ano, v prvním kole mě trefil a kontroloval na zemi. Já to ale dokázal otočit. Vyhrál jsem a je jedno jak. Připsal jsem si zelené políčko a hotovo! Nevím, proč bych měl mít povinnost mu dávat hned odvetu. Já ten zápas přijal dvanáct dní před konáním a ještě navíc ve vyšší váhové kategorii. Nemyslím si, že mu musím dávat odvetu okamžitě. Rok a půl jsem čekal na zápas o sjednocení titulu ve střední váze a myslím, že si ho nesporně zasloužím. Zajímá mě to víc. Jestli chce Fleury tak moc odvetu, ať se mnou bojuje v těžké váze, kde taky drží titul.“
Zmatek ohledně toho, v jaké váhové kategorii se má odveta udát, vznikl na tiskové konferenci, kde jste Fleurymu potvrdil, že s ním klidně půjdete opět v polotěžké váze.
„Byl jsem plný euforie z výhry. A potom jsem si řekl, proč bych mu musel dávat odvetu ve váze, jakou chce on. Navrhnul jsem tedy následně těžkou váhu a on začal natáčet nějaká videa a rýpat do mě.“
Po vaší slovní výměně na sociálních sítích se zdá, že namísto odvety se vydáte zpět do střední váhy pro utkání s šampionem Krzysztofem Jotkem. Je to tak?
„Ano. U mě je to definitivní. Dal jsem Fleurymu nabídku na zápas v těžké váze. On nepřijal a začal si točit videa, na nichž ukázal, jak je falešný. Mluví o respektu, ale pak dělá trash talk a vyzývá mě. Teď mu odvetu nedám. Mně je jedno, co píšou fanoušci, že jsem ho trefil jen se štěstím nebo co... Vzal jsem ten zápas na poslední chvíli, mimo moji váhovku a vyhrál jsem ho. A je úplně jedno jak.“
Počítáte ale s tím, že se příští rok po mači s Jotkem při první obhajobě titulu polotěžké divize utkáte podruhé s Fleurym?
„Uvidíme, co bude dál. Třeba ho někdo do té doby porazí a on už nebude jednička divize. Mně to je jedno. Já si soupeře nevybírám. Budu zápasit kdykoliv a s kýmkoliv. Nebude to podle toho, jak chce on (Fleury). Teď jdu pro svoje zlato do střední váhy a čeká mě zápas světové kvality. Jotko mimo UFC ještě nikdy neprohrál.“
Současně říkáte, že chcete být triple šampionem – držet tituly ve třech váhových divizích zároveň. Jaká cesta k tomuto cíli podle vás vede?
„Prvním krokem je porazit Jotka. Jestli pak budu nejprve obhajovat titul v polotěžké váze, nebo půjdu rovnou do těžké, je na vedení Oktagonu. Předtím, když byl Fleury double šampion, Ondra Novotný řekl, že mu klidně dá rovnou zápas ve střední váze, aniž by v ní předtím v Oktagonu zápasil. Když budu mít po utkání s Jotkem také dva tituly, taky by mi mohl dát šanci bojovat o pás v těžké váze hned.“
Fleury teď nedostane odvetu. Naschvál!
Očekáváte, že bude Jotko těžší soupeř než Fleury?
„Asi ano. On je o dost chytřejší. Neudělá takovou chybu a nepodcení mě. Své bojové IQ ukázal už při zápase s Kerimem Engizekem. Nenechal se strhnout do mely a držel se pevně strategie. Jotko a Fleury mají taky jinou mentalitu. Fleury se jde vždy do klece pobít, Jotko je spíš taktik.“
Je už utkání s Jotkem plně potvrzené?
„Není, ale já už jsem rozhodnutý definitivně. Fleurymu jsem nabídl těžkou váhu. On nechce, tak nechce. Já zase odmítám polotěžkou váhu. Hotovo. Nedostane teď odvetu v polotěžké. Naschvál!“
Naschvál?
„Ano. Naschvál to udělám, protože se pořád vyjadřuje na sítích a brečí. Nejdřív ukazoval respekt a teď zas úplný opak. Nabídl jsem mu těžkou váhu, ale měl se rozhodnout do konce srpna. Už to nejde. Já jsem začal hubnout. Do těžké bych naopak musel přibírat. Opravdu to nefunguje tak, že si řeknu, že dnes zápasím v těžké váze a za měsíc ve střední nebo naopak. Já chci vyhrát, a proto to beru zodpovědně. Dřív jsem dělal chyby, když jsem byl v UFC. Lítal jsem po světě, pořádal turnaje v Uzbekistánu a dával jsem soustředění jinam, než na kariéru. Tuhle chybu už neudělám.“
Po výhře nad Fleurym jste poskočil na devětadvacátou příčku světového pořadí, vysoko nad mnoha bojovníky UFC. Jste ještě v kontaktu se zámořskou ligou?
„Ano, jsem. Mám super vztahy s matchmakerem Mickem Maynardem, občas si píšeme. Já mám teď ale v Oktagonu skvělou smlouvu, která mi dává další možnosti, takže mě neláká vrátit se zpět do UFC. Co by mi nabídli? Předtím jsem měl šedesát tisíc dolarů (1,25 milionu korun) a jednou tolik za výhru. Teď si třeba za jeden zápas v Gruzii v grapplingu přijdu na padesát tisíc dolarů.“
Chápu.
„Na rozdíl od doby, kdy jsem byl v UFC, teď už se plně soustředím jen na zápasení a další dva až tři roky se mu budu věnovat naplno. Pak mám další plány. Postavím velkou tělocvičnu, jak je teď Oktagon Gym v Praze, kde bude i ubytování a restaurace. Pomůžu tak mladým klukům z Uzbekistánu, aby mohli přijet, trénovat a ucházet se o smlouvy v Oktagonu a dalších organizacích.“