Lengál nasadil zběsilé tempo. Zápas v Brně a dvě reality show: povede talenty v Cage Game
Ani v sedmatřiceti letech Vladimír Lengál nezastavuje a kromě zápasení dává energii do budování nové generace a pořádání své vlastní reality show. Již tuto sobotu se představí na turnaji Oktagon 93 v Brně, kde v roli velkého favorita nastoupí proti Mauricovi Adorfovi. Hned po zápase se ale opět vrací do akce. Vedení ligy z něj totiž udělalo hlavního trenéra českého výběru talentů pro druhou sérii projektu Cage Game, v němž se střetne se slovenským týmem.
Už jen čtyři dny dělí někdejšího českého boxerského šampiona od očekávaného mače na domácí půdě v Brně. „Německý McGregor“, jak se Mauricovi Adorfovi nechvalně přezdívá, je pro Vladimíra Lengála papírově snadný soupeř na rozjezd po poslední těsné porážce na body s Ozanem Alsanerem. Známý finišer původem ze Znojma musí sobotní test přesvědčivě zvládnout, aby naplno využil momentum, které získal účastí v projektu Cage Game a spuštěním vlastní reality show.
„Cítím se úplně skvěle. Samozřejmě, závěrečné shazování trošku kouše, takže už jen počítám dny, ať už je vážení a mám to za sebou,“ povídá s úsměvem Lengál. „Brno je vždycky speciální. Přijdou přátelé, rodina, manželka i se syny. Je to trošku tlak navíc, protože jim chci doručit výhru za každou cenu, ale těší mě, že vidí, jak táta maká, a podporují mě,“ dodává.
Do zápasu míří se sebevědomím jasného favorita, zároveň však cítí, že má co napravovat po posledním klopýtnutí. „Baví mě se prát komplexně, piluju hodně wrestling a grappling. Opomíjím ale svou nejsilnější zbraň – boxing. V této přípravě jsem se zaměřil na tvrdý a tlačivý postoj. Nechci to prováhat jako posledně s Aslanerem. Ta prohra mě strašně štve. Kdybych vyhrál, už bych stál vysoko v žebříčku,“ přiznává sedmatřicetiletý matador.
Chci se dostat na špičku divize
Ještě loni hlásil Lengál útok na titul. V klíčových soubojích s Ivanem Buchingerem a Denizem Ilbayem se mu však nedařilo. Teď své ambice pozměnil. „Stále se chci dostat na špičku divize. Posledně stačil kousek a mohli jsme se bavit úplně jinak. Už se ale přestávám upínat na titul, protože mě to dřív svazovalo. Chci zkrátka vyhrávat jeden zápas za druhým a nepředbíhat,“ vysvětluje.
Vedle přípravy na utkání s Adorfem si vzal Lengál na bedra ještě dva další úkoly. Když mu vedení Oktagonu zavolalo s nabídkou na post trenéra českého týmu talentů v projektu Cage Game, neváhal. „Už za sebou máme první natáčecí den a bylo to skvělé,“ pochvaluje si. „Můžu pomoct mladým puškám se vstupem do profesionálního MMA. Pro mě je to zas příležitost, jak se dostat do povědomí mainstreamovým fanouškům. Na konci roku skočím do dalšího mače, takže zůstanu divákům pořád na očích.“
V projektu, který bude dokumentován v několika dílech na YouTube, bude Lengál vést tým spolu s influencerem Filipem Ondráškem zvaným „Pruyem“. „Snad se mi podaří ho zlanařit do bojových sportů,“ směje se Lengál. „Chemie mezi námi je dobrá. Je to velký sportovec. Hrával hokej za Brno a teď hraje americký fotbal za pražské Black Panthers,“ pochvaluje si bijec.
Lengál spouští vlastní reality show
Spokojený je i s výběrem talentů. „Máme tam nějaká želízka v ohni. Jsou to původem boxeři, kteří se překopali do MMA, jako kdysi já. Rychle se přizpůsobili nové disciplíně a stávají se z nich komplexní bojovníci. Myslím, že máme velké šance,“ hodnotí.
Kromě účasti v reality show Oktagonu ještě spouští svou vlastní. Fanoušky vezme na dva týdny zadarmo do elitních týmů v Thajsku, kde bude dokumentovat jejich cestu. „Oktagon nás tlačí, ať jsme aktivní na sociálních sítích, ať máme YouTube, ať máme HeroHero a podobně. Mně se zdá, že je ten koncept ukazování života zápasníka už ohraný. Chtěl jsem to pojmout jinak, a tak nebudu já hlavní postavou mé show, ale koučem běžných lidí, kteří si chtějí plnit sny,“ povídá Lengál o projektu, který pojmenoval Thailand Fight Life.
„Vezmeme kohokoliv a nastavíme mu trénink na míru. Pokud půjde o hobbíka, který chce změnit životní styl, není problém. Stejně tak zajistíme vše potřebné i amatérským bojovníkům, kteří se připravují na zápas,“ dodává.
Lengálův program do konce roku je nabitý k prasknutí. První a nejdůležitější krok na této štaci ho čeká už tuto sobotu na brněnském turnaji Oktagonu.