Roušal vs. Mågård v TV: Kde sledovat OKTAGON 93 živě?
- OKTAGON 93 se přesouvá do Brna, kde přivítá mnoho domácích bojovníků a fanoušky bojových sportů čeká opravdu nadupaná zápasová karta.
- Hlavním soubojem večera bude střetnutí Radka Roušala s Dánem Jonasem Mågårdem, avšak dočkáme se mnoha dalších zajímavých duelů, mezi nimiž vyčnívá střet Josefa Hály s Radovanem Úškrtem.
- Turnaj začíná v sobotu 12. září od 18:00. Hlavní zápas se očekává kolem 22:00 až 23:00. Kde sledovat OKTAGON 93 živě?
Kde sledovat OKTAGON 93 živě?
- Premier Sport 3 Extra
OKTAGON 93 můžete sledovat na stanici Premier Sport 3 Extra. Tento balíček můžete najít pouze u televizního poskytovatele Telly za cenu 320 Kč, v den turnaje stojí 400 Kč. Živý přenos můžete koupit ZDE>>>
- OKTAGON TV
Další variantou je PPV OKTAGON TV, který vychází na 319 Kč.
Požadavky na sledování Oktagon TV
Stolní počítače
Mobilní zařízení
Operační systém
Aktuální verze Windows 10 a vyšší / MacOS 12 a vyšší
Android 12 / iOS 15 a novější
Prohlížeč
Google Chrome 116 a vyšší
Google Chrome 116 a vyšší Safari 15 a vyšší
Další požadavky
Procesor min. 1,6 GHz
Rychlost internetu min.10 Mbps/s
Při přehrávání se doporučuje zdržet využívání jiných aplikací, které by mohly narušit kvalitu připojení.
OKTAGON 93 živě v livestreamu
Další možností je sledovat tento turnaj v přímém přenosu sázkových kanceláří. Vysílání má na starosti Tipsport a Chance. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazeno minimálně 30 Kč během posledních 30 dní.
Program a hlavní karta Oktagon 93
|Zápasníci
|Váhová kategorie
|MAIN CARD
|Radek Roušal (ČR) vs. Jonas Mågård (Dán.)
|Featherweight
|Andrej Kalašnik (ČR) vs. Kennedy Rayomba (Něm.)
|Middleweight
|Vladimír Lengál (ČR) vs. Maurice Adorf (Něm.)
|Lightweight
|Josef Hála (ČR) vs. Radovan Úškrt (ČR)
|Catchweight 80 kg (stand and bang pravidla)
|Daniel Ligocki vs. Brajan Przysiwek
|Middleweight
|Vojtěch Garba (ČR) vs. Robert Lau
|Light Heavyweight
|PRELIMS
|Jakub Dohnal (ČR) vs. Vojto Barborík (SK)
|Lightweight
|Tomáš Cigánik (SK) vs. Murat Tüysüz (Něm.)
|Lightweight
|Robin Fošum (ČR) vs. Dustin Rabiega (Něm.)
|Light Heavyweight 93 kg (stand and bang pravidla)
|Šimon Bruknar (ČR) vs. Nathan Haywood (Ang.)
|Bantamweight
|Niamh Kinehan (VB) vs. Alana Cook (Kan.)
|Bantamweight
|FREE PRELIMS
|Ali Gündüz (Něm.) vs. Dávid Dániel Komár (Maď)
|Bantamweight
Nejzajímavější zápasy v turnaji Oktagon 93
Radek Roušal vs. Jonas Mågård
Hlavní zápas turnaje OKTAGON 93 přinese vyhrocenou podívanou. Brněnská hvězda Radek Roušal si chce vyřídit účty s Jonasem Mågårdem. Ten se totiž dost nevybíravě vyjadřoval o Roušalově přítelkyni Nele Slovákové, což samozřejmě nezůstalo bez odezvy. Kontroverzní brněnský bojovník je obávaným ranařem, který v posledních zápasech předvádí výborné výkony a ukončuje soupeře na počkání.
Jeho soupeř Jonas „Shark“ Mågård je bývalým šampionem OKTAGONu a nyní jde o váhu výše, kde by chtěl navázat na svou úspěšnou éru. V československé organizaci proslul svým trash talkem, kterým vyvolal emoce i před tímto zápasem. Vyhraje tedy bývalý šampion, nebo domácí oblíbenec?
Josef Hála vs. Radovan Úškrt
Josef Hála vletěl do OKTAGONu jako čerstvý vítr a zařadil se mezi nejpopulárnější bojovníky tuzemské scény. Je mistrem v boxu bez rukavic a prvním Čechem, který získal titul evropského šampiona v prestižní organizaci BKFC. Berserker si získal srdce fanoušků nejen bojovým stylem, kterým ukončuje soupeře na počkání tvrdě a nekompromisně, ale také svou neuvěřitelnou bezprostředností a bodrou povahou.
Nyní ho čeká těžká zkouška. Radovan Úškrt je slovenský střelec, který všech svých 9 výher získal formou KO, z toho 8 hned v 1. kole. Nekompromisní bojovník se naposledy postavil Ondřeji Raškovi, kterého ukončil hned ve 2. minutě zápasu.