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Roušal vs. Mågård v TV: Kde sledovat OKTAGON 93 živě?

Radek Roušal
Radek RoušalZdroj: Oktagon MMA
Josef Hála.
Slavící Jonas Magard po obhajobě titulu v Liberci
Jonas Magard porazil na Oktagonu v Newcastlu Jacka Cartwrighta
Radek Roušal v postoji
Radek Roušal.
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Otakar Plzák
Oktagon
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  • OKTAGON 93 se přesouvá do Brna, kde přivítá mnoho domácích bojovníků a fanoušky bojových sportů čeká opravdu nadupaná zápasová karta.
  • Hlavním soubojem večera bude střetnutí Radka Roušala s Dánem Jonasem Mågårdem, avšak dočkáme se mnoha dalších zajímavých duelů, mezi nimiž vyčnívá střet Josefa Hály s Radovanem Úškrtem.
  • Turnaj začíná v sobotu 12. září od 18:00. Hlavní zápas se očekává kolem 22:00 až 23:00. Kde sledovat OKTAGON 93 živě?

Kde sledovat OKTAGON 93 živě?

  • Premier Sport 3 Extra

OKTAGON 93 můžete sledovat na stanici Premier Sport 3 Extra. Tento balíček můžete najít pouze u televizního poskytovatele Telly za cenu 320 Kč, v den turnaje stojí 400 Kč. Živý přenos můžete koupit ZDE>>>

  • OKTAGON TV

Další variantou je PPV OKTAGON TV, který vychází na 319 Kč.

Požadavky na sledování Oktagon TV

 

Stolní počítače

Mobilní zařízení

Operační systém

Aktuální verze Windows 10 a vyšší / MacOS 12 a vyšší

Android 12 / iOS 15 a novější

Prohlížeč

Google Chrome 116 a vyšší
Safari 15 a vyšší
Microsoft Edge 123 a vyšší

Google Chrome 116 a vyšší Safari 15 a vyšší

Další požadavky

Procesor min. 1,6 GHz
Paměť RAM min. 8 GB
Rychlost internetu min.10 Mbps/s

Rychlost internetu min.10 Mbps/s

Při přehrávání se doporučuje zdržet využívání jiných aplikací, které by mohly narušit kvalitu připojení.

OKTAGON 93 živě v livestreamu

Další možností je sledovat tento turnaj v přímém přenosu sázkových kanceláří. Vysílání má na starosti Tipsport a Chance. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazeno minimálně 30 Kč během posledních 30 dní.

Program a hlavní karta Oktagon 93

ZápasníciVáhová kategorie
MAIN CARD
Radek Roušal (ČR) vs. Jonas Mågård (Dán.)Featherweight
Andrej Kalašnik (ČR) vs. Kennedy Rayomba (Něm.)Middleweight
Vladimír Lengál (ČR) vs. Maurice Adorf (Něm.)Lightweight
Josef Hála (ČR) vs. Radovan Úškrt (ČR)Catchweight 80 kg (stand and bang pravidla)
Daniel Ligocki vs. Brajan PrzysiwekMiddleweight
Vojtěch Garba (ČR) vs. Robert Lau
Light Heavyweight
PRELIMS
Jakub Dohnal (ČR) vs. Vojto Barborík (SK)Lightweight
Tomáš Cigánik (SK) vs. Murat Tüysüz (Něm.)Lightweight
Robin Fošum (ČR) vs. Dustin Rabiega (Něm.)Light Heavyweight 93 kg (stand and bang pravidla)
Šimon Bruknar (ČR) vs. Nathan Haywood (Ang.)Bantamweight
Niamh Kinehan (VB) vs. Alana Cook (Kan.)Bantamweight
FREE PRELIMS
Ali Gündüz (Něm.) vs. Dávid Dániel Komár (Maď)Bantamweight

Nejzajímavější zápasy v turnaji Oktagon 93

Radek Roušal vs. Jonas Mågård

Hlavní zápas turnaje OKTAGON 93 přinese vyhrocenou podívanou. Brněnská hvězda Radek Roušal si chce vyřídit účty s Jonasem Mågårdem. Ten se totiž dost nevybíravě vyjadřoval o Roušalově přítelkyni Nele Slovákové, což samozřejmě nezůstalo bez odezvy. Kontroverzní brněnský bojovník je obávaným ranařem, který v posledních zápasech předvádí výborné výkony a ukončuje soupeře na počkání.

Jeho soupeř Jonas „Shark“ Mågård je bývalým šampionem OKTAGONu a nyní jde o váhu výše, kde by chtěl navázat na svou úspěšnou éru. V československé organizaci proslul svým trash talkem, kterým vyvolal emoce i před tímto zápasem. Vyhraje tedy bývalý šampion, nebo domácí oblíbenec?

Josef Hála vs. Radovan Úškrt

Josef Hála vletěl do OKTAGONu jako čerstvý vítr a zařadil se mezi nejpopulárnější bojovníky tuzemské scény. Je mistrem v boxu bez rukavic a prvním Čechem, který získal titul evropského šampiona v prestižní organizaci BKFC. Berserker si získal srdce fanoušků nejen bojovým stylem, kterým ukončuje soupeře na počkání tvrdě a nekompromisně, ale také svou neuvěřitelnou bezprostředností a bodrou povahou.

Nyní ho čeká těžká zkouška. Radovan Úškrt je slovenský střelec, který všech svých 9 výher získal formou KO, z toho 8 hned v 1. kole. Nekompromisní bojovník se naposledy postavil Ondřeji Raškovi, kterého ukončil hned ve 2. minutě zápasu.

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