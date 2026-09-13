Urážel Slovákovou, krotil ho i Novotný. Magard pak uškrtil Roušala a omlouval se
- Jonas Magard na turnaji Oktagon 93 v Brně dominoval i přes váhovou nevýhodu a Radka Roušala uškrtil ve třetím kole na gilotinu.
Po zápase se dánský bojovník omluvil za osobní útoky v trashtalku, které mířily i na Roušalovu partnerku Nelu Slovákovou.
Promotér Ondřej Novotný potvrdil, že musel Magarda v týdnech před turnajem krotit a vyzvat k zastavení útoků na rodinu.
Nová domácí hvězda Radek Roušal se na sobotním Oktagonu v Brně pokusil uzmout skalp někdejšího šampiona Jonase Magarda. Ten ale dokázal i přes váhovou nevýhodu přibližně sedmi kil proti českému bijci dominovat. Ve třetím kole jej uškrtil na gilotinu. Dán se po skončení zápasu omluvil za hodně vyhrocený trashtalk, který proti Roušalovi vedl v kuse několik týdnů před utkáním. Šéf ligy Ondřej Novotný na tiskové konferenci přiznal, že musel Magardovi psát, aby ve slovních útocích ubral.
O tom, že rivalita mezi Radkem Roušalem a Jonasem Magardem přešla do osobní roviny, nebylo už několik týdnů žádných pochyb. Napětí mezi bojovníky v hlavním mači sobotního Oktagonu 93 v Brně bylo enormní. Ještě v kleci pár chvil před startem utkání po sobě křičeli urážky a hecovali se navzájem. Když ale zápas začal, ani jeden z nich se nenechal strhnout do bezhlavé bitky.
Českému ranaři se proti zkušenějšímu Dánovi dařilo zprvu dobře. Tvrdě jej trefoval a rozkopával mu přední nohu. Někdejší šampion ale nakonec stejně ukázal, že je o úroveň výš, když Roušala bez větších problémů opakovaně házel na zem, načež jej ve třetím kole uškrtil technikou zvanou gilotina.
Zápasem však napětí mezi soupeři neskončilo. Roušal odmítl hned po boji zapomenout na týdny posměšků, urážek a koláží, které zesměšňovaly nejen jeho, ale i jeho partnerku, influencerku Nelu Slovákovou.
Omluva po týdnech urážek
„Já jsem to dělal, protože mi to přišlo trochu jako vtipný. Mám někdy šílený smysl pro humor, ale je prostě skvělé bojovat v zápasech, které lidi zajímají. V tomto případě jsme to ale oba opravdu přehnali a já se tímto opravdu omlouvám,“ vyjádřil se Magard na tiskové konferenci.
„Já jsem nešel přes čáru. Kdybych chtěl jít přes čáru, tak teď jdu a dám ti facku. Ty si hraješ na trashtalk, ale to je realita,“ pohotově se ohradil Roušal. „Na to jsi příležitost měl,“ opáčil Dán.
Spolumajitel Oktagonu Ondřej Novotný následně uvedl, že musel Magardovy slovní útoky během posledních týdnů několikrát krotit. „Určitě to bylo přes čáru. Párkrát jsme mu to taky řekli. Chtěli jsme hlavně zastavit věci, které se týkaly rodin,“ přiznal promotér.
„Víte, je to dost těžké rozpoznat, kde je ta hranice. Když je to jenom mezi dvěma zápasníky, tak je to asi v pořádku. Můžete vtipkovat, ale tohle mi vtipné nepřišlo. Na můj vkus to bylo trochu moc. Jonasovi jsem osobně psal, že už to opravdu přehání. Teď se omluvil a já si myslím, že je prostě lepší to nepřehánět. Všichni mají děti a je dobré si uvědomit, že všechno, co na internet dáte, tam zůstane navždy. Tohle byla lekce pro všechny,“ shrnul Novotný.
Byť se jeho výkon zakalil přehnaným trashtalkem, Magard v sobotu opět dokázal, že patří mezi nejkvalitnější bojovníky Oktagonu. Nyní drží sérii tří výher a vyhlíží další titulovou šanci. „Samozřejmě, že chci zápasit o pás. Bohužel o tom ale nerozhoduji, takže budu zkrátka dál vyhrávat, dokud nepřijde můj čas,“ řekl čtyřiatřicetiletý Dán.