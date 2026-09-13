Kandidát na KO roku! Dohnal si zachránil kariéru a získal bonus 120 tisíc: Je to vykoupení
Perfektní vykoupení. Z posledních pěti zápasů čtyři prohrál KO a jeho kariéra se ve čtyřiatřiceti letech dostala do zlomového bodu. Výhra nad slovenským veteránem Vojtěchem Barboríkem na sobotním Oktagonu 93 byla pro Jakuba Dohnala naprostou nutností. Českému „Hezounovi“ se v záchranném mači povedlo něco nevídaného – ve druhém kole trefil bleskovým kopem z otočky soupeře na bradu a postaral se o nejlepší finiš večera, za který inkasoval bonus 120 tisíc korun.
„Ať to dopadne, jak chce, můj cíl je si ten zápas užít.“ Takovou mantru si Jakub Dohnal opakoval před sobotním mačem na Oktagonu 93 v Brně. A držel se jí i v kleci. Namísto pokusů o strhy na zem, kde je papírově nejsilnější, se pustil do přestřelky. Po vyrovnaném prvním kole začal druhou pětiminutovku smělou technikou – kopem z otočky. Dohnalova pata dopadla přímo na bradu Vojtěcha Barboríka a ten se zapotácel, než po dalších dvou úderech padl k zemi.
„Trénoval jsem tak, aby mě to bavilo, takže jsem dělal otočky a další blbosti z televize a ono to vyšlo,“ smál se Dohnal bezprostředně po vyhlášení verdiktu.
Euforie byla jistě na místě. Loni startoval dvakrát a v obou duelech s elitními soky padl knockoutem už v prvním kole. Teď se raduje nejen z cenné výhry nad někdejším titulovým vyzyvatelem, ale také z toho, že si ověřil, že ještě vydrží tvrdé rány. Byť první kolo bodově vyhrál, několikrát inkasoval přímo na bradu.
„Vojta mě párkrát trefil tvrdě zadní rukou. Nabíhal jsem si na ni jak idiot. Mně to ale paradoxně dodávalo sebevědomí. Říkal jsem si, hlava drží, jsem zpátky, super,“ líčil čtyřiatřicetiletý bijec.
„Je to velké vykoupení a snový kariérní návrat. Byl jsem outsider a povedlo se mi umlčet všechny pochybovače. Nevím, jestli jde vůbec popsat, jak jsem šťastný. Asi mi to teprve dojde,“ povídal po boji, načež jej na tiskové konferenci příjemně zaskočil bonus sto dvaceti tisíc korun za nejlepší výkon večera. Ten je o to cennější, že byl vybrán z velké konkurence. Na turnaji v Brně padlo celkem sedm KO. Peníze prý Dohnal rozdělí mezi tým a část věnuje kamarádovi na svatbu.