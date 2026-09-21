Vémola o zlém období: Trénink na zápas mě zachraňuje. Chci, ať už se lidé neptají, co doma
Karlosu Vémolovi se blíží velký návrat do klece. Už tuto sobotu se ve Frankfurtu na turnaji Oktagonu před asi šedesáti tisíci diváky postaví německé hvězdě Frédéricu Vosgrönemu. Příprava na zápas, kterou jednačtyřicetiletý bijec zahájil v létě, jej podle jeho slov zachraňuje od stresu, který se na něj dere během náročného období v osobním životě. „Každý své osobní problémy řešíme nějak jinak a já před nimi utíkám do gymu, do té přípravy. A to mě zachraňuje a vysvobozuje,“ říká v rozhovoru pro iSport.
Před více než čtrnácti měsíci se Karlos Vémola rozloučil s profesionální kariérou. Teď se ale v jednačtyřiceti letech vrací zpět do náročného duelu s elitním německým zemařem Frédéricem Vosgrönem. Byť musí opět podstupovat těžkou přípravu a brutální hubnutí, nestěžuje si, ba naopak. Návrat do zápasnické řehole mu pomáhá odreagovat se od strastí v osobním životě – rozchodu s manželkou Lelou a policejním vyšetřování kvůli údajné účasti v drogové kauze.
„Já jsem končil jako na vrcholu svojí kariéry a byl jsem, byl jsem s tím úplně vyrovnanej. A bavilo mě to, užíval jsem si to, ale musím říct, že potom, co Neandrtálce (přezdívka Vosgröna, poznámka redakce) zmlátím, tak za ním přijdu a poděkuju mu, že mě do toho vrátil zpátky. Já jsem před sebou totiž fakt neměl žádný cíl,“ vypráví Vémola v novém díle podcastu iSport Fight!.
Vémola o tom, jak řeší rozchod
„On tohle vymyslel, a to v tom nejlepším možném čase, protože já teďka zažívám dost blbý období, co se týče osobního života. Každý své osobní problémy řešíme nějak jinak a já před nimi utíkám do gymu, do té přípravy. A to mě zachraňuje a vysvobozuje,“ vysvětluje někdejší šampion.
„Nemám čas se těmi každodenními starostmi trápit a stresovat. Fakt se soustředím jen na zápas. Makám, dřu a je mně dobře. Jsem v hrozné fyzické a psychické pohodě,“ dodává spokojeně.
Nikoliv jen samotná příprava, ale i vítězství je pro Vémolu velkým hnacím motorem. „Já chci, aby se mě lidi přestali ptát na to, co se děje doma, jak se hádám s partnerkou, jak dělám tohle nebo támhleto. Chci, aby zas novináři chodili a ptali se: „Co teď? Jakého soupeře chceš příště? Budeš zápasit v O2 areně na Oktagonu 100?“ Chci, aby řešili tohle,“ vysvětluje.
„Vykoupím se z toho jenom sám, svojí prací, svojí přípravou, a tím, že ho porazím, že se zase bude mluvit o tomhle, a ne o nějakých nesmyslech, o kterých bych se ani mluvit nemělo. To, co by mělo zůstat doma a co bychom si měli zrovna vyřešit sami,“ dodává odkazujíc na bulvarizovaný rozchod s manželkou.