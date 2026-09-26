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Oktagon 94 ONLINE: velký Vémolův návrat, na stadion má dorazit až 60 tisíc fanoušků!

Karlos Vémola se svým soupeřeme
Karlos Vémola se svým soupeřemeZdroj: MMA Oktagon
Karlos Vémola během vážení
Karlos Vémola se svým soupeřeme
David Kozma při vážení
David Kozma před vážením
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Marián Šustr, Martin Pešout
Oktagon
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Svátek MMA na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu je tady! Turnaj Oktagon 94 přináší nabitou kartu před 60 tisíci diváků, jedním z hlavních lákadel je velkolepý návrat české legendy. Karlos „Terminátor“ Vémola přerušuje zápasnický důchod, aby změřil síly s neporaženým německým wrestlerem Fredericem Vosgrönem. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - Oktagon 94: Vémolův návrat
Všechny zprávyDůležité momenty

Zprávy ze dne 26. září 2026

26. září 2026 · 13:27

Ze sokoloven a cirkusových šapitó až na bundesligový stadion. Takovou cestu urazilo české MMA za poslední dvě dekády. Největší domácí liga Oktagon navíc přerostla české hranice a po dvou úspěšných turnajích v pražském Edenu nyní trhá rekord ve Frankfurtu nad Mohanem. V sobotu má na akci s pořadovým číslem 94 dorazit šedesát tisíc diváků. Více čtěte ZDE>>>

Zprávy ze dne 25. září 2026

Důležitý moment
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
25. září 2026 · 17:48

Vedení Oktagonu právě na tiskové konferenci ve Frankfurtu odhalilo, že se Machmud Muradov v pražské O2 areně utká s polským šampionem Krzysztofem Jotkem. Zároveň vedení oznámilo, že 15. května uspořádá turnaj na fotbalovém stadionu v Düsseldorfu.

Karlos Vémola
25. září 2026 · 17:30

Českou výpravu v sobotu ve Frankfurtu čekají zápasy na vrcholu startovky Oktagonu 94. David Kozma se v hlavním zápase turnaje na fotbalovém stadionu postaví domácímu hrdinovi Christianu Eckerlinovi, za nímž bude stát bezmála šedesát tisíc diváků. Karlos Vémola se postaví nové star německé scény Frédericu Vosgrönemu. Oba čeští bojovníci splnili váhové limity bez problémů a jejich trenér André Reinders tak může být zatím maximálně spokojen. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>

Karlos Vémola během vážení
Karlos Vémola během vážení
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
25. září 2026 · 16:27

Podívejte se na První dojem z Frankfurtu.

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Vémola hubl ze 112 kil! Kolik bude mít v zápase? Vosgröne nevypadal dobře • v=3&#38;iSport.tv
Karlos Vémola
25. září 2026 · 16:00

Už tuto sobotu se ve Frankfurtu na turnaji Oktagonu se před skoro šedesáti tisíci diváky postaví Karlos Vémola německé hvězdě Frédéricu Vosgrönemu. Jak dopadne střet dvou elitních zemařů a čím bude nejvíce hrozit "Neandrtálec"? To v analýze podcastu Fight! popisují experti Jan Novák a Petr Mynář.

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Dokáže Vosgröne ukončit Vémolu? Na co si musí dát Terminátor největší pozor? • iSport.tv
Důležitý moment
25. září 2026 · 09:51

Oficiální vážení Oktagonu 94 právě skončilo.

25. září 2026 · 09:50

Staredown Kozmy a Eckerlina neproběhl v podobném poklidu jako všechny předchozí. Oba zápasníci se k sobě přiblížili a srazily hlavou. Kozma poté německého soupeře odstrčil a Eckerlin mu prstem vyjádřil, že tohle si neměl dovolit. Oba zápasníci si ale potom s úsměvem podali ruce.

 

„Tenhle zápas jsem hrozně chtěl, je to pro mě něco nového. Těším se na zápas před tolika lidmi a na to, jak před tolika lidmi porazím jejich miláčka. Jdu si pro to. Bude to TKO,“ hlásil Kozma po vážení.

David Kozma a Christian Eckerlin během staredownu
David Kozma a Christian Eckerlin během staredownu
Důležitý moment
25. září 2026 · 09:46

Vážení má za sebou i druhý český zápasník 94. Oktagonu David Kozma. Navážil 79,9 kilogramů a splnil tak limit, při své premiéře na německé půdě tak vyzve domácího Christiana Eckerlina - ten navážil 79,4 kilogramů

Důležitý moment
Karlos Vémola
25. září 2026 · 09:34

Karlos Vémola splnil limit, váží rovných 89 kilo. Limit splnila i německá hvězda Frédéric Vosgröne, jeho sobotní soupeř před zhruba šedesáti tisíci diváky váží stejně. Krátký staredown mezi soupeři proběhl bez problémů a s respektem.

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25. září 2026 · 09:09

V německém Frankfurtu začíná oficiální vážení. Kdo splní limit a kdo zhřešil? Od páteční deváté hodiny můžou všechny zápasníky fanoušci sledovat v přímém přenosu na Youtube.

Zprávy ze dne 24. září 2026

Karlos Vémola
24. září 2026 · 10:00

Velký návrat českého Terminátora se blíží. Už tuto sobotu se ve Frankfurtu na turnaji Oktagonu před skoro šedesáti tisíci diváky postaví Karlos Vémola německé hvězdě Frédéricu Vosgrönemu. Příprava na zápas, kterou jednačtyřicetiletý bijec zahájil v létě, jej podle jeho slov zachraňuje od stresu, který se na něj přichází během náročného období v osobním životě. „Každý své problémy řešíme nějak jinak a já před nimi utíkám do gymu,“ vypráví v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.

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Vémola o zranění čelisti i blbém období: Trénink na zápas mě zachraňuje • v=6&#38;iSport.tv
24. září 2026 · 08:00

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