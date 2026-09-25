Oktagon 94 ONLINE: Vémola navážil bez problémů, drobný konflikt u staredownu Kozmy s Eckerlinem
Svátek MMA na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu je tady! Turnaj Oktagon 94 přináší nabitou kartu před 60 tisíci diváků, jedním z hlavních lákadel je velkolepý návrat české legendy. Karlos „Terminátor“ Vémola přerušuje zápasnický důchod, aby změřil síly s neporaženým německým wrestlerem Fredericem Vosgrönem. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 25. září 2026
Oficiální vážení Oktagonu 94 právě skončilo.
Staredown Kozmy a Eckerlina neproběhl v podobném poklidu jako všechny předchozí. Oba zápasníci se k sobě přiblížili a srazily hlavou. Kozma poté německého soupeře odstrčil a Eckerlin mu prstem vyjádřil, že tohle si neměl dovolit. Oba zápasníci si ale potom s úsměvem podali ruce.
„Tenhle zápas jsem hrozně chtěl, je to pro mě něco nového. Těším se na zápas před tolika lidmi a na to, jak před tolika lidmi porazím jejich miláčka. Jdu si pro to. Bude to TKO,“ hlásil Kozma po vážení.
Vážení má za sebou i druhý český zápasník 94. Oktagonu David Kozma. Navážil 79,9 kilogramů a splnil tak limit, při své premiéře na německé půdě tak vyzve domácího Christiana Eckerlina - ten navážil 79,4 kilogramů
Karlos Vémola splnil limit, váží rovných 89 kilo. Limit splnila i německá hvězda Frédéric Vosgröne, jeho sobotní soupeř před zhruba šedesáti tisíci diváky váží stejně. Krátký staredown mezi soupeři proběhl bez problémů a s respektem.
V německém Frankfurtu začíná oficiální vážení. Kdo splní limit a kdo zhřešil? Od páteční deváté hodiny můžou všechny zápasníky fanoušci sledovat v přímém přenosu na Youtube.
Zprávy ze dne 24. září 2026
Velký návrat českého Terminátora se blíží. Už tuto sobotu se ve Frankfurtu na turnaji Oktagonu před skoro šedesáti tisíci diváky postaví Karlos Vémola německé hvězdě Frédéricu Vosgrönemu. Příprava na zápas, kterou jednačtyřicetiletý bijec zahájil v létě, jej podle jeho slov zachraňuje od stresu, který se na něj přichází během náročného období v osobním životě. „Každý své problémy řešíme nějak jinak a já před nimi utíkám do gymu,“ vypráví v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.