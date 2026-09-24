Oktagon 94 ONLINE: Vémola se vrací v turnaji na stadionu ve Frankfurtu
Svátek MMA na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu je tady! Turnaj Oktagon 94 přináší nabitou kartu před 60 tisíci diváků, jedním z hlavních lákadel je velkolepý návrat české legendy. Karlos „Terminátor“ Vémola přerušuje zápasnický důchod, aby změřil síly s neporaženým německým wrestlerem Fredericem Vosgrönem. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 24. září 2026
Velký návrat českého Terminátora se blíží. Už tuto sobotu se ve Frankfurtu na turnaji Oktagonu před skoro šedesáti tisíci diváky postaví Karlos Vémola německé hvězdě Frédéricu Vosgrönemu. Příprava na zápas, kterou jednačtyřicetiletý bijec zahájil v létě, jej podle jeho slov zachraňuje od stresu, který se na něj přichází během náročného období v osobním životě. „Každý své problémy řešíme nějak jinak a já před nimi utíkám do gymu,“ vypráví v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.