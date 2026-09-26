Oktagon 94 ONLINE: Vémolova obří dominance proti Neandrtálci! Chystá se Kozma
Karlos „Terminátor“ Vémola přerušil zápasnický důchod a zničil dosud neporaženého německého wrestlera Frederica Vosgröneho. V závěru druhého kola jej umlátil na TKO, po celou dobu jasně dominoval. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 26. září 2026
Max Coga s urvanou nohou slaví výhru, ani nečeká na rozhodnutí sudích. Je překvapivým vítězem. Hned po konci ovšem zvedali ruce nad hlavu oba borci. Tohle byl rozhodně nejtvrdší zápas. Jungwirth v postoji za Cogou zaostal.
Vítěz: Max Coga, na body
Coga vs. Jungwirth je tedy šílená řežba, která se rozhodne až ve třetím kole! Jungwirth má poškozené oko, ten snad nemůže ani vidět. Coga má možná zlomenou nohu.
Vémola i Vösgrone se dočkali ovací, ale stadion ve Frankfurtu brutálně bouří až teď při nástupu německé dvojice Max Coga - Christian Jungwirth. Atmosféra pořádně houstne až nyní. Od obou šlo o impozantní nástup!
„Není tu někdo jiný než Fleury? Muradova nebudu vyzývat. Fleury není šampion, počkám si na toho, kdo z nich vyhraje," dodal Vémola s ohledem na příštího soupeře.
„Děkuji Neandrtálci, že mě vrátil z důchodu. Byl jsem dnes velký šťastlivec. Nejlepší obrana je útok. Moje babička mi jednou řekla, že když máte smůlu v lásce, máte štěstí ve hře. Vítě, že jsem měl jsem obrovské zranění, vypadal jsem v podstatě jako Terminátor, měl jsem osobní problémy, vypadal jsem hrozně, ale vrátil jsem se. Všichni se mohou vrátit. Víte, jak jsem to měl sakra těžké, sledujte mě. Bylo by divné, kdyby soupeř neměl fanoušky na svojí straně, byl domácí. Každý den jsme trénovali jiu-jitsu, byl na zemi. Chtěl jsem to ukončit, nechtěl jsem čekat na rozhodnutí. Trenéři říkali, že posledních deset vteřin bude rozhodovat. Jeho škrcení je hodně známé, je to super zápasník. Ale moji trenéři jsou taky super. Chci tady na stadionu být i příští rok,“ řekl v kleci Karlos Vémola.
Naprostá dominance! Karlos Vémola v první kole ubránil všechny soupeřovy pokusy o páky a škrcení a zasypal ho spoustou tvrdých úderů.
DVANÁCT vteřin před koncem druhého kola Vémola umlátil Neandrtálce, který se nezmohl na jakoukoli obranu. Sudí ukončuje zápas!
Vítěz: Karlos Vémola, 2. kolo, TKO
Karlos přidává koleno a nadále dominuje. A dva tvrdé spodky!
Oba jsou v klinči, Vosgröne má otevřený nos. Vémola pálí na hlavu. Teď už ale je tempo pochopitelně pomalejší. Takový nástup z prvního kola se nedal vydržet. A další levá pravá od Karlose!
Vösgrone zažil letecký den, Karlos jím hodil na zem a pod německým borcem se zatřásla podlaha. Další takedown a pokračujeme v tom samém, v čem se odehrávalo první kolo. Oba jsou na zemi.
Naprostá dominance! Karlos Vémola v první kole ubránil všechny soupeřovi pokusy o páky a škrcení a zasypal ho spoustou tvrdých úderů.
Vosgröne první kolo prohrál jasně na body. Může být rád, že nebyl už ukončen. Vémola začal drtivě.
Stadion podporuje domácího borce, oba teď leží u pletiva. Vémola dává bomby.
Když se Frédéric Vosgröne snažil zvednout, Vémola jej znovu zalehl! Tlak je brutální.
Stále pokračuje boj na zemi. Vosgröne se brání.
Vémola takedownem okamžitě dostává Vosgröneho na zem!
Frédéric Vosgröne se dočkal ovací, ale to také Vémola. Jinak se na německé soupeře domácích bojovníků dnes vesměs při nástupu bučelo.
Karlos Vémola nastoupil s tradiční maskou Terminátora a korunou na hlavě. Doprovází ho legendární hlas Karla Gota v německé verzi písně "Být stále mlád" (Für immer jung). V jeho rohu mu fandí Fleury.
Z českého pohledu spolu se zápasem Kozmy druhá nejdůležitější záležitost. Nastupuje Karlos Vémola proti domácímu „neandrtálci“ Vosgrönemu.