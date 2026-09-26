Oktagon 94 ONLINE: Vémolův velký návrat se blíží, galavečer ve Frankfurtu graduje
Svátek MMA na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu je tady! Turnaj Oktagon 94 přináší nabitou kartu před 60 tisíci diváků, jedním z hlavních lákadel je velkolepý návrat české legendy. Karlos „Terminátor“ Vémola přerušuje zápasnický důchod, aby změřil síly s neporaženým německým wrestlerem Fredericem Vosgrönem. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 26. září 2026
Na Oktagonu 100 v pražské O2 areně dojde 29. prosince na titulový fight Jotko vs. Muradov.
Dvaadvacetiletý Fedor Durič ukazuje zkušenějšímu Diakiesemu „fakáče“ a vítězí po kompletní porci tří kol na body. Po technické stránce jeden z nejkvalitnějších soubojů. „Durič je top prospektem v Evropě,“ řekl promotér Oktagonu Pavol Neruda. Stadion je po fantastickém výkonu domácího talentu Duriče skvěle naladěn na nadcházející duel Karlose Vémoly a Fréderica Vosgröna.
Vítěz: Fedor Durič, na body
Na Mnichov 31. října v rámci Oktagonu 96 byl oznámen zápas Gökhan Aksu vs. Niko Samsonidse.
Dominic Schober navzdory porážce požádal přítelkyni přímo v kleci před necelými 60 tisíci diváky o ruku. Řekla ano!
Další ukončnení v prvním kole. Dominic Schober byl potřetí počítán a sudí uzavírá zápas. Edmon Avagyan slaví výkřikem: „To nebylo špatné na youtubera, že?“ a namířil si to ke stolku Ondřeje Novotného. Vyhrál po 2:33 minutách. Jedná se o nejvýraznějšího německého tvůrce obsahu v oblasti bojových sportů. Vybudoval si obrovskou komunitu díky svým analýzám a tréninkům s elitními zápasníky.
Vítěz: Edmon Avagyan 1. kolo, TKO
Po docela dlouhé half time show pokračujeme zápasem Avagyan vs. Schober. Jedná se o německo-rakouský souboj.
Prelims karta se blíží ke konci a v rámci „Oktagon half time show“ vystoupí na stadionu německý a v současnosti jeden z nejúspěšnější světových DJ´s Robin Schulz.
Deniz Ilbay uštědřil Vachovi v německém souboji K.O.! V prvním kole máme hotovo za 2:23 minuty. Ilbay postavil arénu na nohy, poprvé sledujeme opravdu velký aplaus fanoušků. Ilbay překvapil, favoritem duelu rozhodně nebyl.
Vítěz: Deniz Ilbay, 1. kolo, K.O.
Stadionem se nese ohlušující pískot! Aréna totiž potemněla, došlo k výpadku světel v zápase Vach - Ilbay.
Po chvíli se pokračuje, světla jsou zpátky.
Cordero ukončil Pukače v prvním kole. Zatím nejlepší a nejtvrdší zápas. Slovák inkasoval rozhodující údery na levé oko a začal si chránit hlavu. Cordero také schytal několik těžkých ran, ale při rozhodující přestřelce se už Pukač nijak aktivně nebránil.
Vítěz: Jaime Cordero, 1. kolo, TKO
Oktagon 94 ještě není zdaleka ani v polovině a už je stadion fotbalového Eintrachtu Deutsche Bank Park takřka úplně plný. Aktuálně zde je určitě přes padesát tisíc diváků.
Po 1:24 minutách ukončil submisí německý fighter Tamerlan Dulatov chorvatského protivníka Nikola Jankoviće. Sice inkasoval takedown, ale pak soupeře uškrtil. V Oktagonu po třech zápasech zůstává neporažen.
Vítěz: Tamerlan Dulatov 1. kolo, TKO
Ve Frankfurtu je téměř vyprodáno. Zaplněný stadion je už od začátku na předzápasy.
Domácí borec z Frankfurtu Raul Lemberanskij dominoval v bantamové váze ve třech kolech proti slovenskému bojovníkovi Romanu Paulusovi a po šesti takedownech splnil roli favorita a jasně vyhrál ve všech rundách na body. Zůstává neporažen.
Vítěz: Raul Lemberanskij, na body
Ve Frankfurtu to začalo! První předzápas večera je za námi. Domácí německý bijec Michael Obodozie zlikvidoval polského protivníka Oskara Staszczaka po minutě a pěti sekundách sekudách na TKO. Obodozie po pár vteřinách soupeře knokautoval, vylezl na klec na znamení oslavy, ale rozhodčí nechal Poláka postaivit se zpátky a pokračovat. Po další sérii ran ale zápas záhy ukončil.
Vítěz: Michael Obodozie, 1. kolo, TKO
Ze sokoloven a cirkusových šapitó až na bundesligový stadion. Takovou cestu urazilo české MMA za poslední dvě dekády. Největší domácí liga Oktagon navíc přerostla české hranice a po dvou úspěšných turnajích v pražském Edenu nyní trhá rekord ve Frankfurtu nad Mohanem. V sobotu má na akci s pořadovým číslem 94 dorazit šedesát tisíc diváků. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 25. září 2026
Vedení Oktagonu právě na tiskové konferenci ve Frankfurtu odhalilo, že se Machmud Muradov v pražské O2 areně utká s polským šampionem Krzysztofem Jotkem. Zároveň vedení oznámilo, že 15. května uspořádá turnaj na fotbalovém stadionu v Düsseldorfu.
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