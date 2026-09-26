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Oktagon 94 ONLINE: Vémolův velký návrat se blíží, galavečer ve Frankfurtu graduje

Karlos Vémola se svým soupeřeme
Karlos Vémola se svým soupeřemeZdroj: MMA Oktagon
Fedor Durič si připsal vítězství na Oktagonu 94
Edmon Avagyan, bývalý amatérský zápasník a youtuber, překvapil zkušenějšího soupeře
Německá bitva skončila K.O.
Pukač prohrál na TKO
Slovenský bijec Paulus neměl proti domácímu fighterovi šanci
Domácí bijec Dulatov slaví výhru ve Frankfurtu
Michael Obodozie zahájil Oktagon 94 ve Frankfurtu
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Marián Šustr, Martin Pešout
Oktagon
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Svátek MMA na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu je tady! Turnaj Oktagon 94 přináší nabitou kartu před 60 tisíci diváků, jedním z hlavních lákadel je velkolepý návrat české legendy. Karlos „Terminátor“ Vémola přerušuje zápasnický důchod, aby změřil síly s neporaženým německým wrestlerem Fredericem Vosgrönem. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - Oktagon 94: Vémolův návrat
Všechny zprávyDůležité momenty

Zprávy ze dne 26. září 2026

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
26. září 2026 · 22:31

Na Oktagonu 100 v pražské O2 areně dojde 29. prosince na titulový fight Jotko vs. Muradov.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
26. září 2026 · 22:16

Dvaadvacetiletý Fedor Durič ukazuje zkušenějšímu Diakiesemu „fakáče“ a vítězí po kompletní porci tří kol na body. Po technické stránce jeden z nejkvalitnějších soubojů. „Durič je top prospektem v Evropě,“ řekl promotér Oktagonu Pavol Neruda. Stadion je po fantastickém výkonu domácího talentu Duriče skvěle naladěn na nadcházející duel Karlose Vémoly a Fréderica Vosgröna.

Vítěz: Fedor Durič, na body

Fedor Durič si připsal vítězství na Oktagonu 94
Fedor Durič si připsal vítězství na Oktagonu 94
26. září 2026 · 21:41

Na Mnichov 31. října v rámci Oktagonu 96 byl oznámen zápas Gökhan Aksu vs. Niko Samsonidse.

26. září 2026 · 21:38
26. září 2026 · 21:33

Dominic Schober navzdory porážce požádal přítelkyni přímo v kleci před necelými 60 tisíci diváky o ruku. Řekla ano! 

26. září 2026 · 21:27

Další ukončnení v prvním kole. Dominic Schober byl potřetí počítán a sudí uzavírá zápas. Edmon Avagyan slaví výkřikem: „To nebylo špatné na youtubera, že?“ a namířil si to ke stolku Ondřeje Novotného. Vyhrál po 2:33 minutách. Jedná se o nejvýraznějšího německého tvůrce obsahu v oblasti bojových sportů. Vybudoval si obrovskou komunitu díky svým analýzám a tréninkům s elitními zápasníky.

Vítěz: Edmon Avagyan 1. kolo, TKO

Edmon Avagyan, bývalý amatérský zápasník a youtuber, překvapil zkušenějšího soupeře
Edmon Avagyan, bývalý amatérský zápasník a youtuber, překvapil zkušenějšího soupeře
26. září 2026 · 21:23

Po docela dlouhé half time show pokračujeme zápasem Avagyan vs. Schober. Jedná se o německo-rakouský souboj. 

26. září 2026 · 20:42

Prelims karta se blíží ke konci a v rámci „Oktagon half time show“ vystoupí na stadionu německý a v současnosti jeden z nejúspěšnější světových DJ´s Robin Schulz.

26. září 2026 · 20:33

Deniz Ilbay uštědřil Vachovi v německém souboji K.O.! V prvním kole máme hotovo za 2:23 minuty. Ilbay postavil arénu na nohy, poprvé sledujeme opravdu velký aplaus fanoušků. Ilbay překvapil, favoritem duelu rozhodně nebyl.

Vítěz: Deniz Ilbay, 1. kolo, K.O.

Německá bitva skončila K.O.
Německá bitva skončila K.O.
Důležitý moment
26. září 2026 · 20:29

Stadionem se nese ohlušující pískot! Aréna totiž potemněla, došlo k výpadku světel v zápase Vach - Ilbay.

26. září 2026 · 20:29

Po chvíli se pokračuje, světla jsou zpátky.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
26. září 2026 · 20:11

26. září 2026 · 19:58

Cordero ukončil Pukače v prvním kole. Zatím nejlepší a nejtvrdší zápas. Slovák inkasoval rozhodující údery na levé oko a začal si chránit hlavu. Cordero také schytal několik těžkých ran, ale při rozhodující přestřelce se už Pukač nijak aktivně nebránil. 

Vítěz: Jaime Cordero, 1. kolo, TKO

 

Pukač prohrál na TKO
Pukač prohrál na TKO
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
26. září 2026 · 19:43

Oktagon 94 ještě není zdaleka ani v polovině a už je stadion fotbalového Eintrachtu  Deutsche Bank Park takřka úplně plný.  Aktuálně zde je určitě přes padesát tisíc diváků.

26. září 2026 · 19:37

Po 1:24 minutách ukončil submisí německý fighter Tamerlan Dulatov chorvatského protivníka Nikola Jankoviće. Sice inkasoval takedown, ale pak soupeře uškrtil. V Oktagonu po třech zápasech zůstává neporažen. 

Vítěz: Tamerlan Dulatov 1. kolo, TKO

Domácí bijec Dulatov slaví výhru ve Frankfurtu
Domácí bijec Dulatov slaví výhru ve Frankfurtu
26. září 2026 · 19:16

Ve Frankfurtu je téměř vyprodáno. Zaplněný stadion je už od začátku na předzápasy.

26. září 2026 · 19:08

Domácí borec z Frankfurtu Raul Lemberanskij dominoval v bantamové váze ve třech kolech proti slovenskému bojovníkovi Romanu Paulusovi a po šesti takedownech splnil roli favorita a jasně vyhrál ve všech rundách na body. Zůstává neporažen.

Vítěz: Raul Lemberanskij, na body

Slovenský bijec Paulus neměl proti domácímu fighterovi šanci
Slovenský bijec Paulus neměl proti domácímu fighterovi šanci
26. září 2026 · 18:31

Ve Frankfurtu to začalo! První předzápas večera je za námi. Domácí německý bijec Michael Obodozie zlikvidoval polského protivníka Oskara Staszczaka po minutě a pěti sekundách sekudách na TKO. Obodozie po pár vteřinách soupeře knokautoval, vylezl na klec na znamení oslavy, ale rozhodčí nechal Poláka postaivit se zpátky a pokračovat. Po další sérii ran ale zápas záhy ukončil.

Vítěz: Michael Obodozie, 1. kolo, TKO

Michael Obodozie zahájil Oktagon 94 ve Frankfurtu
Michael Obodozie zahájil Oktagon 94 ve Frankfurtu
26. září 2026 · 13:27

Ze sokoloven a cirkusových šapitó až na bundesligový stadion. Takovou cestu urazilo české MMA za poslední dvě dekády. Největší domácí liga Oktagon navíc přerostla české hranice a po dvou úspěšných turnajích v pražském Edenu nyní trhá rekord ve Frankfurtu nad Mohanem. V sobotu má na akci s pořadovým číslem 94 dorazit šedesát tisíc diváků. Více čtěte ZDE>>>

Zprávy ze dne 25. září 2026

Důležitý moment
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
25. září 2026 · 17:48

Vedení Oktagonu právě na tiskové konferenci ve Frankfurtu odhalilo, že se Machmud Muradov v pražské O2 areně utká s polským šampionem Krzysztofem Jotkem. Zároveň vedení oznámilo, že 15. května uspořádá turnaj na fotbalovém stadionu v Düsseldorfu.

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