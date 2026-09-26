Oktagon 94 ONLINE: výpadek světel i velký Vémolův návrat, dorazit má 60 tisíc fanoušků!
Svátek MMA na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu je tady! Turnaj Oktagon 94 přináší nabitou kartu před 60 tisíci diváků, jedním z hlavních lákadel je velkolepý návrat české legendy. Karlos „Terminátor“ Vémola přerušuje zápasnický důchod, aby změřil síly s neporaženým německým wrestlerem Fredericem Vosgrönem. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 26. září 2026
Prelims karta se blíží ke konci a v rámci „Oktagon half time show“ vystoupí na stadionu německý a v současnosti jeden z nejúspěšnější světových DJ´s Robin Schulz.
Deniz Ilbay uštědřil Vachovi v německém souboji K.O.! V prvním kole máme hotovo za 2:23 minuty. Ilbay postavil arénu na nohy, poprvé sledujeme opravdu velký aplaus fanoušků. Ilbay překvapil, favoritem duelu rozhodně nebyl.
Vítěz: Deniz Ilbay, 1. kolo, K.O.
Po chvíli se pokračuje, světla jsou zpátky.
Stadionem se nese ohlušující pískot! Aréna totiž potemněla, došlo k výpadku světel v zápase Vach - Ilbay.
Cordero ukončil Pukače v prvním kole. Zatím nejlepší a nejtvrdší zápas. Slovák inkasoval rozhodující údery na levé oko a začal si chránit hlavu. Cordero také schytal několik těžkých ran, ale při rozhodující přestřelce se už Pukač nijak aktivně nebránil.
Vítěz: Jaime Cordero, 1. kolo, TKO
Oktagon 94 ještě není zdaleka ani v polovině a už je stadion fotbalového Eintrachtu Deutsche Bank Park takřka úplně plný. Aktuálně zde je určitě přes padesát tisíc diváků.
Po 1:24 minutách ukončil submisí německý fighter Tamerlan Dulatov chorvatského protivníka Nikola Jankoviće. Sice inkasoval takedown, ale pak soupeře uškrtil. V Oktagonu po třech zápasech zůstává neporažen.
Vítěz: Tamerlan Dulatov 1. kolo, TKO
Ve Frankfurtu je téměř vyprodáno. Zaplněný stadion je už od začátku na předzápasy.
Domácí borec z Frankfurtu Raul Lemberanskij dominoval v bantamové váze ve třech kolech proti slovenskému bojovníkovi Romanu Paulusovi a po šesti takedownech splnil roli favorita a jasně vyhrál ve všech rundách na body. Zůstává neporažen.
Vítěz: Raul Lemberanskij, na body
Ve Frankfurtu to začalo! První předzápas večera je za námi. Domácí německý bijec Michael Obodozie zlikvidoval polského protivníka Oskara Staszczaka po minutě a pěti sekundách sekudách na TKO. Obodozie po pár vteřinách soupeře knokautoval, vylezl na klec na znamení oslavy, ale rozhodčí nechal Poláka postaivit se zpátky a pokračovat. Po další sérii ran ale zápas záhy ukončil.
Vítěz: Michael Obodozie, 1. kolo, TKO
Ze sokoloven a cirkusových šapitó až na bundesligový stadion. Takovou cestu urazilo české MMA za poslední dvě dekády. Největší domácí liga Oktagon navíc přerostla české hranice a po dvou úspěšných turnajích v pražském Edenu nyní trhá rekord ve Frankfurtu nad Mohanem. V sobotu má na akci s pořadovým číslem 94 dorazit šedesát tisíc diváků. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 25. září 2026
Vedení Oktagonu právě na tiskové konferenci ve Frankfurtu odhalilo, že se Machmud Muradov v pražské O2 areně utká s polským šampionem Krzysztofem Jotkem. Zároveň vedení oznámilo, že 15. května uspořádá turnaj na fotbalovém stadionu v Düsseldorfu.
Českou výpravu v sobotu ve Frankfurtu čekají zápasy na vrcholu startovky Oktagonu 94. David Kozma se v hlavním zápase turnaje na fotbalovém stadionu postaví domácímu hrdinovi Christianu Eckerlinovi, za nímž bude stát bezmála šedesát tisíc diváků. Karlos Vémola se postaví nové star německé scény Frédericu Vosgrönemu. Oba čeští bojovníci splnili váhové limity bez problémů a jejich trenér André Reinders tak může být zatím maximálně spokojen. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Podívejte se na První dojem z Frankfurtu.
Už tuto sobotu se ve Frankfurtu na turnaji Oktagonu se před skoro šedesáti tisíci diváky postaví Karlos Vémola německé hvězdě Frédéricu Vosgrönemu. Jak dopadne střet dvou elitních zemařů a čím bude nejvíce hrozit "Neandrtálec"? To v analýze podcastu Fight! popisují experti Jan Novák a Petr Mynář.
Oficiální vážení Oktagonu 94 právě skončilo.
Staredown Kozmy a Eckerlina neproběhl v podobném poklidu jako všechny předchozí. Oba zápasníci se k sobě přiblížili a srazily hlavou. Kozma poté německého soupeře odstrčil a Eckerlin mu prstem vyjádřil, že tohle si neměl dovolit. Oba zápasníci si ale potom s úsměvem podali ruce.
„Tenhle zápas jsem hrozně chtěl, je to pro mě něco nového. Těším se na zápas před tolika lidmi a na to, jak před tolika lidmi porazím jejich miláčka. Jdu si pro to. Bude to TKO,“ hlásil Kozma po vážení.
Vážení má za sebou i druhý český zápasník 94. Oktagonu David Kozma. Navážil 79,9 kilogramů a splnil tak limit, při své premiéře na německé půdě tak vyzve domácího Christiana Eckerlina - ten navážil 79,4 kilogramů
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