Předplatné

Oktagon 94 ONLINE: výpadek světel i velký Vémolův návrat, dorazit má 60 tisíc fanoušků!

Karlos Vémola se svým soupeřeme
Karlos Vémola se svým soupeřemeZdroj: MMA Oktagon
Německá bitva skončila K.O.
Pukač prohrál na TKO
Slovenský bijec Paulus neměl proti domácímu fighterovi šanci
Domácí bijec Dulatov slaví výhru ve Frankfurtu
Michael Obodozie zahájil Oktagon 94 ve Frankfurtu
Oktagon si podmanil Frankfurt
Karlos Vémola během vážení
11
Fotogalerie
Marián Šustr, Martin Pešout
Oktagon
Začít diskusi (0)

Svátek MMA na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu je tady! Turnaj Oktagon 94 přináší nabitou kartu před 60 tisíci diváků, jedním z hlavních lákadel je velkolepý návrat české legendy. Karlos „Terminátor“ Vémola přerušuje zápasnický důchod, aby změřil síly s neporaženým německým wrestlerem Fredericem Vosgrönem. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - Oktagon 94: Vémolův návrat
Všechny zprávyDůležité momenty

Zprávy ze dne 26. září 2026

26. září 2026 · 20:42

Prelims karta se blíží ke konci a v rámci „Oktagon half time show“ vystoupí na stadionu německý a v současnosti jeden z nejúspěšnější světových DJ´s Robin Schulz.

26. září 2026 · 20:35
26. září 2026 · 20:33

Deniz Ilbay uštědřil Vachovi v německém souboji K.O.! V prvním kole máme hotovo za 2:23 minuty. Ilbay postavil arénu na nohy, poprvé sledujeme opravdu velký aplaus fanoušků. Ilbay překvapil, favoritem duelu rozhodně nebyl.

Vítěz: Deniz Ilbay, 1. kolo, K.O.

Německá bitva skončila K.O.
Německá bitva skončila K.O.
26. září 2026 · 20:29

Po chvíli se pokračuje, světla jsou zpátky.

Důležitý moment
26. září 2026 · 20:29

Stadionem se nese ohlušující pískot! Aréna totiž potemněla, došlo k výpadku světel v zápase Vach - Ilbay.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
26. září 2026 · 20:11

26. září 2026 · 19:58

Cordero ukončil Pukače v prvním kole. Zatím nejlepší a nejtvrdší zápas. Slovák inkasoval rozhodující údery na levé oko a začal si chránit hlavu. Cordero také schytal několik těžkých ran, ale při rozhodující přestřelce se už Pukač nijak aktivně nebránil. 

Vítěz: Jaime Cordero, 1. kolo, TKO

 

Pukač prohrál na TKO
Pukač prohrál na TKO
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
26. září 2026 · 19:43

Oktagon 94 ještě není zdaleka ani v polovině a už je stadion fotbalového Eintrachtu  Deutsche Bank Park takřka úplně plný.  Aktuálně zde je určitě přes padesát tisíc diváků.

26. září 2026 · 19:37

Po 1:24 minutách ukončil submisí německý fighter Tamerlan Dulatov chorvatského protivníka Nikola Jankoviće. Sice inkasoval takedown, ale pak soupeře uškrtil. V Oktagonu po třech zápasech zůstává neporažen. 

Vítěz: Tamerlan Dulatov 1. kolo, TKO

Domácí bijec Dulatov slaví výhru ve Frankfurtu
Domácí bijec Dulatov slaví výhru ve Frankfurtu
26. září 2026 · 19:16

Ve Frankfurtu je téměř vyprodáno. Zaplněný stadion je už od začátku na předzápasy.

26. září 2026 · 19:08

Domácí borec z Frankfurtu Raul Lemberanskij dominoval v bantamové váze ve třech kolech proti slovenskému bojovníkovi Romanu Paulusovi a po šesti takedownech splnil roli favorita a jasně vyhrál ve všech rundách na body. Zůstává neporažen.

Vítěz: Raul Lemberanskij, na body

Slovenský bijec Paulus neměl proti domácímu fighterovi šanci
Slovenský bijec Paulus neměl proti domácímu fighterovi šanci
26. září 2026 · 18:31

Ve Frankfurtu to začalo! První předzápas večera je za námi. Domácí německý bijec Michael Obodozie zlikvidoval polského protivníka Oskara Staszczaka po minutě a pěti sekundách sekudách na TKO. Obodozie po pár vteřinách soupeře knokautoval, vylezl na klec na znamení oslavy, ale rozhodčí nechal Poláka postaivit se zpátky a pokračovat. Po další sérii ran ale zápas záhy ukončil.

Vítěz: Michael Obodozie, 1. kolo, TKO

Michael Obodozie zahájil Oktagon 94 ve Frankfurtu
Michael Obodozie zahájil Oktagon 94 ve Frankfurtu
26. září 2026 · 13:27

Ze sokoloven a cirkusových šapitó až na bundesligový stadion. Takovou cestu urazilo české MMA za poslední dvě dekády. Největší domácí liga Oktagon navíc přerostla české hranice a po dvou úspěšných turnajích v pražském Edenu nyní trhá rekord ve Frankfurtu nad Mohanem. V sobotu má na akci s pořadovým číslem 94 dorazit šedesát tisíc diváků. Více čtěte ZDE>>>

Zprávy ze dne 25. září 2026

Důležitý moment
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
25. září 2026 · 17:48

Vedení Oktagonu právě na tiskové konferenci ve Frankfurtu odhalilo, že se Machmud Muradov v pražské O2 areně utká s polským šampionem Krzysztofem Jotkem. Zároveň vedení oznámilo, že 15. května uspořádá turnaj na fotbalovém stadionu v Düsseldorfu.

Karlos Vémola
25. září 2026 · 17:30

Českou výpravu v sobotu ve Frankfurtu čekají zápasy na vrcholu startovky Oktagonu 94. David Kozma se v hlavním zápase turnaje na fotbalovém stadionu postaví domácímu hrdinovi Christianu Eckerlinovi, za nímž bude stát bezmála šedesát tisíc diváků. Karlos Vémola se postaví nové star německé scény Frédericu Vosgrönemu. Oba čeští bojovníci splnili váhové limity bez problémů a jejich trenér André Reinders tak může být zatím maximálně spokojen. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>

Karlos Vémola během vážení
Karlos Vémola během vážení
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
25. září 2026 · 16:27

Podívejte se na První dojem z Frankfurtu.

Video placeholder
Vémola hubl ze 112 kil! Kolik bude mít v zápase? Vosgröne nevypadal dobře • v=3&#38;iSport.tv
Karlos Vémola
25. září 2026 · 16:00

Už tuto sobotu se ve Frankfurtu na turnaji Oktagonu se před skoro šedesáti tisíci diváky postaví Karlos Vémola německé hvězdě Frédéricu Vosgrönemu. Jak dopadne střet dvou elitních zemařů a čím bude nejvíce hrozit "Neandrtálec"? To v analýze podcastu Fight! popisují experti Jan Novák a Petr Mynář.

Video placeholder
Dokáže Vosgröne ukončit Vémolu? Na co si musí dát Terminátor největší pozor? • iSport.tv
Důležitý moment
25. září 2026 · 09:51

Oficiální vážení Oktagonu 94 právě skončilo.

25. září 2026 · 09:50

Staredown Kozmy a Eckerlina neproběhl v podobném poklidu jako všechny předchozí. Oba zápasníci se k sobě přiblížili a srazily hlavou. Kozma poté německého soupeře odstrčil a Eckerlin mu prstem vyjádřil, že tohle si neměl dovolit. Oba zápasníci si ale potom s úsměvem podali ruce.

 

„Tenhle zápas jsem hrozně chtěl, je to pro mě něco nového. Těším se na zápas před tolika lidmi a na to, jak před tolika lidmi porazím jejich miláčka. Jdu si pro to. Bude to TKO,“ hlásil Kozma po vážení.

David Kozma a Christian Eckerlin během staredownu
David Kozma a Christian Eckerlin během staredownu
Důležitý moment
25. září 2026 · 09:46

Vážení má za sebou i druhý český zápasník 94. Oktagonu David Kozma. Navážil 79,9 kilogramů a splnil tak limit, při své premiéře na německé půdě tak vyzve domácího Christiana Eckerlina - ten navážil 79,4 kilogramů

Začít diskuzi

MMA 2026: program zápasů

MMA:

MMA 2026

UFC:
UFC

Oktagon:
OKTAGON MMA

Fury vs. Usyk * Elektrokola * Elektrokoloběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů