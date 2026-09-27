Oktagon 94: Vémolova obří dominance proti Neandrtálci! Kozma porazil Eckerlina
PŘÍMO Z FRANKFURTU | Karlos „Terminátor“ Vémola přerušil zápasnický důchod a zničil dosud neporaženého německého wrestlera Frederica Vosgröneho. V závěru druhého kola jej umlátil na TKO, po celou dobu jasně dominoval. V hlavním zápase David Kozma uškrtil domácího borce Christiana Eckerlina, který odklepal porážku dvě sekundy před koncem prvního kola. Celý galavečer jsme sledovali ONLINE na iSport.cz.
Karlos Vémola s jasnou převahou udolal o jedenáct let mladšího Frédérica Vosgröneho. Od začátku na německém protivníkovi začal na zemi pracovat a Vosgröne s vypětím všech sil přežil do druhého kola, na jehož konci jej český veterán ukončil.
Německé publikum zůstalo zklamané i po hlavním duelu, v němž nad 39letým Christianem Eckerlinem uspěl David Kozma. „Nevěřil jsem, že to dotáhnu. Zkusil jsem to trochu na náhodu, ale jsem hrozně rád, že to takhle vyšlo. Byl to další zápas bez inkasovaného úderu, což přesně potřebuju,“ řekl český vítěz.
Naopak dva slovenští bijci Robert Pukač a Roman Paulus na své německé protivníky nestačili.
Zprávy ze dne 27. září 2026
Dvě vteřiny před koncem prvního kola Eckerlin odklepl porážku s Davidem Kozmou. Němečtí fanoušci houfně opouští stadion, je na nich vidět velké zklamání. Kozma se soupeřem hodil o zem a porazil ho následně na rear-naked choke. Eckerlin si možná pochroumal hlavu o pletivo a pak zcela netakticky nedokázal vydržet malou chvilku do první přestávky. Při vyhlášení se na Kozmu píská. „Nepřátelské publikum, ale je to zážitek na celý život,“ hodnotil český bijec. Sám se rozřízl o pletivo, a tak pořadatelé budou mít co vytírat.
Eckerlin si po vyhlášení výsledku sundal rukavice. Vypadalo to, že se patrně chystá ukončit kariéru ve 39 letech, při rozhovoru v kleci ovšem uvedl, že určitě nehodlá končit porážkou.
Vítěz: David Kozma, 1. kolo, TKO submise
David Kozma nastupuje za písničky dobře známé ze seriálu Pobřežní hlídka. Fanoušci pochopitelně moc nereagují, logicky fandí domácímu borci.
Zprávy ze dne 26. září 2026
Max Coga s urvanou nohou slaví výhru, ani nečeká na rozhodnutí sudích. Je překvapivým vítězem. Hned po konci ovšem zvedali ruce nad hlavu oba borci. Tohle byl rozhodně nejtvrdší zápas. Jungwirth v postoji za Cogou zaostal.
Vítěz: Max Coga, na body
Coga vs. Jungwirth je tedy šílená řežba, která se rozhodne až ve třetím kole! Jungwirth má poškozené oko, ten snad nemůže ani vidět. Coga má možná zlomenou nohu.
Comeback na jedničku. Karlos Vémola drtivě a bezchybně převálcoval elitního Němce Fréderica Vosgröna. Hned v prvním kole se mu skvěle dařilo bránit soupeřovu nejnebezpečnější techniku – páku na nohu. Terminátor soka zasypával ranami v postoji i na zemi. Po boji děkoval bezmála šedesátitisícovému publiku na frankfurtském bundesligovém stadionu i soupeři, který ho v červnu vyzval. „Babička měla pravdu, když mi říkala: Pokud nemáš štěstí v lásce, budeš mít štěstí ve hře,“ pronesl Vémola ještě v kleci s širokým úsměvem. Více čtěte ZDE >>>
Vémola i Vösgrone se dočkali ovací, ale stadion ve Frankfurtu brutálně bouří až teď při nástupu německé dvojice Max Coga - Christian Jungwirth. Atmosféra pořádně houstne až nyní. Od obou šlo o impozantní nástup!
„Není tu někdo jiný než Fleury? Muradova nebudu vyzývat. Fleury není šampion, počkám si na toho, kdo z nich vyhraje," dodal Vémola s ohledem na příštího soupeře.
„Děkuji Neandrtálci, že mě vrátil z důchodu. Byl jsem dnes velký šťastlivec. Nejlepší obrana je útok. Moje babička mi jednou řekla, že když máte smůlu v lásce, máte štěstí ve hře. Vítě, že jsem měl jsem obrovské zranění, vypadal jsem v podstatě jako Terminátor, měl jsem osobní problémy, vypadal jsem hrozně, ale vrátil jsem se. Všichni se mohou vrátit. Víte, jak jsem to měl sakra těžké, sledujte mě. Bylo by divné, kdyby soupeř neměl fanoušky na svojí straně, byl domácí. Každý den jsme trénovali jiu-jitsu, byl na zemi. Chtěl jsem to ukončit, nechtěl jsem čekat na rozhodnutí. Trenéři říkali, že posledních deset vteřin bude rozhodovat. Jeho škrcení je hodně známé, je to super zápasník. Ale moji trenéři jsou taky super. Chci tady na stadionu být i příští rok,“ řekl v kleci Karlos Vémola.
Naprostá dominance! Karlos Vémola v první kole ubránil všechny soupeřovy pokusy o páky a škrcení a zasypal ho spoustou tvrdých úderů.
DVANÁCT vteřin před koncem druhého kola Vémola umlátil Neandrtálce, který se nezmohl na jakoukoli obranu. Sudí ukončuje zápas!
Vítěz: Karlos Vémola, 2. kolo, TKO
Karlos přidává koleno a nadále dominuje. A dva tvrdé spodky!
Oba jsou v klinči, Vosgröne má otevřený nos. Vémola pálí na hlavu. Teď už ale je tempo pochopitelně pomalejší. Takový nástup z prvního kola se nedal vydržet. A další levá pravá od Karlose!
Vösgrone zažil letecký den, Karlos jím hodil na zem a pod německým borcem se zatřásla podlaha. Další takedown a pokračujeme v tom samém, v čem se odehrávalo první kolo. Oba jsou na zemi.
Naprostá dominance! Karlos Vémola v první kole ubránil všechny soupeřovi pokusy o páky a škrcení a zasypal ho spoustou tvrdých úderů.
Vosgröne první kolo prohrál jasně na body. Může být rád, že nebyl už ukončen. Vémola začal drtivě.
Stadion podporuje domácího borce, oba teď leží u pletiva. Vémola dává bomby.
Když se Frédéric Vosgröne snažil zvednout, Vémola jej znovu zalehl! Tlak je brutální.
Stále pokračuje boj na zemi. Vosgröne se brání.
Vémola takedownem okamžitě dostává Vosgröneho na zem!