Vémolův risk: na kontrolu čelisti nešel, varování od mámy se směje. Proč?
Zranění a dalších zdravotních komplikací, s nimiž se musel Karlos Vémola v průběhu kariéry vypořádat, je snad nespočet. To poslední – poranění čelisti, kterou musela zvenčí držet ocelová dlaha, patřilo mezi nejvážnější a veřejností nejdiskutovanější. Krátce poté, co lékaři jednačtyřicetiletému Vémolovi konstrukci sundali, se začal bijec připravovat na mač s Frédericem Vosgrönem, který proběhne tuto sobotu na Oktagonu ve Frankfurtu. Jak je na tom čelist teď? Sám Vémola nemá jasno.
„Nevím, jak na tom ta čelist je, protože jsem měl jít na kontrolu k doktorům a protože trénuju a nijak mě to kromě bolesti neomezuje, tak jsem na tu kontrolu nešel,“ přiznal Vémola v rozhovoru pro iSport.
„Zavolal jsem doktorovi a říkám: „Nezlobte se, já chci přijít na kontrolu až po zápase.“ On opáčil: „Proč až po zápase?“ Říkám: „Já nechci, abyste mi řekl náhodou, že tam něco není v pořádku. Já se cítím v pohodě, trénuju, funguju, a pokud tam něco v nepořádku je, tak mi to řekněte až po zápase.“ Kontrola je tedy odložená,“ vysvětlil bijec.
Co mu na to řekla máma
Během přípravy žádné významné komplikace nenastaly. Čelist je vystužená železným plátem. Máma mi řekla: „Prosím tě, ale teďka oni vědí, že máš tu čelist a budou tě mlátit do hlavy. Smál jsem se a říkal si, kam mě asi všichni předešlí soupeři mlátili celou kariéru. Nevšiml jsem si, že by mi mířili na rameno,“ smál se matador.